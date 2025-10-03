Η Χάποελ Τελ Αβίβ πέτυχε τη δεύτερη νίκη της στη EuroLeague σε ισάριθμες αγωνιστικές, επικρατώντας με 87-81 της Εφές στην Ποντγκόριτσα.

Μπορεί να είναι πρωτάρα στη EuroLeague αλλά η Χάποελ μόνο ως τέτοια δεν παίζει. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη κέρδισε με 87-81 και την -τυπικά- γηπεδούχο Εφές στην ουδέτερη Ποντγκόριτσα, για να κάνει το 2/2 στη φετινή διοργάνωση.

Κορυφαία η τετράδα των Μπλέικνι, Μπράιαντ, Οτούρου και Γουεϊνράιτ. Ο Μίτσιτς έγραψε 9 πόντους όντας άστοχος με 1/3 δίποντα, 1/5 τρίποντα, αλλά και 6 ασίστ, 5 ριμπάουντ.

Εφές - Χάποελ Τελ Αβιβ: Ο αγώνας

Μπορεί η Χάποελ να μπήκε με ορμή στην αναμέτρηση, εκμεταλλευόμενος τις εμπνεύσεις των Οτούρου και Μίτσιτς. Ωστόσο το αρχικό 6-11 (4') εξανεμίστηκε γρήγορα με τον Οσμάνι. Ο φόργουορντ της Εφές πέτυχε 10 γρήγορους πόντους και τα πάντα ήρθαν... τούμπα, με τους τυπικά γηπεδούχους στην Ποντγκόριτσα να προηγούνται 22-21 στο δεκάλεπτο.

Μόλις μπήκαν στο παιχνίδι και οι σταρ της Εφές, η πλάστιγγα έγειρε. Ο Κορντινιέ και ο Λόιντ βρήκαν σουτ από απόσταση και το 24-23 μετατράπηκε σε 34-25. Με τη Χάποελ να κολλάει επιθετικά και να είναι πολύ άστοχη από το τρίποντο (3/11), μένοντας πίσω με 11 στο ημίχρονο (46-35, 20').

Ένα αντιαθλητικό φάουλ του Κάι Τζόουνς άλλαξε εντελώς τον ρυθμό. Έτσι, οι Ισραηλινοί, βρήκαν τρόπο να επιστρέψουν από το -13 και να προσπεράσουν, με τον Μίτσιτς ενορχηστρωτή και τον Μπράιαντ να σκοράρει απέναντι στην πρώην ομάδα του για τρεις (50-52, 25'). Το σερί συνεχίστηκε, με τον Μίτσιτς να βρίσκει μερικές εκτελέσεις και το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 59-61.

Οι δύο ομάδες θα πήγαιναν χέρι-χέρι μέχρι να προκύψει ένα ξέσπασμα. Τέτοιο ήταν για τη Χάποελ αυτό που συνέβη μετά το 67-69, με μία τεχνική ποινή του Λόιντ να βοηθάει και τον Αντόνιο Μπλέικνι να διαμορφώνει το 67-75 (34'). Διαφορά που η Εφές έμοιαζε ανήμπορη να ανατρέψει, με τον Κορντινιέ να σημαδεύει δύο φορές σίδερο από την περίμετρο.

Οι Ισραηλινοί διαχειρίστηκαν άψογα το τελευταίο πεντάλεπτο με τη διαφορά που είχαν χτίσει. Μπλέικνι, Μπράιαντ και Οτούρου συνέχισαν να δίνουν λύσεις και να υπογράφουν το 2/2 των Ισραηλινών.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 46-35, 59-61, 81-87.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Έμοιαζε η ομάδα με το περισσότερο καύσιμο στο ρεζερβουάρη στο τελευταίο δεκάλεπτο, έχοντας και παίκτες που έδωσαν σκορ στην επίθεση, την ώρα που η Εφές κόλλησε.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ο Αντόνιο Μπλέικνι το πήρε προσωπικά με 17 πόντους (2/6 2π., 1/2 3π., 10/12 1π.).

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Ελάιτζα Μπράιαντ (15π.), Νταν Οτούρου (12π., 9ρ.).

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... Ο Γιώργος Παπαγιάννης αγωνίστηκε για 12'18'' χωρίς να κάνει αισθητή την παρουσία του και έκλεισε με 0/1 εντός παιδιάς.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Ο Τζόρνταν Λόιντ έπαιζε σχεδόν μόνος του, φτάνοντας τους 25 πόντους με 3/3 2π., 3/6 3π., 10/10 1π., 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Ότι η Χάποελ αγωνίζεται λες και παίζει χρόνια στη διοργάνωση.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το υπερβολικό iso και από τις δύο ομάδες.

Anadolu Efes Istanbul FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- PIR View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players 0 Shane Larkin * 31:49 13 5/13 38.5% 5/12 41.7% 0/1 0% 3/3 100% 1 0 1 3 5 2 2 0 8 1 Rodrigue Beaubois 00:06 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Sehmus Hazer 03:16 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 Jordan Loyd 28:27 25 6/9 66.7% 3/3 100% 3/6 50% 10/10 100% 1 3 4 2 11 2 0 0 29 8 Nick Weiler-Babb * 22:45 4 1/6 16.7% 1/2 50% 0/4 0% 2/2 100% 1 2 3 3 4 0 0 0 5 9 Georgios Papagiannis 12:18 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 1 0 1 0 2 1 0 0 1 10 Isaia Cordinier * 34:28 13 5/12 41.7% 4/6 66.7% 1/6 16.7% 2/2 100% 0 4 4 1 5 0 0 0 12 11 Rolands Smits 14:02 2 1/3 33.3% 1/2 50% 0/1 0% 0/0 - 1 1 2 1 5 0 1 0 1 21 Cole Swider 00:00 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Ercan Osmani * 31:58 16 6/9 66.7% 5/7 71.4% 1/2 50% 3/4 75% 3 4 7 1 8 1 1 1 23 33 Ege Yilmaz 00:00 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 Kerry Jones * 20:51 8 4/8 50% 4/4 100% 0/4 0% 0/0 - 2 4 6 0 4 1 0 0 10 TOTAL 200:00 81 28/59 47.5% 23/39 59.0% 5/20 25.0% 20/21 95.2% 12 20 32 12 21 8 4 2 91