Η ΑΕΚ... έδεσε με επαγγελματικό συμβόλαιο τον Βασίλη Ιωάννου έως το 2030!

Η ΑΕΚ συνεχίζει να επενδύει στο μέλλον της, ανακοινώνοντας πως ήρθε σε συμφωνία με τον Βασίλη Ιωάννου μέχρι το 2030.

Μάλιστα η Ένωση θα παραχωρήσει δανεικό τον παίκτη στον Παπάγου την σεζόν 2026-27.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Βασίλης Ιωάννου υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η ΑΕΚ ΒC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει, ότι συνήψε συμφωνία με τον Βασίλη Ιωάννου για την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου του.

Ο Βασίλης υπέγραψε τετραετές (3+1) συμβόλαιο με τη «Βασίλισσα», ήτοι έως το Καλοκαίρι του 2030.

Για την περίοδο 2026-2027 θα παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού στον Α.Σ. Παπάγου.

Ο Βασίλης γεννήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2008, και έχει ύψος 1μ.91.

Ο διεθνής αρχηγός της Πρωταθλήτριας ΕΣΚΑ, ομάδας Εφήβων της ΑΕΚ, ανδρώθηκε στο «σχολειό» της ΑΕΚ BC ACADEMY, συμμετείχε επί διετία στις δραστηριότητες της Ομάδας Ανδρών και αυτονοήτως επιβραβεύτηκε για την πρόοδό του και την αυταπάρνηση στο καθήκον και στα σύμβολα.

Στις 23 Μαρτίου 2025, όντας 16 ετών, 3 μηνών και 15 ημερών, πραγματοποίησε την παρθενική του εμφάνιση με την ομάδα Ανδρών, στην αναμέτρηση με Μαρούσι (104-83), επιτυγχάνοντας τους πρώτους 2 πόντους του (με 2/2 βολές) σε 1:26 λεπτά συμμετοχής, και αναδείχθηκε ως ο δεύτερος νεότερος – στην ιστορία της επαγγελματικής λίγκας – που αγωνίστηκε με τη φανέλα της «Βασίλισσας».

Βασίλη, σου ευχόμαστε πρωτίστως υγεία και κάθε επιτυχία στα μελλοντικά».

