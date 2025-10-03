Εφές - Χάποελ Τελ Αβίβ 81-87: Πρώτο «διπλό» και 2/2 η ομάδα του Ιτούδη

Δημήτρης Οικονόμου
Η Χάποελ Τελ Αβίβ πέτυχε τη δεύτερη νίκη της στη EuroLeague σε ισάριθμες αγωνιστικές, επικρατώντας με 87-81 της Εφές στην Ποντγκόριτσα.

Μπορεί να είναι πρωτάρα στη EuroLeague αλλά η Χάποελ μόνο ως τέτοια δεν παίζει. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη κέρδισε με 87-81 και την -τυπικά- γηπεδούχο Εφές στην ουδέτερη Ποντγκόριτσα, για να κάνει το 2/2 στη φετινή διοργάνωση.

Κορυφαία η τετράδα των Μπλέικνι, Μπράιαντ, Οτούρου και Γουεϊνράιτ. Ο Μίτσιτς έγραψε 9 πόντους όντας άστοχος με 1/3 δίποντα, 1/5 τρίποντα, αλλά και 6 ασίστ, 5 ριμπάουντ.

Εφές - Χάποελ Τελ Αβιβ: Ο αγώνας

Μπορεί η Χάποελ να μπήκε με ορμή στην αναμέτρηση, εκμεταλλευόμενος τις εμπνεύσεις των Οτούρου και Μίτσιτς. Ωστόσο το αρχικό 6-11 (4') εξανεμίστηκε γρήγορα με τον Οσμάνι. Ο φόργουορντ της Εφές πέτυχε 10 γρήγορους πόντους και τα πάντα ήρθαν... τούμπα, με τους τυπικά γηπεδούχους στην Ποντγκόριτσα να προηγούνται 22-21 στο δεκάλεπτο.

 

Μόλις μπήκαν στο παιχνίδι και οι σταρ της Εφές, η πλάστιγγα έγειρε. Ο Κορντινιέ και ο Λόιντ βρήκαν σουτ από απόσταση και το 24-23 μετατράπηκε σε 34-25. Με τη Χάποελ να κολλάει επιθετικά και να είναι πολύ άστοχη από το τρίποντο (3/11), μένοντας πίσω με 11 στο ημίχρονο (46-35, 20').

Ένα αντιαθλητικό φάουλ του Κάι Τζόουνς άλλαξε εντελώς τον ρυθμό. Έτσι, οι Ισραηλινοί, βρήκαν τρόπο να επιστρέψουν από το -13 και να προσπεράσουν, με τον Μίτσιτς ενορχηστρωτή και τον Μπράιαντ να σκοράρει απέναντι στην πρώην ομάδα του για τρεις (50-52, 25'). Το σερί συνεχίστηκε, με τον Μίτσιτς να βρίσκει μερικές εκτελέσεις και το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 59-61.

Οι δύο ομάδες θα πήγαιναν χέρι-χέρι μέχρι να προκύψει ένα ξέσπασμα. Τέτοιο ήταν για τη Χάποελ αυτό που συνέβη μετά το 67-69, με μία τεχνική ποινή του Λόιντ να βοηθάει και τον Αντόνιο Μπλέικνι να διαμορφώνει το 67-75 (34'). Διαφορά που η Εφές έμοιαζε ανήμπορη να ανατρέψει, με τον Κορντινιέ να σημαδεύει δύο φορές σίδερο από την περίμετρο.

Οι Ισραηλινοί διαχειρίστηκαν άψογα το τελευταίο πεντάλεπτο με τη διαφορά που είχαν χτίσει. Μπλέικνι, Μπράιαντ και Οτούρου συνέχισαν να δίνουν λύσεις και να υπογράφουν το 2/2 των Ισραηλινών.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 46-35, 59-61, 81-87.

  • ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Έμοιαζε η ομάδα με το περισσότερο καύσιμο στο ρεζερβουάρη στο τελευταίο δεκάλεπτο, έχοντας και παίκτες που έδωσαν σκορ στην επίθεση, την ώρα που η Εφές κόλλησε.
  • ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ο Αντόνιο Μπλέικνι το πήρε προσωπικά με 17 πόντους (2/6 2π., 1/2 3π., 10/12 1π.).
  • ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Ελάιτζα Μπράιαντ (15π.), Νταν Οτούρου (12π., 9ρ.).
  • ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... Ο Γιώργος Παπαγιάννης αγωνίστηκε για 12'18'' χωρίς να κάνει αισθητή την παρουσία του και έκλεισε με 0/1 εντός παιδιάς.
  • ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Ο Τζόρνταν Λόιντ έπαιζε σχεδόν μόνος του, φτάνοντας τους 25 πόντους με 3/3 2π., 3/6 3π., 10/10 1π., 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ.
  • ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Ότι η Χάποελ αγωνίζεται λες και παίζει χρόνια στη διοργάνωση.
  • ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το υπερβολικό iso και από τις δύο ομάδες.
Anadolu Efes IstanbulFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
0Shane Larkin *31:49135/1338.5%5/1241.7%0/10%3/3100%101352208
1Rodrigue Beaubois00:0600/0-0/0-0/0-0/0-000000000
2Sehmus Hazer03:1600/20%0/20%0/0-0/0-011100000
3Jordan Loyd28:27256/966.7%3/3100%3/650%10/10100%13421120029
8Nick Weiler-Babb *22:4541/616.7%1/250%0/40%2/2100%123340005
9Georgios Papagiannis12:1800/10%0/10%0/0-0/0-101021001
10Isaia Cordinier *34:28135/1241.7%4/666.7%1/616.7%2/2100%0441500012
11Rolands Smits14:0221/333.3%1/250%0/10%0/0-112150101
21Cole Swider00:0000/0-0/0-0/0-0/0-000000000
24Ercan Osmani *31:58166/966.7%5/771.4%1/250%3/475%3471811123
33Ege Yilmaz00:0000/0-0/0-0/0-0/0-000000000
88Kerry Jones *20:5184/850%4/4100%0/40%0/0-2460410010
TOTAL200:008128/5947.5%23/3959.0%5/2025.0%20/2195.2%122032122184291

Hapoel IBI Tel AvivFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
#Players
0J. Motley05:2721/1100%1/1100%0/00%0/00%000021000
1C. Jones19:0894/1136.4%3/933.3%1/250%0/00%000011101
2A. Blakeney16:36173/837.5%2/633.3%1/250%10/1283.3%0001200013
3E. Bryant *29:08156/1060%5/771.4%1/333.3%2/2100%0111321012
10B. Timor00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
11T. Ennis04:2400/10%0/00%0/10%0/00%00001000-2
17C. Malcolm *26:0162/540%2/2100%0/30%2/2100%101030013
21T. Odiase13:3942/450%2/450%0/00%0/00%112120004
22V. Micic *25:3592/825%1/333.3%1/520%4/4100%0556230011
24I. Wainright *30:20113/837.5%1/1100%2/728.6%3/475%2351310015
25D. Oturu *23:55124/944.4%4/944.4%0/00%4/4100%5491310117
41T. Ginat05:4721/250%1/250%0/00%0/00%011110002
Team/Coaches34700
TOTAL2008728/6344.4%22/4450.0%6/1931.6%25/2889.3%121931122382283
@Photo credits: Twitter/ @AnadoluEfesSK
     

