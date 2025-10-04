Παράσταση για έναν ρόλο ήταν η αναμέτρηση στο Βελιγράδι, με την Παρί να φεύγει νικήτρια, κερδίζοντας τη Μακάμπι με 101-94, έχοντας σε ακόμα μια βραδιά τρομερό τον Ναντίρ Ιφί των 21 πόντων.
Μακάμπι - Παρί: Ο αγώνας
Η Μακάμπι ήταν αυτή που μπήκε πιο δυνατά στο παρκέ, με το αρχικό 9-2, αλλά κάπου εκεί σταμάτησε να έχει την ορμή της. Η Παρί πήγε στο συνηθισμένο παιχνίδι της με αρκετά τρίποντα. Ο Ιφί βρήκε δύο συνεχόμενα και έτσι πήγαμε στο 11-19 (7').
Ο Λόνι Γουόκερ πάτησε παρκέ, αλλά η Μακάμπι δεν έβρισκε σταθερό ρυθμό. Και έτσι βρέθηκε πίσω με 29-38 (16'), μέχρι να ακολουθήσει ένας καταιγισμός τριπόντων για να κλείσει το ημίχρονο στο 41-48 (20').
Με την εικόνα να μην αλλάζει ούτε στο τρίτο δεκάλεπτο. Η Παρί με την ικανότητά της στο σκοράρισμα και τους Ρόμπινσον, Ιφί να σκοράρουν από παντού, διατηρήθηκε σε διψήφια επίπεδα (63-74) και είχε να υπερασπιστεί προβάδισμα πολύ σοβαρό στο τελευταίο δεκάλεπτο.
Με τον τελευταίο να συνεχίζει και στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου. Η Μακάμπι κυνηγούσε πλέον διαφορά 20 πόντων (63-83, 33') και φυσικά τα περιθώρια είχαν στενέψει. Χρόνος και τρόπος για ανατροπή δεν υπήρχε από την πλευρά της Μακάμπι.
Τα δεκάλεπτα: 20-27, 41-48, 63-74, 94-101
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Έπαιξε στον δικό της παρανοϊκό ρυθμό και παρόλο που είχε 10/35 τρίποντα, σκόραρε πολύ στη ρακέτα, ανανέωσε 17 κατοχές και μοίρασε 23 ασίστ για 18 λάθη.
- ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ναντίρ Ιφί είχε 4/12 τρίποντα και 21 πόντους.
- ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Στους 15 ο Τζάστιν Ρόμπινσον, άλλους 12 ο Ουατάρα, 9 πόντους με 13 ριμπάουντ ο Ντοκοσί.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Λόνι Γουόκερ ήταν αμφίβολος και μπορεί να σκόραρε 16 πόντους αλλά είχε 1/4 δίποντα και 2/9 τρίποντα.
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Πάλεψε με 16 πόντους και 4/5 τρίποντα, μαζί με 6 ασίστ ο Ντάουτιν Τζ.
- ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το άναρχο μπάσκετ της Παρί.
- ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… Η κακή εικόνα της Μακάμπι στο δεύτερο ημίχρονο.
|Maccabi Rapyd Tel Aviv
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|Head coach: Oded Kattash
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|1
|J. Hoard *
|26:36
|15
|5/10
|50%
|4/7
|57.1%
|1/3
|33.3%
|4/4
|100%
|1
|2
|3
|4
|5
|3
|4
|0
|19
|2
|J. Clark III *
|25:52
|11
|4/10
|40%
|1/3
|33.3%
|3/7
|42.9%
|0/1
|0%
|0
|1
|1
|4
|6
|1
|5
|0
|10
|3
|M. Santos
|14:51
|8
|1/4
|25%
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|5/6
|83.3%
|3
|1
|4
|2
|6
|1
|0
|0
|9
|6
|U. Trifunovic
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|L. Walker IV
|27:33
|16
|9/22
|40.9%
|1/4
|25%
|2/9
|22.2%
|8/9
|88.9%
|0
|5
|5
|2
|12
|2
|0
|0
|14
|9
|R. Sorkin
|13:04
|2
|1/4
|25%
|1/3
|33.3%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|3
|3
|1
|0
|-3
|9
|10
|O. Brissett *
|16:44
|3
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|3/4
|75%
|4
|2
|6
|1
|6
|0
|0
|1
|9
|11
|W. Rayman
|02:57
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|2
|0
|0
|0
|1
|12
|J. Dibartolomeo
|10:35
|0
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|-1
|21
|J. Dowtin Jr *
|28:55
|16
|5/10
|50%
|1/5
|20%
|4/5
|80%
|2/4
|50%
|0
|1
|1
|6
|4
|0
|1
|0
|19
|22
|T. Leaf *
|18:46
|14
|6/15
|40%
|6/10
|60%
|0/0
|0%
|2/5
|40%
|3
|3
|6
|1
|2
|3
|0
|0
|13
|45
|T. Blatt
|14:07
|7
|3/6
|50%
|2/3
|66.7%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|3
|1
|3
|2
|0
|5
|Team/Coaches
|3
|5
|8
|0
|1
|TOTAL
|200
|94
|29/71
|40.8%
|17/40
|42.5%
|12/31
|38.7%
|24/33
|72.7%
|16
|21
|37
|25
|24
|16
|13
|1
|103
|Paris Basketball
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|2
|N. Hifi
|22:40
|21
|6/15
|40%
|2/3
|66.7%
|4/12
|33.3%
|5/6
|83.3%
|0
|1
|1
|3
|5
|5
|5
|0
|14
|4
|L. Cavaliere
|10:21
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|3
|0
|1
|0
|-2
|5
|J. Robinson *
|14:59
|15
|6/13
|46.2%
|5/10
|50%
|1/3
|33.3%
|2/3
|66.7%
|1
|2
|3
|3
|1
|3
|0
|0
|12
|7
|S. Herrera *
|21:02
|8
|2/3
|66.7%
|2/2
|100%
|0/1
|0%
|4/5
|80%
|0
|2
|2
|3
|3
|1
|1
|0
|11
|11
|J. Ayayi
|16:10
|5
|2/4
|50%
|1/1
|100%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|2
|3
|5
|2
|2
|1
|0
|0
|9
|13
|A. Dokossi
|21:23
|9
|4/5
|80%
|4/5
|80%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|5
|8
|13
|4
|2
|1
|0
|0
|23
|15
|M. Faye *
|13:27
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|3
|5
|0
|2
|0
|0
|1
|8
|20
|J. Morgan
|18:58
|9
|3/5
|60%
|2/2
|100%
|1/3
|33.3%
|2/3
|66.7%
|1
|3
|4
|4
|2
|0
|1
|1
|15
|21
|I. Bako
|08:01
|4
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|3
|1
|1
|0
|3
|22
|A. M'baye *
|15:15
|8
|1/3
|33.3%
|1/1
|100%
|0/2
|0%
|6/8
|75%
|1
|1
|2
|0
|4
|3
|2
|0
|6
|24
|Y. Ouattara *
|24:03
|12
|4/12
|33.3%
|2/5
|40%
|2/7
|28.6%
|2/2
|100%
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|0
|7
|35
|D. Willis
|13:41
|8
|3/6
|50%
|2/3
|66.7%
|1/3
|33.3%
|1/2
|50%
|0
|3
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|9
|Team/Coaches
|4
|1
|5
|0
|1
|5
|TOTAL
|200
|101
|34/70
|48.6%
|24/35
|68.6%
|10/35
|28.6%
|23/31
|74.2%
|17
|32
|49
|23
|26
|18
|11
|2
|120
