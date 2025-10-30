Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος βρίσκεται στην αποστολή του Παναθηναϊκού που θα ταξιδεύει στο Πριγκιπάτο για το ματς με τη Μονακό.

Ο Παναθηναϊκός κάνει το ταξίδι για το Πριγκιπάτο εκεί όπου την Παρασκευή (20:00) θα παίξει με τη Μονακό. Μαζί με την αποστολή βρίσκεται και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, με τον Αταμάν να στέκεται στον Έλληνα περιφερειακό σε δηλώσεις του.

«Θα προπονηθεί στο γήπεδο της Μονακό και μετά θα αποφασίσουμε αν θα παίξει στο ματς», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ρόγκα δεν είχε παίξει κόντρα στη Μακάμπι και πλέον αναμένεται η απόφαση του Παναθηναϊκού ανάλογα και με το τι θα γίνει στην προπόνηση στο Πριγκιπάτο.