Η Μονακό ήταν σε τρομερή κατάσταση και πήρε μια άνετη νίκη απέναντι στην Ντουμπάι με το επιβλητικό 103-80.

Η Μονακό ήταν καταιγιστική απέναντι στην Ντουμπάι και πήρε τη νίκη με άνεση, όπως φαίνετια και από το τελικό 103-80.

Στο τρίτο δεκάλεπτο κρίθηκαν τα πάντα, καθώς η Μονακό πάτησε γκάζι και ξέφυγε, με την Ντουμπάι να μοιάζει με κομπάρσο στο παρκέ.

Την επόμενη αγωνιστική η Μονακό ταξιδεύει στο Μιλάνο για να παίξει με την Αρμάνι, ενώ η Ντουμπάι έρχεται στην Ελλάδα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Μονακό - Ντουμπάι: Το ματς

Η Μονακό μπήκε στο παιχνίδι με διάθεση να το ελέγξει, έχοντας σταθερά το προβάδισμα σε όλη την πρώτη περίοδο. αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως η Ντουμπάι την άφησε να πάρει αέρα, μένοντας πάντα κοντά στο σκορ, με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 26-23.

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η Μονακό συνέχισε να έχει τον έλεγχο, όμως όποτε έπαιρνε μια μικρή διαφορά, η Ντουμπάι απαντούσε πάντα Η Μονακό, με τον Μίροτιτς να κάνει τρομερή δουλειά, έκανε το σκορ 43-36 (16'), με τους φιλοξενούμενους όμως, χάρη στον Καγκενμπέλε, να έχουν τον τρόπο και να κρατούνται σε απόσταση αναπνοής (50-46).

Στο τρίτο δεκάλεπτο όμως, όλα άλλαξαν. Η Μονακό πάτησε γερά γκάζι, με την Ντουμπάι να μην καταφέρνει να απαντήσει αυτή τη φορά. Το επιμέρους του δεκαλέπτου ήταν 29-13, με την Μονακό να ξεφεύγει με 20 στο 30' (79-59). Τα πάντα πλέον είχαν κριθεί, με την Μονακό στην συνέχεια απλά να κάνει συντήρηση στην διαφορά και να φτάνει στη νίκη με το επιβλητικό 103-80.

• ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Στο τρίτο δεκάλεπτο έκανε πάρτι.

• ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Νίκολα Μίροτιτς με 19 πόνους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

• ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Τζέιμς με 14 και 8 ασίστ, Τάις με 15 και Ντιάλο με 12

• ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Μπέικον που έμεινε στους 7 πόντους

• ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... με γεμάτη στατιστική ο Πετρούσεφ των 13 πόντων και των 8 ριμπάουντ..

• ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... που η Μονακό είχε 17 ασίστ για μόλις 8 λάθη.

• ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το 20% της Ντουμπάι στο τρίποντο.

AS Monaco FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF Head coach: Vassilis Spanoulis MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB # Players 0 E. Okobo 22:20 9 4/9 44.4% 3/7 42.9% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 7 4 0 2 0 14 4 J. Blossomgame 20:00 10 6/10 60% 4/6 66.7% 0/0 0% 2/4 50% 2 2 4 1 6 0 0 0 13 10 D. Theis 16:42 15 5/6 83.3% 4/4 100% 1/2 50% 4/4 100% 1 1 2 2 6 0 0 2 20 11 A. Diallo * 27:15 12 3/10 30% 3/7 42.9% 2/3 66.7% 0/0 0% 0 4 4 2 4 0 1 0 11 13 K. Hayes 19:42 11 5/8 62.5% 5/6 83.3% 0/0 0% 1/2 50% 0 1 1 1 5 1 1 0 7 15 N. Calathes 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 T. Tarpey 12:45 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 0 1 0 3 0 0 0 2 23 J. Begarin 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 N. Nedovic 10:47 4 2/6 33.3% 2/3 66.7% 0/3 0% 0/0 0% 0 2 2 0 4 1 1 0 0 32 M. Strazel * 22:33 6 2/4 50% 0/2 0% 2/2 100% 0/0 0% 0 0 0 2 1 1 2 0 8 33 N. Mirotic * 20:18 19 6/9 66.7% 5/7 71.4% 1/2 50% 6/8 75% 3 4 7 4 11 2 2 0 32 55 M. James * 27:38 14 6/11 54.5% 4/7 57.1% 2/4 50% 0/0 0% 0 5 5 8 5 2 0 1 22 Team/Coaches 1 2 3 0 0 1 TOTAL 200 103 40/67 59.7% 30/49 61.2% 10/18 55.6% 13/18 72.2% 8 22 30 27 49 8 9 3 131