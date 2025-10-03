Βαλένθια - Βίρτους 103-94: Οι Νυχτερίδες έτρεχαν με 103 απέναντι στους Ιταλούς
Σπουδαίο παιχνίδι είχαμε ανάμεσα σε Βαλένθια και Βίρτους, με τις Νυχτερίδες να επικρατούν με 103-94 της ομάδας από την Μπολόνια.
Τα πάντα κρίθηκαν στην τέταρτη περίοδο, εκεί όπου η Βαλένθια πάτησε γκάζι, ξέφυγε με 15 και «καθάρισε» την υπόθεση νίκη.
Πλέον η Βαλένθια στρέφει το ενδιαφέρον της στο παιχνίδι απέναντι στην Μπαρτσελόνα εκτός έδρας (10/10), ενώ η Βίρτους δοκιμάζεται στο Παρίσι κόντρα στην Παρί (9/10)
Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια: Το ματς
Οι δύο ομάδεν ήταν κοντά στο πρώτο ημίχρονο, καθώς το δεκάλεπτο έκλεισε στο 26-23, ενώ το ημίχρονο έκλεισε χωρίς να αλλάξει κάτι ιδιαίτερο, με το σκορ στο 20' να είναι 49-46. Η τρίτη περίοδος όμως ήταν κάτι διαφορετικό.
Η Βαλένθια με ένα 11-0 ξέφυγε με 12 πόντους (60-48, 23'), όμως η Βίρτους είχε απάντηση και μείωσε στο 63-59 (25'), με το παιχνίδι να συνεχίζει να είναι κλειστό μέχρι το τέλος της περιόδου (75-71, 30').
Στο τέλος όμως η Βαλένθια βρήκε τρόπο να ελέγξει το παιχνίδι και να ξεφύγει, αποκτώντας διψήφιο προιβάδισμα και να φτάνει μέχρι και στο +15 (94-79, 38'). Κάπου εκεί τα πάντα τελείωσαν, με το τέλος του αγώνα να βρίσκει τη Βαλένθια νικήτρια απέναντι στη Βίρτους με 103-94.
• ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Στο τέλος είχε περισσότερη ενέργεια.
• ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ντε Λαρέα με 23 πόντους.
• ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Μουρ και Ρίβερς με 15 πόντους έκαστος.
• ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Βιλντόζα που έμεινε στους 2 πόντους
• ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... το πάλεψε ο Μόργκαν με 24 πόντους.
• ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το ανοιχτό και γρήγορο παιχνίδι που έπαιξαν οι δύο ομάδες.
• ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το κακό τέταρτο δεκάλεπτο της Βίρτους, συγκεκριμένα μέχρι το 38'.
Τα δεκάλεπτα: 26-23, 49-46, 75-71, 103-94.
|Valencia Basket
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|Head coach: Pedro Martinez
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|#
|Players
|1
|K. Taylor
|19:38
|14
|6/8
|75%
|5/5
|100%
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0
|2
|2
|1
|5
|0
|1
|1
|15
|2
|J. Puerto *
|17:32
|7
|2/4
|50%
|2/2
|100%
|0/2
|0%
|3/3
|100%
|1
|3
|4
|0
|6
|1
|1
|0
|9
|3
|N. Reuvers *
|16:52
|15
|5/7
|71.4%
|4/4
|100%
|1/2
|50%
|4/5
|80%
|1
|0
|1
|1
|5
|1
|0
|1
|20
|4
|J. Pradilla *
|21:57
|5
|2/7
|28.6%
|2/6
|33.3%
|0/1
|0%
|1/1
|100%
|4
|4
|8
|3
|1
|1
|0
|0
|10
|5
|S. De Larrea *
|21:38
|23
|8/13
|61.5%
|3/6
|50%
|5/7
|71.4%
|2/3
|66.7%
|1
|2
|3
|2
|2
|2
|1
|0
|23
|10
|O. Moore *
|26:38
|15
|6/16
|37.5%
|6/10
|60%
|0/4
|0%
|3/6
|50%
|1
|3
|4
|6
|6
|4
|0
|0
|12
|12
|N. Sako
|11:56
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|4
|1
|0
|1
|0
|13
|D. Thompson
|18:50
|13
|5/6
|83.3%
|2/2
|100%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|4
|2
|2
|1
|1
|17
|18
|I. Iroegbu
|11:26
|3
|1/4
|25%
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|3
|3
|0
|0
|-3
|24
|M. Costello
|15:51
|3
|2/4
|50%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|1
|4
|5
|2
|2
|1
|0
|1
|8
|32
|I. Nogues
|04:33
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|4
|0
|1
|0
|0
|77
|N. Sestina
|13:09
|3
|1/7
|14.3%
|0/0
|0%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|2
|1
|0
|0
|0
|6
|Team/Coaches
|4
|1
|5
|0
|0
|1
|TOTAL
|200
|103
|38/69
|55.1%
|26/39
|66.7%
|12/30
|40%
|15/21
|71.4%
|15
|25
|40
|22
|41
|17
|5
|5
|121
|Virtus Bologna
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|Head coach: Dusko Ivanovic
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|1
|L. Vildoza
|15:17
|2
|0/3
|0%
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|5
|3
|0
|1
|0
|4
|3
|C. Edwards *
|24:53
|15
|6/16
|37.5%
|3/12
|25%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|1
|4
|2
|2
|0
|8
|6
|A. Pajola *
|27:10
|9
|3/6
|50%
|2/2
|100%
|1/4
|25%
|2/2
|100%
|0
|4
|4
|8
|5
|1
|1
|0
|17
|7
|S. Niang
|14:09
|4
|1/4
|25%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|3
|2
|5
|1
|1
|0
|0
|0
|8
|9
|A. Smailagic *
|20:42
|8
|2/5
|40%
|2/3
|66.7%
|0/2
|0%
|4/4
|100%
|0
|3
|3
|1
|6
|0
|0
|0
|13
|11
|B. Taylor
|00:32
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|-1
|21
|D. Alston Jr. *
|24:37
|15
|5/12
|41.7%
|5/6
|83.3%
|0/6
|0%
|5/5
|100%
|1
|1
|2
|1
|5
|2
|0
|0
|15
|23
|D. Hackett
|09:45
|0
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|2
|5
|0
|0
|0
|1
|30
|M. Morgan
|22:06
|24
|10/16
|62.5%
|7/9
|77.8%
|3/7
|42.9%
|1/1
|100%
|0
|0
|0
|0
|5
|3
|1
|0
|12
|31
|A. Diarra
|07:57
|4
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|1
|1
|2
|0
|4
|0
|0
|0
|3
|34
|K. Jallow *
|29:48
|11
|5/7
|71.4%
|4/5
|80%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|3
|2
|3
|1
|1
|11
|35
|M. Diouf
|03:04
|2
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|Team/Coaches
|2
|1
|3
|0
|0
|TOTAL
|200
|94
|35/70
|50%
|27/47
|57.4%
|8/23
|34.8%
|16/17
|94.1%
|11
|16
|27
|22
|41
|14
|6
|1
|94
