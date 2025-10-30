Αρμάνι Μιλάνο - Παρί 86-77: «Περίπατος» χωρίς να ανησυχήσει

Ευτυχία Οικονομίδου
Αρμάνι Μιλάνο
Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα η Αρμάνι Μιλάνο ήταν ανώτερη και επικράτησε με 86-77 της Παρί.

Η Αρμάνι Μιλάνο υποδέχτηκε την Παρί για την 8η αγωνιστική της EuroLeague και υπερίσχυσε με την εμφάνισή της επικρατώντας με το άνετο 86-77 για να ανέβει στο 3-5 της βαθμολογίας, όσο η Παρί έπεσε 4-4.

Αρμάνι Μιλάνο - Παρί: Το ματς

Οι Ιταλοί ξεκίνησαν δυναμικά στην αναμέτρηση με τον Μπούκερ να είναι «ζεστός» δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα για το 9-3. Η Παρί βρήκε απάντηση και πέρασε μπροστά με 7 σερί πόντους για το 9-10, ωστόσο με ένα 11-0 σερί η Αρμάνι πήρε γρήγορα διψήφιο προβάδισμα (20-10). Στο ίδιο μοτίβο συνεχίστηκε και το δεύτερο δεκάλεπτο με τον Μέινιον να ξεχωρίζει για την ομάδα του κόουτς Μεσίνα. Με 9-0 σερί η Αρμάνι έφτασε στο +18 για το 39-21. Τα πράγματα γρήγορα ξέφυγαν, οι γηπεδούχοι ξεπέρασαν τους 20 πόντους κι έκλεισαν το ημίχρονο με 47-27.

Μετά την ανάπαυλα, η Αρμάνι Μιλάνο συνέχισε την καταιγιστική της εμφάνιση με την Παρί να αδυνατεί να αντιδράσει. Η διαφορά διατηρήθηκε γύρω στους 20 πόντους χάρη στα καλάθια των Σιλντς, Ίφι, Μπολμάρο και Φαγιέ, μέχρι το τρίποντο του Ερέρα και τα καλάθια των Ουατάρα και Ρόμπινσον (59-43). Η Αρμάνι σκόραρε από τα 6,75μ. με τον Μπρουκς, ενώ ο Ντάνστον ανέβασε το σκορ σε 64-46. Η Παρί έκλεισε την περίοδο με 5-0 του Ίφι, μειώνοντας σε 67-53. Στην τελευταία περίοδο, ο Ίφι συνέχισε δυναμικά, μειώνοντας τη διαφορά στους 8 (67-59). Ωστόσο, ο Σιλντς απάντησε με τρίποντο και ο Μπούκερ με βολές έκανε το 72-59. Οι Μπούκερ και Γκούντουριτς αύξησαν ξανά το προβάδισμα στους 17 και τελικά οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 47-27, 67-53, 86-77

 

O MVP... O Nτέβιν Μπούκερ με 13 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Ναντίρ Ιφί με 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 23 ασίστ για τα μόλις 9 λάθη της Αρμάνι. Στον αντίποδα η Παρί ειχε 14 για 12.

EA7 Emporio Armani MilanFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1N. Mannion12:03102/540%2/540%2/366.7%0/00%0220010099
3Q. Ellis *28:5770/30%0/30%1/333.3%4/4100%134831101313
6D. Booker *25:20135/771.4%5/771.4%0/20%3/3100%044310112222
7S. Tonut01:3100/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
10L. Bolmaro *21:2341/425%1/425%0/10%2/2100%01113100-111
12A. Brooks21:26120/30%0/30%3/560%3/3100%134232101111
17G. Ricci *26:0192/540%2/540%1/520%2/2100%5510121011212
23M. Guduric19:2770/00%0/00%2/540%1/250%1343221099
25O. Diop00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
31S. Shields *22:22102/366.7%2/366.7%1/520%3/3100%257411011717
42B. Dunston15:4062/450%2/450%0/10%2/2100%303000211010
77N. Sestina10:5083/3100%3/3100%0/10%2/2100%0111000033
Team/Coaches1429432319964

Paris BasketballFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2N. Hifi *26:48247/1353.8%7/1353.8%2/1020%4/4100%2462420118
4L. Cavaliere13:5000/00%0/00%0/10%0/00%044100003
5J. Robinson20:39112/540%2/540%1/333.3%4/580%3143210011
7S. Herrera20:32110/00%0/00%3/742.9%2/2100%0222311012
11J. Ayayi *13:4521/1100%1/1100%0/20%0/00%123010002
TOTAL2057719/3751.4%19/3751.4%8/3622.2%15/1883.3%1827451420124175
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     