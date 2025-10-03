Η Βιλερμπάν λύγισε την Μπασκόνια με 102-95, πανηγυρίζοντας την πρώτη της φετινή νίκη στη EuroLeague και υποχρεώνοντας τους Βάσκους στη δεύτερη ήττα τους (0-2).

Η Βιλερμπάν πανηγύρισε την πρώτη της φετινή νίκη στη EuroLeague με το 102-95 επί της Μπασκόνια. Οι Βάσκοι σημείωσαν 33 πόντους στην πρώτη περίοδο, ωστόσο η συνέχεια ανήκε στους γηπεδούχους που επέβαλαν τον ρυθμό τους, έχοντας έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Από την άλλη πλευρά, η Μπασκόνια παραμένει χωρίς νίκη στη regular season.

Βιλερμπάν-Μπασκόνια: Το ματς

Η Μπασκόνια ήταν καταιγιστική στο πρώτο δεκάλεπτο και προηγήθηκε με 26-33, βρίσκοντας από νωρίς ρυθμό στην επίθεση απέναντι στη Βιλερμπάν. Παρ’ όλα αυτά, οι Γάλλοι βελτίωσαν την άμυνά τους στη συνέχεια και πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 48-45, σουτάροντας με 50% στο τρίποντο (7/14), μαζεύοντας επτά επιθετικά ριμπάουντ και έχοντας ως κορυφαίο τον Ζακ Σέλιας (16π.). Από την άλλη πλευρά, η Μπασκόνια είχε σε διψήφιο νούμερο τον Λουαού-Καμπαρό (12π.), όμως υπέπεσε σε 11 λάθη στο πρώτο ημίχρονο.

Η Βιλερμπάν συνέχισε να έχει το πάνω χέρι, βρίσκοντας ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της και ανεβάζοντας τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα στο φινάλε της τρίτης περιόδου (77-66). Οι Γάλλοι συνέχισαν στο ίδιο τέμπο και ο Γκλιν Γουότσον σκόραρε για το +16, διαμορφώνοντας το 94-78 στο 35’. Η Βιλερμπάν διατήρησε το προβάδισμα ως το τέλος, επικρατώντας με 102-95 και σημειώνοντας την πρώτη νίκη της στη regular season, ρίχνοντας τους Βάσκους στο 0-2.

Τα δεκάλεπτα: 26-33, 48-45, 77-66, 102-95.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Η Βιλερμπάν είχε έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, σούταρε 14/30 τρίποντα, κατέβασε 16 επιθετικά ριμπάουντ και μοίρασε 22 ασίστ για 13 λάθη

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ζακ Σέλιας, σημειώνοντας 23 πόντους με 5/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Νάντο Ντε Κολό (12π., 4ασ.) και Εμπαγιέ Εντιαγέ με 10 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Λούκα Σάμανιτς με 0/1 δίποντο, 0/1 τρίποντο σε 12:56.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Κορυφαίος για την Μπασκόνια ο Τρεντ Φόρεστ με 11 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η πολυφωνία της Βιλερμπάν στην επίθεση.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Τα πολλά λάθη των φιλοξενούμενων.



LDLC ASVEL Villeurbanne FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- PIR Head Coach: Pierric Poupet MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players 1 Z. Seljaas * 25:27 23 7/8 87.5% 2/2 100% 5/6 83.3% 4/5 80% 1 3 4 2 5 1 0 0 25 25 2 A. Atamna 10:25 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 1 0 -1 -1 3 S. Harrison 14:42 7 3/5 60% 2/4 50% 1/1 100% 0/0 0% 1 2 3 2 2 3 3 0 10 10 8 M. Ajinca * 17:59 11 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 2/3 66.7% 1 0 1 1 0 0 1 0 11 11 10 B. Massa 16:55 10 4/7 57.1% 3/6 50% 1/1 100% 1/2 50% 3 0 3 1 4 1 0 0 9 9 11 E. Jackson * 17:04 6 2/11 18.2% 1/6 16.7% 1/5 20% 1/2 50% 1 1 2 2 2 3 0 1 -4 -4 12 N. De Colo 12:47 12 4/5 80% 2/3 66.7% 2/2 100% 2/2 100% 0 1 1 4 5 2 1 0 18 18 23 D. Lighty 21:43 11 4/8 50% 4/5 80% 0/3 0% 3/4 75% 1 3 4 4 5 0 2 0 17 17 24 M. Ndiaye 23:34 10 4/5 80% 3/3 100% 1/2 50% 1/2 50% 0 5 5 2 1 0 2 1 19 19 30 G. Watson * 17:00 9 4/11 36.4% 4/9 44.4% 0/2 0% 1/2 50% 2 1 3 2 6 1 1 0 4 4 32 B. Vautier * 19:24 3 1/4 25% 1/4 25% 0/0 0% 1/2 50% 4 1 5 2 5 0 0 2 5 5 94 A. Traore 03:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 1 0 0 -2 -2 Team/Coaches 2 1 3 0 0 1 0 0 TOTAL 200:00 102 36/72 50% 22/42 52.4% 14/30 46.7% 16/24 66.7% 16 19 35 22 21 13 11 3 114