Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρί 94-101: Παριζιάνικο πάρτι στο Βελιγράδι

Δημήτρης Οικονόμου
Η Παρί έγραψε 100άρα στο Βελιγράδι και επικράτησε της Μακάμπι με 101-94, κάνοντας... σεφτέ στη φετινή EuroLeague.

Παράσταση για έναν ρόλο ήταν η αναμέτρηση στο Βελιγράδι, με την Παρί να φεύγει νικήτρια, κερδίζοντας τη Μακάμπι με 101-94, έχοντας σε ακόμα μια βραδιά τρομερό τον Ναντίρ Ιφί των 21 πόντων.

Μακάμπι - Παρί: Ο αγώνας

Η Μακάμπι ήταν αυτή που μπήκε πιο δυνατά στο παρκέ, με το αρχικό 9-2, αλλά κάπου εκεί σταμάτησε να έχει την ορμή της. Η Παρί πήγε στο συνηθισμένο παιχνίδι της με αρκετά τρίποντα. Ο Ιφί βρήκε δύο συνεχόμενα και έτσι πήγαμε στο 11-19 (7').

Ο Λόνι Γουόκερ πάτησε παρκέ, αλλά η Μακάμπι δεν έβρισκε σταθερό ρυθμό. Και έτσι βρέθηκε πίσω με 29-38 (16'), μέχρι να ακολουθήσει ένας καταιγισμός τριπόντων για να κλείσει το ημίχρονο στο 41-48 (20').

Με την εικόνα να μην αλλάζει ούτε στο τρίτο δεκάλεπτο. Η Παρί με την ικανότητά της στο σκοράρισμα και τους Ρόμπινσον, Ιφί να σκοράρουν από παντού, διατηρήθηκε σε διψήφια επίπεδα (63-74) και είχε να υπερασπιστεί προβάδισμα πολύ σοβαρό στο τελευταίο δεκάλεπτο.

 

Με τον τελευταίο να συνεχίζει και στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου. Η Μακάμπι κυνηγούσε πλέον διαφορά 20 πόντων (63-83, 33') και φυσικά τα περιθώρια είχαν στενέψει. Χρόνος και τρόπος για ανατροπή δεν υπήρχε από την πλευρά της Μακάμπι.

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 41-48, 63-74, 94-101

  • ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Έπαιξε στον δικό της παρανοϊκό ρυθμό και παρόλο που είχε 10/35 τρίποντα, σκόραρε πολύ στη ρακέτα, ανανέωσε 17 κατοχές και μοίρασε 23 ασίστ για 18 λάθη.
  • ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ναντίρ Ιφί είχε 4/12 τρίποντα και 21 πόντους.
  • ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Στους 15 ο Τζάστιν Ρόμπινσον, άλλους 12 ο Ουατάρα, 9 πόντους με 13 ριμπάουντ ο Ντοκοσί.
  • ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Λόνι Γουόκερ ήταν αμφίβολος και μπορεί να σκόραρε 16 πόντους αλλά είχε 1/4 δίποντα και 2/9 τρίποντα.
  • ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Πάλεψε με 16 πόντους και 4/5 τρίποντα, μαζί με 6 ασίστ ο Ντάουτιν Τζ.
  • ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το άναρχο μπάσκετ της Παρί.
  • ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… Η κακή εικόνα της Μακάμπι στο δεύτερο ημίχρονο.
Maccabi Rapyd Tel AvivFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
Head coach: Oded KattashMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
1J. Hoard *26:36155/1050%4/757.1%1/333.3%4/4100%1234534019
2J. Clark III *25:52114/1040%1/333.3%3/742.9%0/10%0114615010
3M. Santos14:5181/425%0/20%1/250%5/683.3%314261009
6U. Trifunovic00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
8L. Walker IV27:33169/2240.9%1/425%2/922.2%8/988.9%05521220014
9R. Sorkin13:0421/425%1/333.3%0/10%0/00%11203310-39
10O. Brissett *16:4430/10%0/10%0/00%3/475%426160019
11W. Rayman02:5721/1100%1/1100%0/00%0/00%000120001
12J. Dibartolomeo10:3500/20%0/10%0/10%0/00%10111000-1
21J. Dowtin Jr *28:55165/1050%1/520%4/580%2/450%0116401019
22T. Leaf *18:46146/1540%6/1060%0/00%2/540%3361230013
45T. Blatt14:0773/650%2/366.7%1/333.3%0/00%000313205
Team/Coaches35801
TOTAL2009429/7140.8%17/4042.5%12/3138.7%24/3372.7%162137252416131103

Paris BasketballFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
2N. Hifi22:40216/1540%2/366.7%4/1233.3%5/683.3%0113555014
4L. Cavaliere10:2100/10%0/00%0/10%0/00%01103010-2
5J. Robinson *14:59156/1346.2%5/1050%1/333.3%2/366.7%1233130012
7S. Herrera *21:0282/366.7%2/2100%0/10%4/580%0223311011
11J. Ayayi16:1052/450%1/1100%1/333.3%0/00%235221009
13A. Dokossi21:2394/580%4/580%0/00%1/250%58134210023
15M. Faye *13:2721/1100%1/1100%0/00%0/00%235020018
20J. Morgan18:5893/560%2/2100%1/333.3%2/366.7%1344201115
21I. Bako08:0142/2100%2/2100%0/00%0/00%112031103
22A. M'baye *15:1581/333.3%1/1100%0/20%6/875%112043206
24Y. Ouattara *24:03124/1233.3%2/540%2/728.6%2/2100%033102007
35D. Willis13:4183/650%2/366.7%1/333.3%1/250%033311009
Team/Coaches415015
TOTAL20010134/7048.6%24/3568.6%10/3528.6%23/3174.2%173249232618112120

     

