Σπουδαίο παιχνίδι είχαμε ανάμεσα σε Βαλένθια και Βίρτους, με τις Νυχτερίδες να επικρατούν με 103-94 της ομάδας από την Μπολόνια.

Τα πάντα κρίθηκαν στην τέταρτη περίοδο, εκεί όπου η Βαλένθια πάτησε γκάζι, ξέφυγε με 15 και «καθάρισε» την υπόθεση νίκη.

Πλέον η Βαλένθια στρέφει το ενδιαφέρον της στο παιχνίδι απέναντι στην Μπαρτσελόνα εκτός έδρας (10/10), ενώ η Βίρτους δοκιμάζεται στο Παρίσι κόντρα στην Παρί (9/10)

Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια: Το ματς

Οι δύο ομάδεν ήταν κοντά στο πρώτο ημίχρονο, καθώς το δεκάλεπτο έκλεισε στο 26-23, ενώ το ημίχρονο έκλεισε χωρίς να αλλάξει κάτι ιδιαίτερο, με το σκορ στο 20' να είναι 49-46. Η τρίτη περίοδος όμως ήταν κάτι διαφορετικό.

Η Βαλένθια με ένα 11-0 ξέφυγε με 12 πόντους (60-48, 23'), όμως η Βίρτους είχε απάντηση και μείωσε στο 63-59 (25'), με το παιχνίδι να συνεχίζει να είναι κλειστό μέχρι το τέλος της περιόδου (75-71, 30').

Στο τέλος όμως η Βαλένθια βρήκε τρόπο να ελέγξει το παιχνίδι και να ξεφύγει, αποκτώντας διψήφιο προιβάδισμα και να φτάνει μέχρι και στο +15 (94-79, 38'). Κάπου εκεί τα πάντα τελείωσαν, με το τέλος του αγώνα να βρίσκει τη Βαλένθια νικήτρια απέναντι στη Βίρτους με 103-94.

• ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Στο τέλος είχε περισσότερη ενέργεια.

• ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ντε Λαρέα με 23 πόντους.

• ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Μουρ και Ρίβερς με 15 πόντους έκαστος.

• ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Βιλντόζα που έμεινε στους 2 πόντους

• ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... το πάλεψε ο Μόργκαν με 24 πόντους.

• ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το ανοιχτό και γρήγορο παιχνίδι που έπαιξαν οι δύο ομάδες.

• ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το κακό τέταρτο δεκάλεπτο της Βίρτους, συγκεκριμένα μέχρι το 38'.

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 49-46, 75-71, 103-94. Valencia Basket FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF Head coach: Pedro Martinez MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB # Players 1 K. Taylor 19:38 14 6/8 75% 5/5 100% 1/2 50% 1/1 100% 0 2 2 1 5 0 1 1 15 2 J. Puerto * 17:32 7 2/4 50% 2/2 100% 0/2 0% 3/3 100% 1 3 4 0 6 1 1 0 9 3 N. Reuvers * 16:52 15 5/7 71.4% 4/4 100% 1/2 50% 4/5 80% 1 0 1 1 5 1 0 1 20 4 J. Pradilla * 21:57 5 2/7 28.6% 2/6 33.3% 0/1 0% 1/1 100% 4 4 8 3 1 1 0 0 10 5 S. De Larrea * 21:38 23 8/13 61.5% 3/6 50% 5/7 71.4% 2/3 66.7% 1 2 3 2 2 2 1 0 23 10 O. Moore * 26:38 15 6/16 37.5% 6/10 60% 0/4 0% 3/6 50% 1 3 4 6 6 4 0 0 12 12 N. Sako 11:56 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 4 1 0 1 0 13 D. Thompson 18:50 13 5/6 83.3% 2/2 100% 3/4 75% 0/0 0% 0 1 1 4 2 2 1 1 17 18 I. Iroegbu 11:26 3 1/4 25% 0/2 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 1 3 3 0 0 -3 24 M. Costello 15:51 3 2/4 50% 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 1 4 5 2 2 1 0 1 8 32 I. Nogues 04:33 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 0 4 0 1 0 0 77 N. Sestina 13:09 3 1/7 14.3% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 3 3 2 1 0 0 0 6 Team/Coaches 4 1 5 0 0 1 TOTAL 200 103 38/69 55.1% 26/39 66.7% 12/30 40% 15/21 71.4% 15 25 40 22 41 17 5 5 121

Virtus Bologna FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- PIR Head coach: Dusko Ivanovic MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players 1 L. Vildoza 15:17 2 0/3 0% 0/1 0% 0/2 0% 2/2 100% 0 0 0 5 3 0 1 0 4 3 C. Edwards * 24:53 15 6/16 37.5% 3/12 25% 3/4 75% 0/0 0% 0 3 3 1 4 2 2 0 8 6 A. Pajola * 27:10 9 3/6 50% 2/2 100% 1/4 25% 2/2 100% 0 4 4 8 5 1 1 0 17 7 S. Niang 14:09 4 1/4 25% 1/4 25% 0/0 0% 2/2 100% 3 2 5 1 1 0 0 0 8 9 A. Smailagic * 20:42 8 2/5 40% 2/3 66.7% 0/2 0% 4/4 100% 0 3 3 1 6 0 0 0 13 11 B. Taylor 00:32 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 21 D. Alston Jr. * 24:37 15 5/12 41.7% 5/6 83.3% 0/6 0% 5/5 100% 1 1 2 1 5 2 0 0 15 23 D. Hackett 09:45 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 2 5 0 0 0 1 30 M. Morgan 22:06 24 10/16 62.5% 7/9 77.8% 3/7 42.9% 1/1 100% 0 0 0 0 5 3 1 0 12 31 A. Diarra 07:57 4 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 0/1 0% 1 1 2 0 4 0 0 0 3 34 K. Jallow * 29:48 11 5/7 71.4% 4/5 80% 1/2 50% 0/0 0% 1 0 1 3 2 3 1 1 11 35 M. Diouf 03:04 2 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 2 0 1 1 0 0 1 Team/Coaches 2 1 3 0 0 TOTAL 200 94 35/70 50% 27/47 57.4% 8/23 34.8% 16/17 94.1% 11 16 27 22 41 14 6 1 94



