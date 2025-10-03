Η Ζάλγκιρις είδε τη Φενέρμπαχτσε να επιστρέφει από το -14, όμως επικράτησε με 84-81 και έκανε το 2/2 στην πρώτη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, παρά την τρομερή εμφάνιση του Γουέιντ Μπόλντγουιν, που πέτυχε 36 πόντους!

Η Ζάλγκιρις ήταν κυρίαρχη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, φτάνοντας στο σημείο να προηγηθεί με 14 πόντους στο φινάλε της τρίτης περιόδου (65-51, 29').

Ωστόσο, ο Γουέιντ Μπόλντγουιν ήταν συγκλονιστικός, παλεύοντας για το μεγάλο comeback των φιλοξενούμενων. Σε κάθε περίπτωση, οι Λιθουανοί επικράτησαν με 84-81, έκαναν το 2/2 στην πρώτη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague και υποχρέωσαν παράλληλα τη Φενέρ στην πρώτη της ήττα.

Ζάλγκιρις-Φενέρμπαχτσε: Το ματς

Η Ζάλγκιρις βρήκε ρυθμό στην επίθεση και έκλεισε την πρώτη περίοδο στη Zalgirio Arena μπροστά στο σκορ με 29-20 απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, η οποία έχασε τον Μπράντον Μπόστον λόγω τραυματισμού. Ο Αμερικανός γκαρντ συγκρούστηκε με τον συμπαίκτη του, Γουέιντ Μπόλντγουιν, γύρισε τον αστράγαλό του και αποχώρησε κουτσαίνοντας από τον αγωνιστικό χώρο!

Στη συνέχεια, οι φιλοξενούμενοι πίεσαν, ωστόσο οι Λιθουανοί διατηρούσαν σταθερά το προβάδισμα και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο με υπέρ τους 43-37, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Γουίλιαμς-Γκος (12π., 2ασ.) και Μόουζες Ράιτ (11π., 2ριμπ.), κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, που ήταν άστοχη πίσω από τα 6,75 μ. (2/7) και στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Μπόλντγουιν (10π., 3ασ.).

Μάλιστα, ο Ντάστιν Σλίβα ανέβασε τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα, σκοράροντας για το 47-37, ενώ ο Αζουόλας Τουμπέλις πέτυχε δύο συνεχόμενα τρίποντα για το +14 της Ζάλγκιρις, κάνοντας το 65-51 στο 29'! Παρ’ όλα αυτά, ο Γουέιντ Μπόλντγουιν ήταν ασταμάτητος στην τελευταία περίοδο, μειώνοντας σε 71-70, ενώ ο Ντέβον Χολ έφερε το ματς στα ίσα, διαμορφώνοντας το 72-72 με δύσκολο λέι-απ!

Η αντεπίθεση της Φενέρμπαχτσε συνεχίστηκε με τον ασύλληπτο Μπόλντγουιν, που σκόραρε για το 79-79 και έφτασε τους 36 πόντους! Ωστόσο, ο Μπουτκεβίτσιους έδωσε ξανά το προβάδισμα στη Ζάλγκιρις, κάνοντας το 82-79. Ο Μπόλντγουιν αστόχησε σε δύο τρίποντα, όμως ο Μίκαελ Γιάντουνεν τελείωσε τη φάση κοντά στο καλάθι για το 82-81 στα 19.8" πριν από το φινάλε.

Τελικά, ο Γουίλιαμς-Γκος «κλείδωσε» τη νίκη της Ζάλγκιρις, γράφοντας το 84-81 από τη γραμμή των βολών, με τον Μέλι να αστοχεί στο τρίποντο της ισοφάρισης.

Τα δεκάλεπτα: 29-20, 43-37, 65-53, 84-81.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Είχε καλύτερες επιλογές στο φινάλε και αντέδρασε σωστά όταν η Φενέρμπαχτσε έκανε την αντεπίθεσή της στο τέταρτο δεκάλεπτο.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, γεμίζοντας τη στατιστική του με 20 πόντους, 7/8 δίποντα, 6/7 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 24:30

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Μόουζες Ράιτ (11π., 4ριμπ.) και Σιλβέν Φρανσίσκο (18π., 4ασ.), έχοντας κομβική συμβολή στη δεύτερη νίκη της Ζάλγκιρις στη EuroLeague.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Ταρίκ Μπιμπέροβιτς που έμεινε στους 2 πόντους με 1/5 σουτ, 1 ριμπάουντ και 1 λάθος σε 17:19.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Έκανε τρομερό ματς ο Γουέιντ Μπόλντγουιν με 36 πόντους, 9/14 δίποντα, 5/8 τρίποντα, 3/5 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 27:10.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Ότι έγινε ματσάρα στο Κάουνας.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Ο τραυματισμός του Μπόστον.

Zalgiris Kaunas MIN PTS 2PT FG 3PT FG FT REB AST STL TO BLK PF +/- PIR # Players M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB 1 N. Williams-Goss * 24:30 20 7/8 87.5% 0/3 0% 6/7 85.7% 0 2 2 2 1 0 0 1 23 3 S. Francisco * 24:13 18 3/8 37.5% 3/4 75% 3/7 42.9% 0 1 1 4 0 2 2 5 18 7 M. Wright 24:29 11 4/5 80% 1/2 50% 0/1 0% 1 3 4 0 0 3 2 3 12 8 I. Brazdeikis * 07:36 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 3 0 2 -3 10 A. Tubelis 23:26 8 0/1 0% 2/4 50% 2/2 100% 1 3 4 2 0 0 0 4 9 12 M. Lo 18:58 4 1/2 50% 0/3 0% 2/2 100% 1 2 3 1 2 1 2 2 3 14 D. Sleva * 11:41 4 2/4 50% 0/1 0% 0/0 0% 2 1 3 0 1 1 0 4 1 15 L. Birutis * 12:11 9 4/5 80% 0/0 0% 1/3 33.3% 1 2 3 0 0 0 1 3 11 17 M. Rubstavicius 04:36 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 51 A. Butkevicius 18:56 3 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 4 4 3 0 0 0 3 7 91 D. Sirvydis 05:13 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 92 E. Ulanovas 24:11 7 0/1 0% 1/2 50% 4/5 80% 2 2 4 4 0 0 0 4 12 Team/Coaches 0 3 3 0 2 TOTAL 200 84 21/37 56.8% 8/21 38.1% 18/27 66.7% 8 23 31 16 5 12 5 19 91