Ο Αντρέας Ομπστ σταμάτησε στους 31 πόντους με 9/16 τρίποντα και η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-88, πανηγυρίζοντας την πρώτη της νίκη στη regular season.

Η Μπάγερν Μονάχου άνοιξε λογαριασμό στη φετινή EuroLeague, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 97-88 και ρίχνοντας τους Σέρβους στο 0-2. Ο Αντρέας Ομπστ πήρε από το χέρι τους Βαυαρούς, γεμίζοντας τη στατιστική του με 31 πόντους και 9/16 τρίποντα, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου συνεχίζουν να προβληματίζουν στο ξεκίνημα της σεζόν.

Μπάγερν Μονάχου-Ερυθρός Αστέρας: Το ματς

Οι δύο ομάδες βρήκαν ρυθμό στην επίθεση από το πρώτο δεκάλεπτο, με τον Ερυθρό Αστέρα να προηγείται 24-28 χάρη στα 5/7 τρίποντα και έχοντας τον Τζόρνταν Νουόρα (10π., 1ασ.) να ξεχωρίζει. Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ έκανε το 26-34 στο 12’, ενώ ο Νουόρα διατήρησε τη διαφορά στο +8 με 2/2 βολές για το 43-51. Πάντως, η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 50-55, έχοντας πλέον και τους Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Τάισον Κάρτερ να συμβάλλουν στο σκοράρισμα.

Παρ’ όλα αυτά, η Μπάγερν Μονάχου αντέδρασε και πέρασε μπροστά με τον Λούτσιτς (67-66, 25:30). Λίγο αργότερα, ο Όσκαρ Ντα Σίλβα διαμόρφωσε το 77-68, δίνοντας στους γηπεδούχους ξεκάθαρο έλεγχο του παιχνιδιού. Στη συνέχεια, ο Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ ανέβασε τη διαφορά στο 82-71 υπέρ των Βαυαρών, ενώ ο Ομπστ έγραψε το 95-83, φτάνοντας τους 31 πόντους και 9/15 τρίποντα! Τελικά, η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε με 97-88, πανηγυρίζοντας την πρώτη της νίκη στη regular season.

Τα δεκάλεπτα: 24-28, 50-55, 77-71, 97-88.

FC Bayern Munich 2PT FG 3PT FG FT REB AST STL TO BLK PF +/- PIR # Player MIN PTS M/A % M/A % M/A % O D T 1 O. Da Silva 12:53 12 6/6 100% 0/0 0% 0/0 0% 3 1 4 1 2 1 0 0 18 4 X. Rathan-Mayes * 16:27 4 2/4 50% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 1 2 0 1 0 3 -2 5 N. Giffey 16:47 7 2/2 100% 1/2 50% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 1 6 8 L. Kratzer * 03:45 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 2 -1 10 J. Jessup 14:26 4 2/2 100% 0/2 0% 0/0 0% 1 2 3 1 1 0 0 1 5 11 V. Lucic * 23:55 10 3/5 60% 1/3 33.3% 1/2 50% 0 0 0 0 0 1 0 4 2 13 A. Obst 26:13 31 0/0 0% 9/16 56.3% 4/5 80% 2 1 3 7 2 1 0 4 30 16 S. Jovic * 23:10 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 1 12 22 I. Mike * 24:52 11 2/4 50% 2/3 66.7% 1/2 50% 1 3 4 1 1 0 0 4 16 32 W. Gabriel 08:52 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 1 1 0 0 1 5 33 D. McCormack 14:30 3 3/5 60% 1/3 33.3% 0/0 0% 0 5 5 0 0 2 0 4 8 44 K. Baldwin 14:10 9 3/5 60% 1/3 33.3% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 2 TOTAL 200:00 97 24/34 70.6% 14/32 43.8% 7/11 63.6% 11 16 27 20 9 9 1 27 103