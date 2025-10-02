Ο Ολυμπιακός έκλεισε την «διαβολοβδομάδα» με μια νίκη και μια ήττα, καθώς απέναντι στη Μαδρίτη δεν τα κατάφερε, με την Ρεάλ να επικρατεί των Πειραιωτών με 89-77.
Το ξεκίνημα ήταν εξαιρετικό για την ομάδα του Πειραιά, η οποία βρέθηκε αρκετές φορές μπροστά με διψήφιες τιμές, όμως μετά τα 7/7 τρίποντα της πρώτης περιόδου, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα σούταρε με 5% (1/20), γεγονός που η Ρεάλ εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο.
Μάλιστα ο Ολυμπιακός έμεινε χωρίς σκορ για περίπου 7' (από το 28' μέχρι το 35'), με την Ρεάλ να παίρνει σε εκείνο το σημείο τα ηνία και μαζί τη νίκη.
Πλέον ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο 1-1 μετά την «διαβολοβδομάδα» της Ισπανίας και στρέφει το βλέμμα του στο ελληνικό πρωτάθλημα, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει το Μαρούσι την Κυριακή (5/10).
Ρεάλ - Ολυμπιακός: Το ματς
Ο Ολυμπιακός μπήκε δαιμονισμένος στο παιχνίδι και με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να φτάνει γρήγορα τους 8 πόντους, το σκορ έγινε 4-13 στο 3’. Ο Ολυμπιακός όμως δεν άφησε το πόδι από το γκάζι και λίγο μετά, με τον Ντόρσεϊ να έχει 13 πλέον, έφτασε την διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια τιμή (11-23, 6’). Ένα μικρό ξέσπασμα της Ρεάλ δεν ήταν αρκετό για να τρομάξει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, η οποία, έχοντας οδηγό πάντα τον Ντόρσεϊ (16 πόντοι στο δεκάλεπτο) και ούσα αλάνθαστη από το τρίποντο (7/7) έκλεισε το δεκάλεπτο στο 19-29.
Η Ρεάλ δεν άργησε να αντιδράσει. Η Βασίλισσα με όπλο την άμυνά της κατάφερε να ροκανίσει την διαφορά (27-31, 12’) και παρά το ξέσπασμα του Φουρνιέ (27-36), παρέμεινε κοντά (35-38, 14’). Ο Ολυμπιακός είχε απάντηση, με τον Γουόρντ, ο οποίος είχε περάσει στο παρκέ, να δίνει πολύτιμες λύσεις, με αποτέλεσμα το σκορ να γίνει 35-44 στο 6’). Σε εκείνο το σημείο ο Ολυμπιακός αδράνησε σε επίθεση και άμυνα, η Ρεάλ το εκμεταλλεύτηκε και ο πίνακας του σκορ έδειξε 44-45 (38’). Βεζένκοβ και Γουόρντ έκαναν το σκορ 44-51 με σερί πόντους και το ημίχρονο εν τέλει ολοκληρώθηκε στο 47-53.
Η Ρεάλ, με τον Φελίζ να κάνει σπουδαία δουλειά στην επίθεση, βρήκε τον τρόπο να ισοφαρίσει σε 57-57 (23’), ενώ λίγο μετά πέρασε για πρώτη φορά μπροστά με τρίποντο του Αμπάλδε (62-61, 24’). Ο Ολυμπιακός βρήκε λύσεις με τις βολές του Ντόρσεϊ (20π.) και πήρε μια ανάσα (62-65, 26’), ενώ λίγο μετά η διαφορά ανέβηκε στους 5 (64-69, 29’), σκορ με το οποίο και έκλεισε η τρίτη περίοδος.
Ο Ολυμπιακός είχε προβλήματα στην επίθεση και η Ρεάλ τα εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο, κάνοντας το σκορ 69-69 στο 32', με τον Ολυμπιακό να έχει μείνει για πάνω από 3,5 λεπτά άποντος. Η Βασίλισσα πέρασε και μπροστά (71-69) με την εικόνα του Ολυμπιακού να προβληματίζει τόσο, που ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε 4(!) μαζεμένες αλλαγές. Παρόλα αυτά, ο Ολυμπιακός συνέχισε να μην βρίσκει σκορ, με την Ρεάλ να ξεφεύγει με 74-69 στο 35', φτάνοντας το σερί της στο 10-0.
Δύο καλές επιθέσεις αρκούσαν για τον Ολυμπιακό προκειμένου να βρεθεί ξανά στον πόντο (74-73, 36'), όμως τα τρίποντα πρόδωσαν τους Ερυθρόλευκους, που μετά τα αρχικά 7/7, έφτασαν στο 8/25 (1/19 μετά το τρομερό ξεκίνημα), την ώρα που η Ρεάλ έβρισκε διαρκώς σκορ (82-73, 38'). Κάπως έτσι, ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να επιστρέψει και το τέλος του αγώνα βρήκε την Ρεάλ νικήτρια με 89-77.
• ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Κράτησε τον Ολυμπιακό για περίπου 7 λεπτά χωρίς σκορ.
• ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Μάριο Χεζόνια με 18 πόντους.
• ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Ντεκ με 13 πόντους και ο Καμπάτσο με 9 και 6 ασίστ.
• ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο...Σάσα Βεζένκοβ που είχε 13 πόντους και 9 ριμπάουντ, αλλά με 3/13 εντός παιδιάς.
• ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Εξαιρετικός για ακόμη ένα παιχνίδι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 20 πόντους.
• ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το ξεκίνημα του Ολυμπιακού.
• ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η κατάρρευση στο τέταρτο δεκέλεπτο που έφερε και την ήττα.
Τα δεκάλεπτα: 19-29, 47-53, 64-69, 89-77.
|Real Madrid
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head coach: Sergio Scariolo
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|T. Lyles *
|23:33
|8
|2/6
|33.3%
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|3/4
|75.0%
|0
|3
|3
|1
|3
|1
|0
|1
|7
|7
|1
|D. Kramer
|17:05
|3
|1/3
|33.3%
|0/0
|0.0%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0.0%
|1
|2
|3
|0
|2
|0
|1
|0
|5
|5
|6
|A. Abalde *
|12:48
|3
|1/3
|33.3%
|0/2
|0.0%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|5
|3
|1
|0
|0
|3
|6
|7
|F. Campazzo
|22:11
|9
|3/10
|30.0%
|2/3
|66.7%
|1/7
|14.3%
|2/2
|100.0%
|0
|2
|2
|8
|1
|0
|1
|0
|13
|15
|8
|C. Okeke
|11:37
|5
|2/3
|66.7%
|1/1
|100.0%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|1
|2
|3
|0
|0
|1
|0
|0
|9
|7
|11
|M. Hezonja *
|23:02
|18
|7/10
|70.0%
|5/7
|71.4%
|2/3
|66.7%
|2/2
|100.0%
|0
|3
|3
|2
|3
|1
|1
|0
|18
|20
|14
|G. Deck
|20:30
|13
|4/7
|57.1%
|3/5
|60.0%
|1/2
|50.0%
|4/4
|100.0%
|1
|5
|6
|1
|1
|0
|0
|0
|17
|19
|16
|U. Garuba
|09:54
|2
|1/2
|50.0%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|0
|2
|1
|0
|1
|5
|1
|20
|B. Fernando
|10:12
|6
|3/6
|50.0%
|3/6
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|2
|2
|4
|1
|1
|1
|0
|0
|10
|9
|22
|W. Tavares *
|19:54
|7
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0.0%
|3/7
|42.9%
|3
|1
|4
|0
|4
|2
|0
|1
|3
|7
|23
|S. Llull
|11:25
|6
|1/2
|50.0%
|0/1
|0.0%
|1/1
|100.0%
|3/5
|60.0%
|0
|0
|0
|1
|5
|1
|0
|0
|9
|3
|24
|A. Feliz *
|17:49
|9
|3/8
|37.5%
|2/6
|33.3%
|1/2
|50.0%
|2/2
|100.0%
|3
|1
|4
|1
|2
|1
|0
|0
|4
|9
|Team/Coaches
|1
|3
|4
|TOTAL
|200
|89
|29/63
|46.0%
|20/39
|51.3%
|9/24
|37.5%
|19/26
|73.1%
|12
|25
|37
|18
|23
|10
|4
|4
|104
|Olympiacos Piraeus
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head coach: Georgios Bartzokas
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|T. Walkup *
|23:16
|4
|1/4
|25.0%
|1/2
|50.0%
|0/2
|0.0%
|2/2
|100.0%
|1
|1
|2
|2
|4
|0
|0
|0
|+4
|4
|3
|T. Ward
|10:07
|7
|2/3
|66.7%
|2/2
|100.0%
|0/1
|0.0%
|3/4
|75.0%
|1
|2
|3
|2
|2
|0
|0
|0
|+10
|10
|9
|S. Lee
|16:44
|4
|1/5
|20.0%
|1/3
|33.3%
|0/2
|0.0%
|2/2
|100.0%
|0
|1
|1
|2
|3
|2
|1
|0
|-1
|-1
|14
|S. Vezenkov *
|28:54
|13
|3/13
|23.1%
|2/8
|25.0%
|1/5
|20.0%
|6/6
|100.0%
|4
|5
|9
|1
|1
|0
|0
|0
|+16
|15
|16
|K. Papanikolaou
|17:01
|3
|1/3
|33.3%
|0/0
|0.0%
|1/3
|33.3%
|0/2
|0.0%
|0
|1
|1
|2
|4
|1
|0
|0
|+2
|-1
|21
|O. Netzipoglou
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|22
|T. Dorsey *
|30:51
|20
|6/13
|46.2%
|2/5
|40.0%
|4/8
|50.0%
|4/5
|80.0%
|1
|1
|2
|1
|3
|1
|3
|0
|+11
|17
|25
|A. Peters
|06:35
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|-2
|-1
|33
|N. Milutinov *
|28:00
|10
|5/7
|71.4%
|5/7
|71.4%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|4
|5
|9
|1
|2
|3
|0
|1
|+11
|14
|37
|K. Antetokounmpo
|06:04
|2
|1/1
|100.0%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0/2
|0.0%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|+4
|1
|45
|D. Hall
|05:56
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|0
|1
|0
|3
|0
|0
|0
|-2
|-2
|94
|E. Fournier *
|26:32
|14
|4/12
|33.3%
|2/6
|33.3%
|2/6
|33.3%
|4/5
|80.0%
|0
|3
|3
|5
|5
|1
|1
|0
|+7
|11
|Team/Coaches
|1
|3
|4
|TOTAL
|200
|77
|24/61
|39.3%
|16/34
|47.1%
|8/27
|29.6%
|21/28
|75.0%
|13
|24
|37
|16
|23
|12
|6
|4
|77
