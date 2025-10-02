Μπάγερν Μονάχου-Ερυθρός Αστέρας 97-88: Άνοιξε λογαριασμό με σούπερ Ομπστ!

Γιάννης Σταυρουλάκης
Ο Αντρέας Ομπστ σταμάτησε στους 31 πόντους με 9/16 τρίποντα και η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-88, πανηγυρίζοντας την πρώτη της νίκη στη regular season.

Η Μπάγερν Μονάχου άνοιξε λογαριασμό στη φετινή EuroLeague, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 97-88 και ρίχνοντας τους Σέρβους στο 0-2. Ο Αντρέας Ομπστ πήρε από το χέρι τους Βαυαρούς, γεμίζοντας τη στατιστική του με 31 πόντους και 9/16 τρίποντα, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου συνεχίζουν να προβληματίζουν στο ξεκίνημα της σεζόν.

Μπάγερν Μονάχου-Ερυθρός Αστέρας: Το ματς

Οι δύο ομάδες βρήκαν ρυθμό στην επίθεση από το πρώτο δεκάλεπτο, με τον Ερυθρό Αστέρα να προηγείται 24-28 χάρη στα 5/7 τρίποντα και έχοντας τον Τζόρνταν Νουόρα (10π., 1ασ.) να ξεχωρίζει. Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ έκανε το 26-34 στο 12’, ενώ ο Νουόρα διατήρησε τη διαφορά στο +8 με 2/2 βολές για το 43-51. Πάντως, η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 50-55, έχοντας πλέον και τους Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Τάισον Κάρτερ να συμβάλλουν στο σκοράρισμα.

Παρ’ όλα αυτά, η Μπάγερν Μονάχου αντέδρασε και πέρασε μπροστά με τον Λούτσιτς (67-66, 25:30). Λίγο αργότερα, ο Όσκαρ Ντα Σίλβα διαμόρφωσε το 77-68, δίνοντας στους γηπεδούχους ξεκάθαρο έλεγχο του παιχνιδιού. Στη συνέχεια, ο Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ ανέβασε τη διαφορά στο 82-71 υπέρ των Βαυαρών, ενώ ο Ομπστ έγραψε το 95-83, φτάνοντας τους 31 πόντους και 9/15 τρίποντα! Τελικά, η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε με 97-88, πανηγυρίζοντας την πρώτη της νίκη στη regular season.

Τα δεκάλεπτα: 24-28, 50-55, 77-71, 97-88.

FC Bayern Munich2PT FG3PT FGFTREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
#PlayerMINPTSM/A%M/A%M/A%ODT
1O. Da Silva12:53126/6100%0/00%0/00%3141210018
4X. Rathan-Mayes *16:2742/450%0/30%0/00%01120103-2
5N. Giffey16:4772/2100%1/250%0/00%101000016
8L. Kratzer *03:4500/00%0/00%0/00%01100002-1
10J. Jessup14:2642/2100%0/20%0/00%123110015
11V. Lucic *23:55103/560%1/333.3%1/250%000001042
13A. Obst26:13310/00%9/1656.3%4/580%2137210430
16S. Jovic *23:1042/2100%0/00%0/00%0110000112
22I. Mike *24:52112/450%2/366.7%1/250%1341100416
32W. Gabriel08:5221/1100%0/00%0/00%101110015
33D. McCormack14:3033/560%1/333.3%0/00%055002048
44K. Baldwin14:1093/560%1/333.3%0/00%000000022
TOTAL200:009724/3470.6%14/3243.8%7/1163.6%1116272099127103
Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
0C. Miller-McIntyre *32:57182/540%4/850%2/2100%04442300019
2S. Miljenovic00:0000/00%0/00%0/00%0000000000
5A. Nedeljkovic00:0000/00%0/00%0/00%0000000000
7D. Davidovac19:2042/2100%0/10%0/00%2020211003
11T. Carter29:52133/650%2/633.3%1/1100%03322500517
12N. Kalinic *27:1150/00%1/1100%2/2100%1232340077
15E. Izundu *20:4031/1100%0/00%1/250%3032311016
17L. Stojkovic00:0000/00%0/00%0/00%0000000000
33J. Nwora *30:00276/875%2/633.3%9/1181.8%145231002929
37S. Ojeleye13:4431/250%0/00%1/250%1010000044
44O. Radosic00:0000/00%0/00%0/00%0000000000
95C. Moneke *26:16152/540%1/333.3%8/1080%24624001217
Team/Coaches1118291419152100
TOTAL200:008817/2958.6%10/2540%24/3080%111829142615219292
     

