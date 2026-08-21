Ταϊρί: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, είναι στο χέρι μας είναι να δουλέψουμε κάθε μέρα για να φτιάξουμε τη σωστή χημεία»

Δείτε όλα όσα είπε στις δηλώσεις του στη Media Day του ΠΑΟΚ ο Μπριν Ταϊρί.

Ο Μπριν Ταϊρί πραγματοποίησε δηλώσεις στη Media Day του ΠΑΟΚ και μίλησε για τη νέα σεζόν.

Τόνισε πόσο ενθουσιασμένος είναι, ενώ αναφέρθηκε και στις αλλαγές που έχει παρατηρήσει.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπριν Ταϊρί:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για τη σεζόν που έρχεται. Η ομάδα έχει υπογράψει και έχει φέρει πολύ ταλαντούχους παίκτες νέα και σημαντικά κομμάτια, νέο σταφ. Έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στην ομάδα και αυτό που είναι στο χέρι μας είναι να δουλέψουμε κάθε μέρα για να φτιάξουμε τη σωστή χημεία και να φέρουμε νίκες ώστε να δώσουμε χαρά στους φιλάθλους μας.

Η μεγαλύτερη διαφορά που υπάρχει για μένα είναι η καθημερινή πρόκληση που βάζει ο κόουτς Τρινκιέρι και τα υψηλά στάνταρ που έχει για μένα και για την ομάδα, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε και να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα».

