Βαλένθια - Βίρτους 103-94: Οι Νυχτερίδες έτρεχαν με 103 απέναντι στους Ιταλούς

Newsroom
Βαλένθια - Βίρτους
Η Βαλένθια, μετά από μια σπουδαία ματσάρα, πήρε τη νίκη κόντρα στη Βίρτους με 103-94.

Σπουδαίο παιχνίδι είχαμε ανάμεσα σε Βαλένθια και Βίρτους, με τις Νυχτερίδες να επικρατούν με 103-94 της ομάδας από την Μπολόνια.

Τα πάντα κρίθηκαν στην τέταρτη περίοδο, εκεί όπου η Βαλένθια πάτησε γκάζι, ξέφυγε με 15 και «καθάρισε» την υπόθεση νίκη.

Πλέον η Βαλένθια στρέφει το ενδιαφέρον της στο παιχνίδι απέναντι στην Μπαρτσελόνα εκτός έδρας (10/10), ενώ η Βίρτους δοκιμάζεται στο Παρίσι κόντρα στην Παρί (9/10)

Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια: Το ματς

Οι δύο ομάδεν ήταν κοντά στο πρώτο ημίχρονο, καθώς το δεκάλεπτο έκλεισε στο 26-23, ενώ το ημίχρονο έκλεισε χωρίς να αλλάξει κάτι ιδιαίτερο, με το σκορ στο 20' να είναι 49-46. Η τρίτη περίοδος όμως ήταν κάτι διαφορετικό.

 

Η Βαλένθια με ένα 11-0 ξέφυγε με 12 πόντους (60-48, 23'), όμως η Βίρτους είχε απάντηση και μείωσε στο 63-59 (25'), με το παιχνίδι να συνεχίζει να είναι κλειστό μέχρι το τέλος της περιόδου (75-71, 30').

Στο τέλος όμως η Βαλένθια βρήκε τρόπο να ελέγξει το παιχνίδι και να ξεφύγει, αποκτώντας διψήφιο προιβάδισμα και να φτάνει μέχρι και στο +15 (94-79, 38'). Κάπου εκεί τα πάντα τελείωσαν, με το τέλος του αγώνα να βρίσκει τη Βαλένθια νικήτρια απέναντι στη Βίρτους με 103-94.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Στο τέλος είχε περισσότερη ενέργεια.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ντε Λαρέα με 23 πόντους.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Μουρ και Ρίβερς με 15 πόντους έκαστος.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Βιλντόζα που έμεινε στους 2 πόντους
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... το πάλεψε ο Μόργκαν με 24 πόντους.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το ανοιχτό και γρήγορο παιχνίδι που έπαιξαν οι δύο ομάδες.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το κακό τέταρτο δεκάλεπτο της Βίρτους, συγκεκριμένα μέχρι το 38'.

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 49-46, 75-71, 103-94.

Valencia BasketFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
Head coach: Pedro MartinezMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
#Players
1K. Taylor19:38146/875%5/5100%1/250%1/1100%0221501115
2J. Puerto *17:3272/450%2/2100%0/20%3/3100%134061109
3N. Reuvers *16:52155/771.4%4/4100%1/250%4/580%1011510120
4J. Pradilla *21:5752/728.6%2/633.3%0/10%1/1100%4483110010
5S. De Larrea *21:38238/1361.5%3/650%5/771.4%2/366.7%1232221023
10O. Moore *26:38156/1637.5%6/1060%0/40%3/650%1346640012
12N. Sako11:5621/1100%1/1100%0/00%0/00%112041010
13D. Thompson18:50135/683.3%2/2100%3/475%0/00%0114221117
18I. Iroegbu11:2631/425%0/20%1/250%0/00%00013300-3
24M. Costello15:5132/450%1/1100%0/10%1/250%145221018
32I. Nogues04:3300/10%0/00%0/10%0/00%112040100
77N. Sestina13:0931/714.3%0/00%1/425%0/00%033210006
Team/Coaches415001
TOTAL20010338/6955.1%26/3966.7%12/3040%15/2171.4%15254022411755121

Virtus BolognaFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
Head coach: Dusko IvanovicMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
1L. Vildoza15:1720/30%0/10%0/20%2/2100%000530104
3C. Edwards *24:53156/1637.5%3/1225%3/475%0/00%033142208
6A. Pajola *27:1093/650%2/2100%1/425%2/2100%0448511017
7S. Niang14:0941/425%1/425%0/00%2/2100%325110008
9A. Smailagic *20:4282/540%2/366.7%0/20%4/4100%0331600013
11B. Taylor00:3200/00%0/00%0/00%0/00%00000100-1
21D. Alston Jr. *24:37155/1241.7%5/683.3%0/60%5/5100%1121520015
23D. Hackett09:4500/20%0/10%0/10%0/00%112250001
30M. Morgan22:062410/1662.5%7/977.8%3/742.9%1/1100%0000531012
31A. Diarra07:5742/2100%2/2100%0/00%0/10%112040003
34K. Jallow *29:48115/771.4%4/580%1/250%0/00%1013231111
35M. Diouf03:0421/250%1/250%0/00%0/00%202011001
Team/Coaches21300
TOTAL2009435/7050%27/4757.4%8/2334.8%16/1794.1%1116272241146194


     

