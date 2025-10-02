Ο Ολυμπιακός, παρότι ξεκίνησε αλά την αναμέτρηση, στο τέλος έχασε το μυαλό του και γνώρισε την ήττα στη Μαδρίτη από την Ρεάλ με 89-77, κλείνοντας την πρώτη «διαβολοβδομάδα» με μια νίκη και μια ήττα.

Το ξεκίνημα ήταν εξαιρετικό για την ομάδα του Πειραιά, η οποία βρέθηκε αρκετές φορές μπροστά με διψήφιες τιμές, όμως μετά τα 7/7 τρίποντα της πρώτης περιόδου, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα σούταρε με 5% (1/20), γεγονός που η Ρεάλ εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο.

Μάλιστα ο Ολυμπιακός έμεινε χωρίς σκορ για περίπου 7' (από το 28' μέχρι το 35'), με την Ρεάλ να παίρνει σε εκείνο το σημείο τα ηνία και μαζί τη νίκη.

Πλέον ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο 1-1 μετά την «διαβολοβδομάδα» της Ισπανίας και στρέφει το βλέμμα του στο ελληνικό πρωτάθλημα, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει το Μαρούσι την Κυριακή (5/10).

Ρεάλ - Ολυμπιακός: Το ματς

Ο Ολυμπιακός μπήκε δαιμονισμένος στο παιχνίδι και με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να φτάνει γρήγορα τους 8 πόντους, το σκορ έγινε 4-13 στο 3’. Ο Ολυμπιακός όμως δεν άφησε το πόδι από το γκάζι και λίγο μετά, με τον Ντόρσεϊ να έχει 13 πλέον, έφτασε την διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια τιμή (11-23, 6’). Ένα μικρό ξέσπασμα της Ρεάλ δεν ήταν αρκετό για να τρομάξει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, η οποία, έχοντας οδηγό πάντα τον Ντόρσεϊ (16 πόντοι στο δεκάλεπτο) και ούσα αλάνθαστη από το τρίποντο (7/7) έκλεισε το δεκάλεπτο στο 19-29.

Η Ρεάλ δεν άργησε να αντιδράσει. Η Βασίλισσα με όπλο την άμυνά της κατάφερε να ροκανίσει την διαφορά (27-31, 12’) και παρά το ξέσπασμα του Φουρνιέ (27-36), παρέμεινε κοντά (35-38, 14’). Ο Ολυμπιακός είχε απάντηση, με τον Γουόρντ, ο οποίος είχε περάσει στο παρκέ, να δίνει πολύτιμες λύσεις, με αποτέλεσμα το σκορ να γίνει 35-44 στο 6’). Σε εκείνο το σημείο ο Ολυμπιακός αδράνησε σε επίθεση και άμυνα, η Ρεάλ το εκμεταλλεύτηκε και ο πίνακας του σκορ έδειξε 44-45 (38’). Βεζένκοβ και Γουόρντ έκαναν το σκορ 44-51 με σερί πόντους και το ημίχρονο εν τέλει ολοκληρώθηκε στο 47-53.

Η Ρεάλ, με τον Φελίζ να κάνει σπουδαία δουλειά στην επίθεση, βρήκε τον τρόπο να ισοφαρίσει σε 57-57 (23’), ενώ λίγο μετά πέρασε για πρώτη φορά μπροστά με τρίποντο του Αμπάλδε (62-61, 24’). Ο Ολυμπιακός βρήκε λύσεις με τις βολές του Ντόρσεϊ (20π.) και πήρε μια ανάσα (62-65, 26’), ενώ λίγο μετά η διαφορά ανέβηκε στους 5 (64-69, 29’), σκορ με το οποίο και έκλεισε η τρίτη περίοδος.

Ο Ολυμπιακός είχε προβλήματα στην επίθεση και η Ρεάλ τα εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο, κάνοντας το σκορ 69-69 στο 32', με τον Ολυμπιακό να έχει μείνει για πάνω από 3,5 λεπτά άποντος. Η Βασίλισσα πέρασε και μπροστά (71-69) με την εικόνα του Ολυμπιακού να προβληματίζει τόσο, που ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε 4(!) μαζεμένες αλλαγές. Παρόλα αυτά, ο Ολυμπιακός συνέχισε να μην βρίσκει σκορ, με την Ρεάλ να ξεφεύγει με 74-69 στο 35', φτάνοντας το σερί της στο 10-0.

Δύο καλές επιθέσεις αρκούσαν για τον Ολυμπιακό προκειμένου να βρεθεί ξανά στον πόντο (74-73, 36'), όμως τα τρίποντα πρόδωσαν τους Ερυθρόλευκους, που μετά τα αρχικά 7/7, έφτασαν στο 8/25 (1/19 μετά το τρομερό ξεκίνημα), την ώρα που η Ρεάλ έβρισκε διαρκώς σκορ (82-73, 38'). Κάπως έτσι, ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να επιστρέψει και το τέλος του αγώνα βρήκε την Ρεάλ νικήτρια με 89-77.

• ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Κράτησε τον Ολυμπιακό για περίπου 7 λεπτά χωρίς σκορ.

• ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Μάριο Χεζόνια με 18 πόντους.

• ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Ντεκ με 13 πόντους και ο Καμπάτσο με 9 και 6 ασίστ.

• ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο...Σάσα Βεζένκοβ που είχε 13 πόντους και 9 ριμπάουντ, αλλά με 3/13 εντός παιδιάς.

• ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Εξαιρετικός για ακόμη ένα παιχνίδι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 20 πόντους.

• ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το ξεκίνημα του Ολυμπιακού.

• ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η κατάρρευση στο τέταρτο δεκέλεπτο που έφερε και την ήττα.

Τα δεκάλεπτα: 19-29, 47-53, 64-69, 89-77.

Real Madrid FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Sergio Scariolo MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 T. Lyles * 23:33 8 2/6 33.3% 1/3 33.3% 1/3 33.3% 3/4 75.0% 0 3 3 1 3 1 0 1 7 7 1 D. Kramer 17:05 3 1/3 33.3% 0/0 0.0% 1/3 33.3% 0/0 0.0% 1 2 3 0 2 0 1 0 5 5 6 A. Abalde * 12:48 3 1/3 33.3% 0/2 0.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0 0 0 5 3 1 0 0 3 6 7 F. Campazzo 22:11 9 3/10 30.0% 2/3 66.7% 1/7 14.3% 2/2 100.0% 0 2 2 8 1 0 1 0 13 15 8 C. Okeke 11:37 5 2/3 66.7% 1/1 100.0% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 1 2 3 0 0 1 0 0 9 7 11 M. Hezonja * 23:02 18 7/10 70.0% 5/7 71.4% 2/3 66.7% 2/2 100.0% 0 3 3 2 3 1 1 0 18 20 14 G. Deck 20:30 13 4/7 57.1% 3/5 60.0% 1/2 50.0% 4/4 100.0% 1 5 6 1 1 0 0 0 17 19 16 U. Garuba 09:54 2 1/2 50.0% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 2 1 0 1 5 1 20 B. Fernando 10:12 6 3/6 50.0% 3/6 50.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2 2 4 1 1 1 0 0 10 9 22 W. Tavares * 19:54 7 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0.0% 3/7 42.9% 3 1 4 0 4 2 0 1 3 7 23 S. Llull 11:25 6 1/2 50.0% 0/1 0.0% 1/1 100.0% 3/5 60.0% 0 0 0 1 5 1 0 0 9 3 24 A. Feliz * 17:49 9 3/8 37.5% 2/6 33.3% 1/2 50.0% 2/2 100.0% 3 1 4 1 2 1 0 0 4 9 Team/Coaches 1 3 4 TOTAL 200 89 29/63 46.0% 20/39 51.3% 9/24 37.5% 19/26 73.1% 12 25 37 18 23 10 4 4 104