Ζάλγκιρις-Φενέρμπαχτσε 84-81: Πήρε τη ματσάρα και έκανε το 2/2

Γιάννης Σταυρουλάκης
Η Ζάλγκιρις είδε τη Φενέρμπαχτσε να επιστρέφει από το -14, όμως επικράτησε με 84-81 και έκανε το 2/2 στην πρώτη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, παρά την τρομερή εμφάνιση του Γουέιντ Μπόλντγουιν, που πέτυχε 36 πόντους!

Η Ζάλγκιρις ήταν κυρίαρχη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, φτάνοντας στο σημείο να προηγηθεί με 14 πόντους στο φινάλε της τρίτης περιόδου (65-51, 29').

Ωστόσο, ο Γουέιντ Μπόλντγουιν ήταν συγκλονιστικός, παλεύοντας για το μεγάλο comeback των φιλοξενούμενων. Σε κάθε περίπτωση, οι Λιθουανοί επικράτησαν με 84-81, έκαναν το 2/2 στην πρώτη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague και υποχρέωσαν παράλληλα τη Φενέρ στην πρώτη της ήττα.

Ζάλγκιρις-Φενέρμπαχτσε: Το ματς

Η Ζάλγκιρις βρήκε ρυθμό στην επίθεση και έκλεισε την πρώτη περίοδο στη Zalgirio Arena μπροστά στο σκορ με 29-20 απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, η οποία έχασε τον Μπράντον Μπόστον λόγω τραυματισμού. Ο Αμερικανός γκαρντ συγκρούστηκε με τον συμπαίκτη του, Γουέιντ Μπόλντγουιν, γύρισε τον αστράγαλό του και αποχώρησε κουτσαίνοντας από τον αγωνιστικό χώρο!

Στη συνέχεια, οι φιλοξενούμενοι πίεσαν, ωστόσο οι Λιθουανοί διατηρούσαν σταθερά το προβάδισμα και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο με υπέρ τους 43-37, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Γουίλιαμς-Γκος (12π., 2ασ.) και Μόουζες Ράιτ (11π., 2ριμπ.), κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, που ήταν άστοχη πίσω από τα 6,75 μ. (2/7) και στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Μπόλντγουιν (10π., 3ασ.).

 

Μάλιστα, ο Ντάστιν Σλίβα ανέβασε τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα, σκοράροντας για το 47-37, ενώ ο Αζουόλας Τουμπέλις πέτυχε δύο συνεχόμενα τρίποντα για το +14 της Ζάλγκιρις, κάνοντας το 65-51 στο 29'! Παρ’ όλα αυτά, ο Γουέιντ Μπόλντγουιν ήταν ασταμάτητος στην τελευταία περίοδο, μειώνοντας σε 71-70, ενώ ο Ντέβον Χολ έφερε το ματς στα ίσα, διαμορφώνοντας το 72-72 με δύσκολο λέι-απ!

Η αντεπίθεση της Φενέρμπαχτσε συνεχίστηκε με τον ασύλληπτο Μπόλντγουιν, που σκόραρε για το 79-79 και έφτασε τους 36 πόντους! Ωστόσο, ο Μπουτκεβίτσιους έδωσε ξανά το προβάδισμα στη Ζάλγκιρις, κάνοντας το 82-79. Ο Μπόλντγουιν αστόχησε σε δύο τρίποντα, όμως ο Μίκαελ Γιάντουνεν τελείωσε τη φάση κοντά στο καλάθι για το 82-81 στα 19.8" πριν από το φινάλε.

Τελικά, ο Γουίλιαμς-Γκος «κλείδωσε» τη νίκη της Ζάλγκιρις, γράφοντας το 84-81 από τη γραμμή των βολών, με τον Μέλι να αστοχεί στο τρίποντο της ισοφάρισης.

Τα δεκάλεπτα: 29-20, 43-37, 65-53, 84-81.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Είχε καλύτερες επιλογές στο φινάλε και αντέδρασε σωστά όταν η Φενέρμπαχτσε έκανε την αντεπίθεσή της στο τέταρτο δεκάλεπτο.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, γεμίζοντας τη στατιστική του με 20 πόντους, 7/8 δίποντα, 6/7 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 24:30

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Μόουζες Ράιτ (11π., 4ριμπ.) και Σιλβέν Φρανσίσκο (18π., 4ασ.), έχοντας κομβική συμβολή στη δεύτερη νίκη της Ζάλγκιρις στη EuroLeague.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Ταρίκ Μπιμπέροβιτς που έμεινε στους 2 πόντους με 1/5 σουτ, 1 ριμπάουντ και 1 λάθος σε 17:19.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Έκανε τρομερό ματς ο Γουέιντ Μπόλντγουιν με 36 πόντους, 9/14 δίποντα, 5/8 τρίποντα, 3/5 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 27:10.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Ότι έγινε ματσάρα στο Κάουνας.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Ο τραυματισμός του Μπόστον.

Zalgiris KaunasMINPTS2PT FG3PT FGFTREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
#PlayersM/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
1N. Williams-Goss *24:30207/887.5%0/30%6/785.7%0222100123
3S. Francisco *24:13183/837.5%3/475%3/742.9%0114022518
7M. Wright24:29114/580%1/250%0/10%1340032312
8I. Brazdeikis *07:3600/10%0/00%0/00%00001302-3
10A. Tubelis23:2680/10%2/450%2/2100%134200049
12M. Lo18:5841/250%0/30%2/2100%123121223
14D. Sleva *11:4142/450%0/10%0/00%213011041
15L. Birutis *12:1194/580%0/00%1/333.3%1230001311
17M. Rubstavicius04:3600/00%0/00%0/00%00000001-1
51A. Butkevicius18:5630/10%1/1100%0/00%044300037
91D. Sirvydis05:1300/10%0/10%0/00%00000000-2
92E. Ulanovas24:1170/10%1/250%4/580%2244000412
Team/Coaches03302
TOTAL2008421/3756.8%8/2138.1%18/2766.7%823311651251991
Fenerbahce Beko IstanbulFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
#Players
0A. Bacot Jr.09:1742/366.7%2/366.7%0/00%0/00%101130015
1M. Birsen00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
2W. Baldwin IV27:103614/2263.6%9/1464.3%5/862.5%3/560%0224011034
4N. Melli26:3152/728.6%1/1100%1/616.7%0/00%134161208
8T. Horton-Tucker *21:38104/1233.3%4/757.1%0/50%2/366.7%246082003
11B. Boston Jr.04:1600/00%0/00%0/00%0/00%000000000
13T. Biberovic17:1921/520%1/333.3%0/20%0/00%01104100-6
17O. Bitim14:4963/650%3/3100%0/30%0/00%011041002
18M. Jantunen *28:0921/250%1/1100%0/10%0/00%314140026
20D. Hall *30:31126/966.7%6/966.7%0/00%0/00%1454521018
50B. Colson *09:1021/425%1/333.3%0/10%0/00%022011000
92K. Birch *11:1021/333.3%0/20%1/1100%2/2100%134121004
Team/Coaches2240
TOTAL2008134/6949.3%28/4660.9%6/2326.1%7/1070%1123341222104378
     

