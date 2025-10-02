Η Μπάγερν Μονάχου άνοιξε λογαριασμό στη φετινή EuroLeague, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 97-88 και ρίχνοντας τους Σέρβους στο 0-2. Ο Αντρέας Ομπστ πήρε από το χέρι τους Βαυαρούς, γεμίζοντας τη στατιστική του με 31 πόντους και 9/16 τρίποντα, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου συνεχίζουν να προβληματίζουν στο ξεκίνημα της σεζόν.
Μπάγερν Μονάχου-Ερυθρός Αστέρας: Το ματς
Οι δύο ομάδες βρήκαν ρυθμό στην επίθεση από το πρώτο δεκάλεπτο, με τον Ερυθρό Αστέρα να προηγείται 24-28 χάρη στα 5/7 τρίποντα και έχοντας τον Τζόρνταν Νουόρα (10π., 1ασ.) να ξεχωρίζει. Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ έκανε το 26-34 στο 12’, ενώ ο Νουόρα διατήρησε τη διαφορά στο +8 με 2/2 βολές για το 43-51. Πάντως, η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 50-55, έχοντας πλέον και τους Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Τάισον Κάρτερ να συμβάλλουν στο σκοράρισμα.
Παρ’ όλα αυτά, η Μπάγερν Μονάχου αντέδρασε και πέρασε μπροστά με τον Λούτσιτς (67-66, 25:30). Λίγο αργότερα, ο Όσκαρ Ντα Σίλβα διαμόρφωσε το 77-68, δίνοντας στους γηπεδούχους ξεκάθαρο έλεγχο του παιχνιδιού. Στη συνέχεια, ο Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ ανέβασε τη διαφορά στο 82-71 υπέρ των Βαυαρών, ενώ ο Ομπστ έγραψε το 95-83, φτάνοντας τους 31 πόντους και 9/15 τρίποντα! Τελικά, η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε με 97-88, πανηγυρίζοντας την πρώτη της νίκη στη regular season.
Τα δεκάλεπτα: 24-28, 50-55, 77-71, 97-88.
|FC Bayern Munich
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|PIR
|#
|Player
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|O
|D
|T
|1
|O. Da Silva
|12:53
|12
|6/6
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|3
|1
|4
|1
|2
|1
|0
|0
|18
|4
|X. Rathan-Mayes *
|16:27
|4
|2/4
|50%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|2
|0
|1
|0
|3
|-2
|5
|N. Giffey
|16:47
|7
|2/2
|100%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|6
|8
|L. Kratzer *
|03:45
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|-1
|10
|J. Jessup
|14:26
|4
|2/2
|100%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|5
|11
|V. Lucic *
|23:55
|10
|3/5
|60%
|1/3
|33.3%
|1/2
|50%
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|4
|2
|13
|A. Obst
|26:13
|31
|0/0
|0%
|9/16
|56.3%
|4/5
|80%
|2
|1
|3
|7
|2
|1
|0
|4
|30
|16
|S. Jovic *
|23:10
|4
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|12
|22
|I. Mike *
|24:52
|11
|2/4
|50%
|2/3
|66.7%
|1/2
|50%
|1
|3
|4
|1
|1
|0
|0
|4
|16
|32
|W. Gabriel
|08:52
|2
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|1
|5
|33
|D. McCormack
|14:30
|3
|3/5
|60%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0
|5
|5
|0
|0
|2
|0
|4
|8
|44
|K. Baldwin
|14:10
|9
|3/5
|60%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|2
|TOTAL
|200:00
|97
|24/34
|70.6%
|14/32
|43.8%
|7/11
|63.6%
|11
|16
|27
|20
|9
|9
|1
|27
|103
|Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|0
|C. Miller-McIntyre *
|32:57
|18
|2/5
|40%
|4/8
|50%
|2/2
|100%
|0
|4
|4
|4
|2
|3
|0
|0
|0
|19
|2
|S. Miljenovic
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|A. Nedeljkovic
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|D. Davidovac
|19:20
|4
|2/2
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|2
|0
|2
|0
|2
|1
|1
|0
|0
|3
|11
|T. Carter
|29:52
|13
|3/6
|50%
|2/6
|33.3%
|1/1
|100%
|0
|3
|3
|2
|2
|5
|0
|0
|5
|17
|12
|N. Kalinic *
|27:11
|5
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|2/2
|100%
|1
|2
|3
|2
|3
|4
|0
|0
|7
|7
|15
|E. Izundu *
|20:40
|3
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|3
|0
|3
|2
|3
|1
|1
|0
|1
|6
|17
|L. Stojkovic
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|33
|J. Nwora *
|30:00
|27
|6/8
|75%
|2/6
|33.3%
|9/11
|81.8%
|1
|4
|5
|2
|3
|1
|0
|0
|29
|29
|37
|S. Ojeleye
|13:44
|3
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|4
|44
|O. Radosic
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|95
|C. Moneke *
|26:16
|15
|2/5
|40%
|1/3
|33.3%
|8/10
|80%
|2
|4
|6
|2
|4
|0
|0
|1
|2
|17
|Team/Coaches
|11
|18
|29
|14
|19
|15
|2
|1
|0
|0
|TOTAL
|200:00
|88
|17/29
|58.6%
|10/25
|40%
|24/30
|80%
|11
|18
|29
|14
|26
|15
|2
|1
|92
|92
