Μονακό - Ντουμπάι 103-80:Η ομάδα του Σπανούλη σε περίπατο
Η Μονακό ήταν καταιγιστική απέναντι στην Ντουμπάι και πήρε τη νίκη με άνεση, όπως φαίνετια και από το τελικό 103-80.
Στο τρίτο δεκάλεπτο κρίθηκαν τα πάντα, καθώς η Μονακό πάτησε γκάζι και ξέφυγε, με την Ντουμπάι να μοιάζει με κομπάρσο στο παρκέ.
Την επόμενη αγωνιστική η Μονακό ταξιδεύει στο Μιλάνο για να παίξει με την Αρμάνι, ενώ η Ντουμπάι έρχεται στην Ελλάδα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.
Μονακό - Ντουμπάι: Το ματς
Η Μονακό μπήκε στο παιχνίδι με διάθεση να το ελέγξει, έχοντας σταθερά το προβάδισμα σε όλη την πρώτη περίοδο. αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως η Ντουμπάι την άφησε να πάρει αέρα, μένοντας πάντα κοντά στο σκορ, με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 26-23.
Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η Μονακό συνέχισε να έχει τον έλεγχο, όμως όποτε έπαιρνε μια μικρή διαφορά, η Ντουμπάι απαντούσε πάντα Η Μονακό, με τον Μίροτιτς να κάνει τρομερή δουλειά, έκανε το σκορ 43-36 (16'), με τους φιλοξενούμενους όμως, χάρη στον Καγκενμπέλε, να έχουν τον τρόπο και να κρατούνται σε απόσταση αναπνοής (50-46).
Στο τρίτο δεκάλεπτο όμως, όλα άλλαξαν. Η Μονακό πάτησε γερά γκάζι, με την Ντουμπάι να μην καταφέρνει να απαντήσει αυτή τη φορά. Το επιμέρους του δεκαλέπτου ήταν 29-13, με την Μονακό να ξεφεύγει με 20 στο 30' (79-59). Τα πάντα πλέον είχαν κριθεί, με την Μονακό στην συνέχεια απλά να κάνει συντήρηση στην διαφορά και να φτάνει στη νίκη με το επιβλητικό 103-80.
• ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Στο τρίτο δεκάλεπτο έκανε πάρτι.
• ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Νίκολα Μίροτιτς με 19 πόνους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
• ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Τζέιμς με 14 και 8 ασίστ, Τάις με 15 και Ντιάλο με 12
• ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Μπέικον που έμεινε στους 7 πόντους
• ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... με γεμάτη στατιστική ο Πετρούσεφ των 13 πόντων και των 8 ριμπάουντ..
• ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... που η Μονακό είχε 17 ασίστ για μόλις 8 λάθη.
• ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το 20% της Ντουμπάι στο τρίποντο.
|AS Monaco
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|Head coach: Vassilis Spanoulis
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|#
|Players
|0
|E. Okobo
|22:20
|9
|4/9
|44.4%
|3/7
|42.9%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|7
|4
|0
|2
|0
|14
|4
|J. Blossomgame
|20:00
|10
|6/10
|60%
|4/6
|66.7%
|0/0
|0%
|2/4
|50%
|2
|2
|4
|1
|6
|0
|0
|0
|13
|10
|D. Theis
|16:42
|15
|5/6
|83.3%
|4/4
|100%
|1/2
|50%
|4/4
|100%
|1
|1
|2
|2
|6
|0
|0
|2
|20
|11
|A. Diallo *
|27:15
|12
|3/10
|30%
|3/7
|42.9%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|2
|4
|0
|1
|0
|11
|13
|K. Hayes
|19:42
|11
|5/8
|62.5%
|5/6
|83.3%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0
|1
|1
|1
|5
|1
|1
|0
|7
|15
|N. Calathes
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|22
|T. Tarpey
|12:45
|3
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|0
|3
|0
|0
|0
|2
|23
|J. Begarin
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|26
|N. Nedovic
|10:47
|4
|2/6
|33.3%
|2/3
|66.7%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|4
|1
|1
|0
|0
|32
|M. Strazel *
|22:33
|6
|2/4
|50%
|0/2
|0%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|2
|1
|1
|2
|0
|8
|33
|N. Mirotic *
|20:18
|19
|6/9
|66.7%
|5/7
|71.4%
|1/2
|50%
|6/8
|75%
|3
|4
|7
|4
|11
|2
|2
|0
|32
|55
|M. James *
|27:38
|14
|6/11
|54.5%
|4/7
|57.1%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|0
|5
|5
|8
|5
|2
|0
|1
|22
|Team/Coaches
|1
|2
|3
|0
|0
|1
|TOTAL
|200
|103
|40/67
|59.7%
|30/49
|61.2%
|10/18
|55.6%
|13/18
|72.2%
|8
|22
|30
|27
|49
|8
|9
|3
|131
|Dubai Basketball
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|Head coach: Jurica Golemac
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|2
|N. Dangubic
|05:03
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|D. Bacon
|28:36
|7
|3/7
|42.9%
|2/4
|50%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|4
|6
|2
|2
|0
|9
|5
|A. Abass *
|08:50
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|-2
|7
|K. Prepelic
|04:52
|3
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|8
|D. Bertans
|15:37
|5
|2/7
|28.6%
|1/2
|50%
|1/5
|20%
|0/0
|0%
|2
|0
|2
|0
|3
|0
|0
|1
|0
|10
|J. Anderson
|16:06
|4
|1/5
|20%
|1/3
|33.3%
|0/2
|0%
|2/2
|100%
|1
|1
|2
|0
|4
|2
|0
|1
|-1
|11
|K. Kondic
|11:35
|5
|2/5
|40%
|1/2
|50%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|4
|0
|1
|0
|2
|13
|D. Musa *
|24:48
|11
|3/9
|33.3%
|3/5
|60%
|0/4
|0%
|5/5
|100%
|2
|1
|3
|2
|5
|3
|0
|0
|10
|17
|M. Kabengele *
|17:50
|16
|6/9
|66.7%
|6/7
|85.7%
|0/2
|0%
|4/4
|100%
|3
|3
|6
|4
|7
|1
|0
|0
|21
|25
|M. Wright IV *
|29:47
|14
|5/12
|41.7%
|5/6
|83.3%
|0/6
|0%
|4/5
|80%
|0
|2
|2
|2
|7
|4
|2
|0
|13
|30
|F. Petrusev *
|22:13
|13
|3/6
|50%
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|6/6
|100%
|1
|7
|8
|1
|8
|1
|0
|0
|24
|34
|K. Kamenjas
|14:43
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|Team/Coaches
|0
|1
|1
|0
|0
|TOTAL
|200
|80
|27/58
|46.6%
|22/34
|64.7%
|5/24
|20.8%
|21/22
|95.5%
|10
|19
|29
|13
|49
|16
|5
|2
|77
