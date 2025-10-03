Μονακό - Ντουμπάι 103-80:Η ομάδα του Σπανούλη σε περίπατο

Η Μονακό ήταν σε τρομερή κατάσταση και πήρε μια άνετη νίκη απέναντι στην Ντουμπάι με το επιβλητικό 103-80.

Στο τρίτο δεκάλεπτο κρίθηκαν τα πάντα, καθώς η Μονακό πάτησε γκάζι και ξέφυγε, με την Ντουμπάι να μοιάζει με κομπάρσο στο παρκέ.

Την επόμενη αγωνιστική η Μονακό ταξιδεύει στο Μιλάνο για να παίξει με την Αρμάνι, ενώ η Ντουμπάι έρχεται στην Ελλάδα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Μονακό - Ντουμπάι: Το ματς

Η Μονακό μπήκε στο παιχνίδι με διάθεση να το ελέγξει, έχοντας σταθερά το προβάδισμα σε όλη την πρώτη περίοδο. αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως η Ντουμπάι την άφησε να πάρει αέρα, μένοντας πάντα κοντά στο σκορ, με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 26-23.

 

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η Μονακό συνέχισε να έχει τον έλεγχο, όμως όποτε έπαιρνε μια μικρή διαφορά, η Ντουμπάι απαντούσε πάντα Η Μονακό, με τον Μίροτιτς να κάνει τρομερή δουλειά, έκανε το σκορ 43-36 (16'), με τους φιλοξενούμενους όμως, χάρη στον Καγκενμπέλε, να έχουν τον τρόπο και να κρατούνται σε απόσταση αναπνοής (50-46).

Στο τρίτο δεκάλεπτο όμως, όλα άλλαξαν. Η Μονακό πάτησε γερά γκάζι, με την Ντουμπάι να μην καταφέρνει να απαντήσει αυτή τη φορά. Το επιμέρους του δεκαλέπτου ήταν 29-13, με την Μονακό να ξεφεύγει με 20 στο 30' (79-59). Τα πάντα πλέον είχαν κριθεί, με την Μονακό στην συνέχεια απλά να κάνει συντήρηση στην διαφορά και να φτάνει στη νίκη με το επιβλητικό 103-80.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Στο τρίτο δεκάλεπτο έκανε πάρτι.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Νίκολα Μίροτιτς με 19 πόνους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Τζέιμς με 14 και 8 ασίστ, Τάις με 15 και Ντιάλο με 12
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Μπέικον που έμεινε στους 7 πόντους
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... με γεμάτη στατιστική ο Πετρούσεφ των 13 πόντων και των 8 ριμπάουντ..
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... που η Μονακό είχε 17 ασίστ για μόλις 8 λάθη.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το 20% της Ντουμπάι στο τρίποντο.

AS MonacoFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
Head coach: Vassilis SpanoulisMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
#Players
0E. Okobo22:2094/944.4%3/742.9%1/250%0/00%0117402014
4J. Blossomgame20:00106/1060%4/666.7%0/00%2/450%2241600013
10D. Theis16:42155/683.3%4/4100%1/250%4/4100%1122600220
11A. Diallo *27:15123/1030%3/742.9%2/366.7%0/00%0442401011
13K. Hayes19:42115/862.5%5/683.3%0/00%1/250%011151107
15N. Calathes00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
22T. Tarpey12:4531/250%0/00%1/250%0/00%101030002
23J. Begarin00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
26N. Nedovic10:4742/633.3%2/366.7%0/30%0/00%022041100
32M. Strazel *22:3362/450%0/20%2/2100%0/00%000211208
33N. Mirotic *20:18196/966.7%5/771.4%1/250%6/875%34741122032
55M. James *27:38146/1154.5%4/757.1%2/450%0/00%0558520122
Team/Coaches123001
TOTAL20010340/6759.7%30/4961.2%10/1855.6%13/1872.2%822302749893131

Dubai BasketballFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
Head coach: Jurica GolemacMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
2N. Dangubic05:0300/00%0/00%0/00%0/00%000000000
3D. Bacon28:3673/742.9%2/450%1/333.3%0/00%033462209
5A. Abass *08:5000/10%0/00%0/10%0/00%00001000-2
7K. Prepelic04:5231/1100%0/00%1/1100%0/00%000021000
8D. Bertans15:3752/728.6%1/250%1/520%0/00%202030010
10J. Anderson16:0641/520%1/333.3%0/20%2/2100%11204201-1
11K. Kondic11:3552/540%1/250%1/333.3%0/00%000040102
13D. Musa *24:48113/933.3%3/560%0/40%5/5100%2132530010
17M. Kabengele *17:50166/966.7%6/785.7%0/20%4/4100%3364710021
25M. Wright IV *29:47145/1241.7%5/683.3%0/60%4/580%0222742013
30F. Petrusev *22:13133/650%2/450%1/250%6/6100%1781810024
34K. Kamenjas14:4321/1100%1/1100%0/00%0/00%112022000
Team/Coaches01100
TOTAL2008027/5846.6%22/3464.7%5/2420.8%21/2295.5%1019291349165277

     

