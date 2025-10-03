Η Μπαρτσελόνα πέρασε από το ΟΑΚΑ και έριξε τον Παναθηναϊκό σε ρεκόρ 1-1 μετά από δύο αγωνιστικές στην EuroLeague. Δείτε τη βαθμολογία της διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα στο Telekom Center Athens από την Μπαρτσελόνα και έτσι κλείνει αυτήν την πρώτη διπλή αγωνιστική με ρεκόρ 1-1. Συγκατοικώντας, έτσι, με τον Ολυμπιακό, ο οποίος γύρισε με το ίδιο ρεκόρ από την Ισπανία. Στο 2-0 η Ζάλγκιρις, η Χάποελ Τελ Αβίβ και η Βαλένθια.

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική

Πέμπτη 2/10

Παρασκευή 3/10

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 2-0 Βαλένθια 2-0 Ζάλγκιρις 2-0 Μονακό 1-1 Φενέρμπαχτσε 1-1 Αρμάνι Μιλάνο 1-1 Ρεάλ Μαδρίτης 1-1 Βιλερμπάν 1-1 Μπάγερν Μονάχου 1-1 Παναθηναϊκός 1-1 Αναντολού Εφές 1-1 Βίρτους 1-1 Ολυμπιακός 1-1 Ντουμπάι BC 1-1 Παρτίζαν 1-1 Μπαρτσελόνα 1-1 Mακάμπι 0-1 Παρί 0-1 Μπασκόνια 0-2 Ερυθρός Αστέρας 0-2

Επόμενη αγωνιστική (3η)

Τετάρτη 8/10

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μακάμπι Τελ Αβίβ

Πέμπτη 9/10

21:30 Μπασκόνια-Παναθηναϊκός

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Μονακό

21:30 Παρτίζαν-Αναντολού Εφές

21:45 Παρί-Βίρτους Μπολόνια

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Βιλερμπάν

Παρασκευή 10/10