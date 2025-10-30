Γουόρντ: «Δεν είναι θέμα τακτικής, μου αρέσει ότι πιστεύουν σε μένα»

Ο Τάισον Γουόρντ μίλησε για το επερχόμενο παιχνίδι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ (31/10, 21:15) και μεταξύ άλλων ανέφερε τι θα πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός στον αγώνα.

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 8η αγωνιστική της Euroleague και ο Τάισον Γουορντ μίλησε μεταξύ άλλων για το χαμένο σουτ με τη Μονακό αλλά και για τον Κόλιν Μάλκολμ.

«Δεν είναι θέμα τακτικής, αλλά physicality και πόσο θα το διατηρήσουμε σε υψηλά επίπεδα. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε καλά και θα πρέπει να δούμε πώς θα διατηρήσουμε αυτή την πίεση. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε δυνατά, το πιο σημαντικό είναι η σκληράδα».

Για το χαμένο σουτ με τη Μονακό για την ισοφάριση και ότι ο Ντόρσεϊ πιστεύει ότι θα βάλει το επόμενο: «Είναι υπέροχο συναίσθημα. Κόντρα στη Μακάμπι το είχα βάλει, τώρα δεν το έβαλα. Σε πονάει όταν δεν το κάνεις, πάντα θες να ευστοχείς. Μου αρέσει ότι πιστεύουν σε μένα».

Για τα στατιστικά στο σουτ της περιφέρειας που δεν είναι καλά και αν το έχουν συζητήσει στην ομάδα: «Όχι δεν το έχουμε συζητήσει. Έχουμε δει τα ποσοστά, έχουμε παίκτες με αυτοπεποίθηση που μπορούν να πάρουν τα σουτ. Έχουμε παίκτες με αυτοπεποίθηση και πιστεύουμε ότι θα τα πάμε καλύτερα».

Για τον Κόλιν Μάλκολμ που είναι ο πρώτος σκόρερ της Χάποελ: «Ναι παρακολουθώ όλους τους πρώην συμπαίκτες μου και παρακολουθώ και εκείνον. Είμαι περήφανος για εκείνον. Εύχομαι κάθε επιτυχία για όλους εκτός από όταν παίζουν κόντρα στον Ολυμπιακό. Ελπίζω να κάνω λίγο trash talking μαζί του».