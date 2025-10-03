Βιλερμπάν-Μπασκόνια 102-95: Οι Γάλλοι άνοιξαν λογαριασμό στη EuroLeague

Γιάννης Σταυρουλάκης
Η Βιλερμπάν λύγισε την Μπασκόνια με 102-95, πανηγυρίζοντας την πρώτη της φετινή νίκη στη EuroLeague και υποχρεώνοντας τους Βάσκους στη δεύτερη ήττα τους (0-2).

Η Βιλερμπάν πανηγύρισε την πρώτη της φετινή νίκη στη EuroLeague με το 102-95 επί της Μπασκόνια. Οι Βάσκοι σημείωσαν 33 πόντους στην πρώτη περίοδο, ωστόσο η συνέχεια ανήκε στους γηπεδούχους που επέβαλαν τον ρυθμό τους, έχοντας έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Από την άλλη πλευρά, η Μπασκόνια παραμένει χωρίς νίκη στη regular season.

Βιλερμπάν-Μπασκόνια: Το ματς

Η Μπασκόνια ήταν καταιγιστική στο πρώτο δεκάλεπτο και προηγήθηκε με 26-33, βρίσκοντας από νωρίς ρυθμό στην επίθεση απέναντι στη Βιλερμπάν. Παρ’ όλα αυτά, οι Γάλλοι βελτίωσαν την άμυνά τους στη συνέχεια και πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 48-45, σουτάροντας με 50% στο τρίποντο (7/14), μαζεύοντας επτά επιθετικά ριμπάουντ και έχοντας ως κορυφαίο τον Ζακ Σέλιας (16π.). Από την άλλη πλευρά, η Μπασκόνια είχε σε διψήφιο νούμερο τον Λουαού-Καμπαρό (12π.), όμως υπέπεσε σε 11 λάθη στο πρώτο ημίχρονο.

Η Βιλερμπάν συνέχισε να έχει το πάνω χέρι, βρίσκοντας ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της και ανεβάζοντας τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα στο φινάλε της τρίτης περιόδου (77-66). Οι Γάλλοι συνέχισαν στο ίδιο τέμπο και ο Γκλιν Γουότσον σκόραρε για το +16, διαμορφώνοντας το 94-78 στο 35’. Η Βιλερμπάν διατήρησε το προβάδισμα ως το τέλος, επικρατώντας με 102-95 και σημειώνοντας την πρώτη νίκη της στη regular season, ρίχνοντας τους Βάσκους στο 0-2.

Τα δεκάλεπτα: 26-33, 48-45, 77-66, 102-95.

 

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Η Βιλερμπάν είχε έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, σούταρε 14/30 τρίποντα, κατέβασε 16 επιθετικά ριμπάουντ και μοίρασε 22 ασίστ για 13 λάθη

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ζακ Σέλιας, σημειώνοντας 23 πόντους με 5/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Νάντο Ντε Κολό (12π., 4ασ.) και Εμπαγιέ Εντιαγέ με 10 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Λούκα Σάμανιτς με 0/1 δίποντο, 0/1 τρίποντο σε 12:56.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Κορυφαίος για την Μπασκόνια ο Τρεντ Φόρεστ με 11 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η πολυφωνία της Βιλερμπάν στην επίθεση.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Τα πολλά λάθη των φιλοξενούμενων.

LDLC ASVEL VilleurbanneFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
Head Coach: Pierric PoupetMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
1Z. Seljaas *25:27237/887.5%2/2100%5/683.3%4/580%134251002525
2A. Atamna10:2500/20%0/00%0/20%0/00%01100110-1-1
3S. Harrison14:4273/560%2/450%1/1100%0/00%123223301010
8M. Ajinca *17:59113/650%0/00%3/650%2/366.7%101100101111
10B. Massa16:55104/757.1%3/650%1/1100%1/250%3031410099
11E. Jackson *17:0462/1118.2%1/616.7%1/520%1/250%11222301-4-4
12N. De Colo12:47124/580%2/366.7%2/2100%2/2100%011452101818
23D. Lighty21:43114/850%4/580%0/30%3/475%134450201717
24M. Ndiaye23:34104/580%3/3100%1/250%1/250%055210211919
30G. Watson *17:0094/1136.4%4/944.4%0/20%1/250%2132611044
32B. Vautier *19:2431/425%1/425%0/00%1/250%4152500255
94A. Traore03:0000/00%0/00%0/00%0/00%00001100-2-2
Team/Coaches21300100
TOTAL200:0010236/7250%22/4252.4%14/3046.7%16/2466.7%161935222113113114
Baskonia Vitoria-GasteizFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
Head Coach: Paolo GalbiatiMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
0M. Howard *22:32166/1250%2/366.7%4/944.4%0/00%0003421010
1M. Diakite12:0352/450%1/250%1/250%0/00%033122103
3M. Nowell09:3741/333.3%1/1100%0/20%2/2100%000320107
6H. Diallo *22:38135/862.5%5/771.4%0/10%3/3100%2681140117
8T. Sedekerskis *24:13113/560%2/366.7%1/250%1/250%3471101019
9T. Luwawu-Cabarrot25:57186/1154.5%3/475%3/742.9%3/560%0002423013
10M. Spagnolo09:1562/2100%0/00%2/2100%0/00%011112106
11T. Forrest *29:01114/944.4%3/650%1/333.3%2/2100%3586320120
18K. Diop *19:1083/742.9%3/3100%0/40%2/450%011330009
25C. Frisch12:3831/425%0/10%1/333.3%0/00%101120000
77S. Joksimovic00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
99L. Samanic12:5600/20%0/10%0/10%0/00%033201003
Team/Coaches11200000
TOTAL200:009534/6354%20/3164.5%14/3243.8%13/1872.2%10243424211681108
     

