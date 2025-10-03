Η κατάταξη της EuroLeague: Στο 1-1 και ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα
Η Μπαρτσελόνα πέρασε από το ΟΑΚΑ και έριξε τον Παναθηναϊκό σε ρεκόρ 1-1 μετά από δύο αγωνιστικές στην EuroLeague. Δείτε τη βαθμολογία της διοργάνωσης.
Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα στο Telekom Center Athens από την Μπαρτσελόνα και έτσι κλείνει αυτήν την πρώτη διπλή αγωνιστική με ρεκόρ 1-1. Συγκατοικώντας, έτσι, με τον Ολυμπιακό, ο οποίος γύρισε με το ίδιο ρεκόρ από την Ισπανία. Στο 2-0 η Ζάλγκιρις, η Χάποελ Τελ Αβίβ και η Βαλένθια.
Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική
Πέμπτη 2/10
Παρασκευή 3/10
- Ζάλγκιρις-Φενέρμπαχτσε 84-81
- Μονακό-Ντουμπάι BC 103-80
- Αναντολού Εφές-Χάποελ 81-87
- Βιλερμπάν-Μπασκόνια 102-95
- Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 96-103
- Βαλένθια-Βίρτους 103-94
- 22:30 Μακάμπι-Παρί
Κατάταξη
- Χάποελ Τελ Αβίβ 2-0
- Βαλένθια 2-0
- Ζάλγκιρις 2-0
- Μονακό 1-1
- Φενέρμπαχτσε 1-1
- Αρμάνι Μιλάνο 1-1
- Ρεάλ Μαδρίτης 1-1
- Βιλερμπάν 1-1
- Μπάγερν Μονάχου 1-1
- Παναθηναϊκός 1-1
- Αναντολού Εφές 1-1
- Βίρτους 1-1
- Ολυμπιακός 1-1
- Ντουμπάι BC 1-1
- Παρτίζαν 1-1
- Μπαρτσελόνα 1-1
- Mακάμπι 0-1
- Παρί 0-1
- Μπασκόνια 0-2
- Ερυθρός Αστέρας 0-2
Επόμενη αγωνιστική (3η)
Τετάρτη 8/10
- 21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μακάμπι Τελ Αβίβ
Πέμπτη 9/10
- 21:30 Μπασκόνια-Παναθηναϊκός
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Μονακό
- 21:30 Παρτίζαν-Αναντολού Εφές
- 21:45 Παρί-Βίρτους Μπολόνια
- 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Βιλερμπάν
Παρασκευή 10/10
- 20:45 Φενέρμπαχτσε-Ερυθρός Αστέρας
- 21:15 Ολυμπιακός-Ντουμπάι BC
- 21:30 Μπαρτσελόνα-Βαλένθια
- 21:30 Μπάγερν Μονάχου-Ζάλγκιρις
@Photo credits: eurokinissi
