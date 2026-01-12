Ο Ντάριλ Μέικον φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα του Αμαρουσίου στην αναμέτρηση με τον Προμηθέα.

Το Μαρούσι πήρε... ανάσα απέναντι στον Προμηθέα με νίκη-δήλωση και τον Μαξίμ Σαλάς σε εξαιρετικό βράδυ για την επικράτηση της ομάδας του με 96-78, βάζοντας τέλος στο αρνητικό σερί των επτά ηττών.

H συγκεκριμένη αναμέτρηση ήταν και η τελευταία του Ντάριλ Μέικον με τη φανέλα του Αμαρουσίου. Ο Αμερικανός γκαρντ μέτρησε 14 πόντους, 9 ασίστ και 6 ριμπάουντ και με αυτόν τον τρόπο αποχαιρέτησε την ομάδα.

Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού αγωνίστηκε σε 13 ματς φέτος με τον σύλλογο των Βορείων Προαστίων και είχε κατά μέσο όρο 13 πόντους, 5.2 ασίστ και 2.8 ριμπάουντ με 25.9% τρίποντο.