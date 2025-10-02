Παρτίζαν - Αρμάνι 80-78: «Ίδρωσε» αλλά τελικά πήρε την πρώτη νίκη της σεζόν με... σούπερ Στέρλινγκ Μπράουν

Σπύρος Μαρκεζίνης
Η Παρτίζαν άντεξε και μέσα στο Βελιγράδι υπέταξε την Αρμάνι Μιλάνο με 80-78. Παραλίγο «μοιραίος» ο Κάρλικ Τζόουνς.

Στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής και του δεύτερου μισού αυτής της πρεμιέρας της Euroleague με «διαβολοβδομάδα», η Παρτίζαν Βελιγραδίου υποδέχτηκε την Αρμάνι Μιλάνο.

Το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και παρά το γεγονός ότι το τελευταίο λεπτό έγινε «θρίλερ», είδε τον Μάρκο Γκούντουριτς να αστοχεί και έτσι πανηγύρισε τη πρώτη νίκη στη φετινή σεζόν με 80-78.

Υπενθυμίζουμε ότι στην πρεμιέρα της νέας σεζόν, η Παρτίζαν είχε ηττηθεί από τη Ντουμπάι BC με 89-76.

Παρτίζαν - Αρμάνι: Το ματς

Στο πρώτο δεκάλεπτο οι δύο ομάδες φάνηκαν να μπορούν να κινηθούν σε παρόμοιο ρυθμό και να προσφέρουν ένα ντέρμπι, με το σκορ στο τέλος του να είναι 21-19 υπέρ της Παρτίζαν.

 

Οι γηπεδούχοι ωστόσο στη δεύτερη περίοδο ανέβασαν ρυθμό. Η διαφορά ανέβηκε και πήγαν στα αποδυτήρια έχοντας το 45-33 υπέρ τους, με μία απόσταση δηλαδή 12 πόντων.

Με την επιστροφή των παικτών στο παρκέ για το δεύτερο μισό της αναμέτρησης, η Αρμάνι Μιλάνο φάνηκε να βρίσκει αρχικά τα πατήματά της, ωστόσο οι Σέρβοι ήταν εκείνοι που διατήρησαν το «πάνω χέρι» και μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο με το σκορ στο 69-62.

Εκεί οι Ιταλοί συνέχισαν να προσπαθούν να φτάσουν ξανά σε απόσταση απειλής. Παρά την προσπάθεια και το γεγονός ότι έφτασε στο -2 η Παρτίζαν συνέχισε να έχει τα ηνία του προβαδίσματος. Ο Μάρκο Γκούντουριτς ήταν άστοχος και έτσι η ομάδα του Βελιγραδίου πανηγύρισε τη νίκη με 80-78.

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 45-33, 69-62, 80-78

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Ο Μάρκο Γκούντουριτς ήταν άστοχος στο τελευταίο τρίποντο.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Στέρλινγκ Μπράουν που έφτασε τους 20 πόντους με 4/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα και 3/5 βολές ενώ είχε επίσης 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ Ο... Κάρλικ Τζόουνς με 15 πόντους και
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Βλάτκο Τσαντσάρ που σε 10:08 λεπτά εντός παρκέ είχε σημειώσει μόνο ένα φάουλ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Ξεχώρισε ο Σέιβον Σιλντς με 21 πόντους και 4 ριμπάουντ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το γεγονός ότι το παιχνίδι έγινε ντέρμπι στο τέλος, έχοντας αποκτήσει μία άγρια ομορφιά.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η μικρή ένταση που φάνηκε να δημιουργήθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.

Partizan Mozzart Bet BelgradeFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Zeljko ObradovicMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1C. Jones *25:20156/1250.0%3/933.3%3/3100.0%0/20.0%000510001114
2S. Milton21:0694/944.4%4/850.0%0/10.0%1/250.0%12333331010
4D. Washington14:4062/825.0%1/425.0%1/425.0%1/250.0%011140002-4
5D. Osetkowski19:2331/425.0%0/20.0%1/250.0%0/00.0%2130010052
8M. Bosnjakovic00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%0000000000
9V. Marinkovic17:4052/540.0%1/333.3%1/250.0%0/00.0%12302000194
11A. Pokusevski06:0800/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%000001000-1
12S. Brown *26:21207/1070.0%4/580.0%3/560.0%3/475.0%04423221325
17I. Bonga *31:56103/475.0%3/3100.0%0/10.0%4/4100.0%06622110619
19A. Lakic00:0500/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%0000000000
22J. Parker *17:17103/650.0%1/333.3%2/366.7%2/2100.0%11215130413
88T. Jones *20:0421/333.3%1/333.3%0/00.0%0/00.0%0331200083
Team/Coaches426
TOTAL2008029/6147.5%18/4045.0%11/2152.4%11/1668.8%82230152299483

EA7 Emporio Armani MilanFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Ettore MessinaMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0V. Cancar10:0800/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%00001100-2-2
1N. Mannion *13:3521/250.0%1/1100.0%0/10.0%0/00.0%0005320012
3Q. Ellis19:3321/250.0%1/250.0%0/00.0%0/00.0%011123012-1
6D. Booker17:1742/540.0%2/540.0%0/00.0%0/10.0%1342200064
10L. Bolmaro *27:5882/633.3%1/520.0%1/1100.0%3/475.0%145341101011
12A. Brooks11:28124/666.7%0/00.0%4/666.7%0/00.0%0000120077
16Z. Leday *25:0372/728.6%1/425.0%1/333.3%2/2100.0%0330110185
17G. Ricci05:0700/10.0%0/10.0%0/00.0%0/00.0%022020002-1
23M. Guduric22:54124/850.0%2/2100.0%2/633.3%2/2100.0%033032201610
31S. Shields *24:14217/1163.6%2/2100.0%5/955.6%2/2100.0%044802102628
32J. Nebo *22:43103/3100.0%3/3100.0%0/00.0%4/850.0%066010001516
42B. Dunston00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%0000000000
Team/Coaches202
TOTAL2007826/5151.0%13/2552.0%13/2650.0%13/1968.4%426301920164489

@Photo credits: @PartizanBC@
     

