Η Βιλερμπάν πανηγύρισε την πρώτη της φετινή νίκη στη EuroLeague με το 102-95 επί της Μπασκόνια. Οι Βάσκοι σημείωσαν 33 πόντους στην πρώτη περίοδο, ωστόσο η συνέχεια ανήκε στους γηπεδούχους που επέβαλαν τον ρυθμό τους, έχοντας έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Από την άλλη πλευρά, η Μπασκόνια παραμένει χωρίς νίκη στη regular season.
Βιλερμπάν-Μπασκόνια: Το ματς
Η Μπασκόνια ήταν καταιγιστική στο πρώτο δεκάλεπτο και προηγήθηκε με 26-33, βρίσκοντας από νωρίς ρυθμό στην επίθεση απέναντι στη Βιλερμπάν. Παρ’ όλα αυτά, οι Γάλλοι βελτίωσαν την άμυνά τους στη συνέχεια και πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 48-45, σουτάροντας με 50% στο τρίποντο (7/14), μαζεύοντας επτά επιθετικά ριμπάουντ και έχοντας ως κορυφαίο τον Ζακ Σέλιας (16π.). Από την άλλη πλευρά, η Μπασκόνια είχε σε διψήφιο νούμερο τον Λουαού-Καμπαρό (12π.), όμως υπέπεσε σε 11 λάθη στο πρώτο ημίχρονο.
Η Βιλερμπάν συνέχισε να έχει το πάνω χέρι, βρίσκοντας ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της και ανεβάζοντας τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα στο φινάλε της τρίτης περιόδου (77-66). Οι Γάλλοι συνέχισαν στο ίδιο τέμπο και ο Γκλιν Γουότσον σκόραρε για το +16, διαμορφώνοντας το 94-78 στο 35’. Η Βιλερμπάν διατήρησε το προβάδισμα ως το τέλος, επικρατώντας με 102-95 και σημειώνοντας την πρώτη νίκη της στη regular season, ρίχνοντας τους Βάσκους στο 0-2.
Τα δεκάλεπτα: 26-33, 48-45, 77-66, 102-95.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Η Βιλερμπάν είχε έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, σούταρε 14/30 τρίποντα, κατέβασε 16 επιθετικά ριμπάουντ και μοίρασε 22 ασίστ για 13 λάθη
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ζακ Σέλιας, σημειώνοντας 23 πόντους με 5/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Νάντο Ντε Κολό (12π., 4ασ.) και Εμπαγιέ Εντιαγέ με 10 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Λούκα Σάμανιτς με 0/1 δίποντο, 0/1 τρίποντο σε 12:56.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Κορυφαίος για την Μπασκόνια ο Τρεντ Φόρεστ με 11 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η πολυφωνία της Βιλερμπάν στην επίθεση.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Τα πολλά λάθη των φιλοξενούμενων.
|LDLC ASVEL Villeurbanne
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|Head Coach: Pierric Poupet
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|1
|Z. Seljaas *
|25:27
|23
|7/8
|87.5%
|2/2
|100%
|5/6
|83.3%
|4/5
|80%
|1
|3
|4
|2
|5
|1
|0
|0
|25
|25
|2
|A. Atamna
|10:25
|0
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|-1
|-1
|3
|S. Harrison
|14:42
|7
|3/5
|60%
|2/4
|50%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|2
|2
|3
|3
|0
|10
|10
|8
|M. Ajinca *
|17:59
|11
|3/6
|50%
|0/0
|0%
|3/6
|50%
|2/3
|66.7%
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|11
|11
|10
|B. Massa
|16:55
|10
|4/7
|57.1%
|3/6
|50%
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|3
|0
|3
|1
|4
|1
|0
|0
|9
|9
|11
|E. Jackson *
|17:04
|6
|2/11
|18.2%
|1/6
|16.7%
|1/5
|20%
|1/2
|50%
|1
|1
|2
|2
|2
|3
|0
|1
|-4
|-4
|12
|N. De Colo
|12:47
|12
|4/5
|80%
|2/3
|66.7%
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|4
|5
|2
|1
|0
|18
|18
|23
|D. Lighty
|21:43
|11
|4/8
|50%
|4/5
|80%
|0/3
|0%
|3/4
|75%
|1
|3
|4
|4
|5
|0
|2
|0
|17
|17
|24
|M. Ndiaye
|23:34
|10
|4/5
|80%
|3/3
|100%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0
|5
|5
|2
|1
|0
|2
|1
|19
|19
|30
|G. Watson *
|17:00
|9
|4/11
|36.4%
|4/9
|44.4%
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|2
|1
|3
|2
|6
|1
|1
|0
|4
|4
|32
|B. Vautier *
|19:24
|3
|1/4
|25%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|4
|1
|5
|2
|5
|0
|0
|2
|5
|5
|94
|A. Traore
|03:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|-2
|-2
|Team/Coaches
|2
|1
|3
|0
|0
|1
|0
|0
|TOTAL
|200:00
|102
|36/72
|50%
|22/42
|52.4%
|14/30
|46.7%
|16/24
|66.7%
|16
|19
|35
|22
|21
|13
|11
|3
|114
|Baskonia Vitoria-Gasteiz
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|Head Coach: Paolo Galbiati
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|0
|M. Howard *
|22:32
|16
|6/12
|50%
|2/3
|66.7%
|4/9
|44.4%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|3
|4
|2
|1
|0
|10
|1
|M. Diakite
|12:03
|5
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|1
|2
|2
|1
|0
|3
|3
|M. Nowell
|09:37
|4
|1/3
|33.3%
|1/1
|100%
|0/2
|0%
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|3
|2
|0
|1
|0
|7
|6
|H. Diallo *
|22:38
|13
|5/8
|62.5%
|5/7
|71.4%
|0/1
|0%
|3/3
|100%
|2
|6
|8
|1
|1
|4
|0
|1
|17
|8
|T. Sedekerskis *
|24:13
|11
|3/5
|60%
|2/3
|66.7%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|3
|4
|7
|1
|1
|0
|1
|0
|19
|9
|T. Luwawu-Cabarrot
|25:57
|18
|6/11
|54.5%
|3/4
|75%
|3/7
|42.9%
|3/5
|60%
|0
|0
|0
|2
|4
|2
|3
|0
|13
|10
|M. Spagnolo
|09:15
|6
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|0
|6
|11
|T. Forrest *
|29:01
|11
|4/9
|44.4%
|3/6
|50%
|1/3
|33.3%
|2/2
|100%
|3
|5
|8
|6
|3
|2
|0
|1
|20
|18
|K. Diop *
|19:10
|8
|3/7
|42.9%
|3/3
|100%
|0/4
|0%
|2/4
|50%
|0
|1
|1
|3
|3
|0
|0
|0
|9
|25
|C. Frisch
|12:38
|3
|1/4
|25%
|0/1
|0%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|77
|S. Joksimovic
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|99
|L. Samanic
|12:56
|0
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|2
|0
|1
|0
|0
|3
|Team/Coaches
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|200:00
|95
|34/63
|54%
|20/31
|64.5%
|14/32
|43.8%
|13/18
|72.2%
|10
|24
|34
|24
|21
|16
|8
|1
|108
