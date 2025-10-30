Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα η Αρμάνι Μιλάνο ήταν ανώτερη και επικράτησε με 86-77 της Παρί.

Η Αρμάνι Μιλάνο υποδέχτηκε την Παρί για την 8η αγωνιστική της EuroLeague και υπερίσχυσε με την εμφάνισή της επικρατώντας με το άνετο 86-77 για να ανέβει στο 3-5 της βαθμολογίας, όσο η Παρί έπεσε 4-4.

Αρμάνι Μιλάνο - Παρί: Το ματς

Οι Ιταλοί ξεκίνησαν δυναμικά στην αναμέτρηση με τον Μπούκερ να είναι «ζεστός» δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα για το 9-3. Η Παρί βρήκε απάντηση και πέρασε μπροστά με 7 σερί πόντους για το 9-10, ωστόσο με ένα 11-0 σερί η Αρμάνι πήρε γρήγορα διψήφιο προβάδισμα (20-10). Στο ίδιο μοτίβο συνεχίστηκε και το δεύτερο δεκάλεπτο με τον Μέινιον να ξεχωρίζει για την ομάδα του κόουτς Μεσίνα. Με 9-0 σερί η Αρμάνι έφτασε στο +18 για το 39-21. Τα πράγματα γρήγορα ξέφυγαν, οι γηπεδούχοι ξεπέρασαν τους 20 πόντους κι έκλεισαν το ημίχρονο με 47-27.

Μετά την ανάπαυλα, η Αρμάνι Μιλάνο συνέχισε την καταιγιστική της εμφάνιση με την Παρί να αδυνατεί να αντιδράσει. Η διαφορά διατηρήθηκε γύρω στους 20 πόντους χάρη στα καλάθια των Σιλντς, Ίφι, Μπολμάρο και Φαγιέ, μέχρι το τρίποντο του Ερέρα και τα καλάθια των Ουατάρα και Ρόμπινσον (59-43). Η Αρμάνι σκόραρε από τα 6,75μ. με τον Μπρουκς, ενώ ο Ντάνστον ανέβασε το σκορ σε 64-46. Η Παρί έκλεισε την περίοδο με 5-0 του Ίφι, μειώνοντας σε 67-53. Στην τελευταία περίοδο, ο Ίφι συνέχισε δυναμικά, μειώνοντας τη διαφορά στους 8 (67-59). Ωστόσο, ο Σιλντς απάντησε με τρίποντο και ο Μπούκερ με βολές έκανε το 72-59. Οι Μπούκερ και Γκούντουριτς αύξησαν ξανά το προβάδισμα στους 17 και τελικά οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 47-27, 67-53, 86-77

O MVP... O Nτέβιν Μπούκερ με 13 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Ναντίρ Ιφί με 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 23 ασίστ για τα μόλις 9 λάθη της Αρμάνι. Στον αντίποδα η Παρί ειχε 14 για 12.