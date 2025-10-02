Η Παρτίζαν άντεξε και μέσα στο Βελιγράδι υπέταξε την Αρμάνι Μιλάνο με 80-78. Παραλίγο «μοιραίος» ο Κάρλικ Τζόουνς.

Στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής και του δεύτερου μισού αυτής της πρεμιέρας της Euroleague με «διαβολοβδομάδα», η Παρτίζαν Βελιγραδίου υποδέχτηκε την Αρμάνι Μιλάνο.

Το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και παρά το γεγονός ότι το τελευταίο λεπτό έγινε «θρίλερ», είδε τον Μάρκο Γκούντουριτς να αστοχεί και έτσι πανηγύρισε τη πρώτη νίκη στη φετινή σεζόν με 80-78.

Υπενθυμίζουμε ότι στην πρεμιέρα της νέας σεζόν, η Παρτίζαν είχε ηττηθεί από τη Ντουμπάι BC με 89-76.

Παρτίζαν - Αρμάνι: Το ματς

Στο πρώτο δεκάλεπτο οι δύο ομάδες φάνηκαν να μπορούν να κινηθούν σε παρόμοιο ρυθμό και να προσφέρουν ένα ντέρμπι, με το σκορ στο τέλος του να είναι 21-19 υπέρ της Παρτίζαν.

Οι γηπεδούχοι ωστόσο στη δεύτερη περίοδο ανέβασαν ρυθμό. Η διαφορά ανέβηκε και πήγαν στα αποδυτήρια έχοντας το 45-33 υπέρ τους, με μία απόσταση δηλαδή 12 πόντων.

Με την επιστροφή των παικτών στο παρκέ για το δεύτερο μισό της αναμέτρησης, η Αρμάνι Μιλάνο φάνηκε να βρίσκει αρχικά τα πατήματά της, ωστόσο οι Σέρβοι ήταν εκείνοι που διατήρησαν το «πάνω χέρι» και μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο με το σκορ στο 69-62.

Εκεί οι Ιταλοί συνέχισαν να προσπαθούν να φτάσουν ξανά σε απόσταση απειλής. Παρά την προσπάθεια και το γεγονός ότι έφτασε στο -2 η Παρτίζαν συνέχισε να έχει τα ηνία του προβαδίσματος. Ο Μάρκο Γκούντουριτς ήταν άστοχος και έτσι η ομάδα του Βελιγραδίου πανηγύρισε τη νίκη με 80-78.

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 45-33, 69-62, 80-78

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Ο Μάρκο Γκούντουριτς ήταν άστοχος στο τελευταίο τρίποντο.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Στέρλινγκ Μπράουν που έφτασε τους 20 πόντους με 4/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα και 3/5 βολές ενώ είχε επίσης 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ Ο... Κάρλικ Τζόουνς με 15 πόντους και

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Βλάτκο Τσαντσάρ που σε 10:08 λεπτά εντός παρκέ είχε σημειώσει μόνο ένα φάουλ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Ξεχώρισε ο Σέιβον Σιλντς με 21 πόντους και 4 ριμπάουντ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το γεγονός ότι το παιχνίδι έγινε ντέρμπι στο τέλος, έχοντας αποκτήσει μία άγρια ομορφιά.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η μικρή ένταση που φάνηκε να δημιουργήθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.

Partizan Mozzart Bet Belgrade FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Zeljko Obradovic MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 C. Jones * 25:20 15 6/12 50.0% 3/9 33.3% 3/3 100.0% 0/2 0.0% 0 0 0 5 1 0 0 0 11 14 2 S. Milton 21:06 9 4/9 44.4% 4/8 50.0% 0/1 0.0% 1/2 50.0% 1 2 3 3 3 3 3 1 0 10 4 D. Washington 14:40 6 2/8 25.0% 1/4 25.0% 1/4 25.0% 1/2 50.0% 0 1 1 1 4 0 0 0 2 -4 5 D. Osetkowski 19:23 3 1/4 25.0% 0/2 0.0% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 2 1 3 0 0 1 0 0 5 2 8 M. Bosnjakovic 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 V. Marinkovic 17:40 5 2/5 40.0% 1/3 33.3% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 1 2 3 0 2 0 0 0 19 4 11 A. Pokusevski 06:08 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 12 S. Brown * 26:21 20 7/10 70.0% 4/5 80.0% 3/5 60.0% 3/4 75.0% 0 4 4 2 3 2 2 1 3 25 17 I. Bonga * 31:56 10 3/4 75.0% 3/3 100.0% 0/1 0.0% 4/4 100.0% 0 6 6 2 2 1 1 0 6 19 19 A. Lakic 00:05 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 J. Parker * 17:17 10 3/6 50.0% 1/3 33.3% 2/3 66.7% 2/2 100.0% 1 1 2 1 5 1 3 0 4 13 88 T. Jones * 20:04 2 1/3 33.3% 1/3 33.3% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 3 3 1 2 0 0 0 8 3 Team/Coaches 4 2 6 TOTAL 200 80 29/61 47.5% 18/40 45.0% 11/21 52.4% 11/16 68.8% 8 22 30 15 22 9 9 4 83