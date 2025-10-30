Παναθηναϊκός: Με Ρογκαβόπουλο στο Πριγκιπάτο
Ο Παναθηναϊκός κάνει το ταξίδι για το Πριγκιπάτο εκεί όπου την Παρασκευή (20:00) θα παίξει με τη Μονακό. Μαζί με την αποστολή βρίσκεται και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, με τον Αταμάν να στέκεται στον Έλληνα περιφερειακό σε δηλώσεις του.
«Θα προπονηθεί στο γήπεδο της Μονακό και μετά θα αποφασίσουμε αν θα παίξει στο ματς», είπε χαρακτηριστικά.
Ο Ρόγκα δεν είχε παίξει κόντρα στη Μακάμπι και πλέον αναμένεται η απόφαση του Παναθηναϊκού ανάλογα και με το τι θα γίνει στην προπόνηση στο Πριγκιπάτο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.