Η Παρί έγραψε 100άρα στο Βελιγράδι και επικράτησε της Μακάμπι με 101-94, κάνοντας... σεφτέ στη φετινή EuroLeague.

Παράσταση για έναν ρόλο ήταν η αναμέτρηση στο Βελιγράδι, με την Παρί να φεύγει νικήτρια, κερδίζοντας τη Μακάμπι με 101-94, έχοντας σε ακόμα μια βραδιά τρομερό τον Ναντίρ Ιφί των 21 πόντων.

Μακάμπι - Παρί: Ο αγώνας

Η Μακάμπι ήταν αυτή που μπήκε πιο δυνατά στο παρκέ, με το αρχικό 9-2, αλλά κάπου εκεί σταμάτησε να έχει την ορμή της. Η Παρί πήγε στο συνηθισμένο παιχνίδι της με αρκετά τρίποντα. Ο Ιφί βρήκε δύο συνεχόμενα και έτσι πήγαμε στο 11-19 (7').

Ο Λόνι Γουόκερ πάτησε παρκέ, αλλά η Μακάμπι δεν έβρισκε σταθερό ρυθμό. Και έτσι βρέθηκε πίσω με 29-38 (16'), μέχρι να ακολουθήσει ένας καταιγισμός τριπόντων για να κλείσει το ημίχρονο στο 41-48 (20').

Με την εικόνα να μην αλλάζει ούτε στο τρίτο δεκάλεπτο. Η Παρί με την ικανότητά της στο σκοράρισμα και τους Ρόμπινσον, Ιφί να σκοράρουν από παντού, διατηρήθηκε σε διψήφια επίπεδα (63-74) και είχε να υπερασπιστεί προβάδισμα πολύ σοβαρό στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Με τον τελευταίο να συνεχίζει και στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου. Η Μακάμπι κυνηγούσε πλέον διαφορά 20 πόντων (63-83, 33') και φυσικά τα περιθώρια είχαν στενέψει. Χρόνος και τρόπος για ανατροπή δεν υπήρχε από την πλευρά της Μακάμπι.

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 41-48, 63-74, 94-101

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Έπαιξε στον δικό της παρανοϊκό ρυθμό και παρόλο που είχε 10/35 τρίποντα, σκόραρε πολύ στη ρακέτα, ανανέωσε 17 κατοχές και μοίρασε 23 ασίστ για 18 λάθη.

Το άναρχο μπάσκετ της Παρί. ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… Η κακή εικόνα της Μακάμπι στο δεύτερο ημίχρονο.

Maccabi Rapyd Tel Aviv FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- PIR Head coach: Oded Kattash MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players 1 J. Hoard * 26:36 15 5/10 50% 4/7 57.1% 1/3 33.3% 4/4 100% 1 2 3 4 5 3 4 0 19 2 J. Clark III * 25:52 11 4/10 40% 1/3 33.3% 3/7 42.9% 0/1 0% 0 1 1 4 6 1 5 0 10 3 M. Santos 14:51 8 1/4 25% 0/2 0% 1/2 50% 5/6 83.3% 3 1 4 2 6 1 0 0 9 6 U. Trifunovic 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 L. Walker IV 27:33 16 9/22 40.9% 1/4 25% 2/9 22.2% 8/9 88.9% 0 5 5 2 12 2 0 0 14 9 R. Sorkin 13:04 2 1/4 25% 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 0 3 3 1 0 -3 9 10 O. Brissett * 16:44 3 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 3/4 75% 4 2 6 1 6 0 0 1 9 11 W. Rayman 02:57 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 2 0 0 0 1 12 J. Dibartolomeo 10:35 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 1 1 0 0 0 -1 21 J. Dowtin Jr * 28:55 16 5/10 50% 1/5 20% 4/5 80% 2/4 50% 0 1 1 6 4 0 1 0 19 22 T. Leaf * 18:46 14 6/15 40% 6/10 60% 0/0 0% 2/5 40% 3 3 6 1 2 3 0 0 13 45 T. Blatt 14:07 7 3/6 50% 2/3 66.7% 1/3 33.3% 0/0 0% 0 0 0 3 1 3 2 0 5 Team/Coaches 3 5 8 0 1 TOTAL 200 94 29/71 40.8% 17/40 42.5% 12/31 38.7% 24/33 72.7% 16 21 37 25 24 16 13 1 103