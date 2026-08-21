Παρά την ήττα των Φίβερς, η Κέλσεϊ Μίτσελ θα θυμάται για πολύ καιρό την εμφάνισή της κόντρα στις Ουίνγκς, καθώς έγραψε... ιστορία.

Η Αμερικανίδα γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 37 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ, όμως δεν ήταν αρκετά έτσι ώστε να... οδηγήσει την ομάδα της προς τη νίκη.

Ωστόσο, παρόλο που ηττήθηκε ο σύλλογος της, η ίδια έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά της στην ιστορία του WNBA, καθώς με τους 37 πόντους που πέτυχε, έχει πλέον 21 συνεχόμενα παιχνίδια με 20+ πόντους και τα έχει όλα σε μία σεζόν!

Επίσης έγινε μόλις η 4η παίκτρια στην ιστορία του WNBA, που ξεπέρασε τους 900 πόντους σε μία σεζόν.

Πρόκειται για δύο σπουδαία επιτεύγματα για την ίδια που αποδεικνύουν τη σκληρή δουλειά που ρίχνει μέσα στο παρκέ.

Η Κέλσεϊ Μίτσελ μετράει μ.ο 24.3 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ ανά αγώνα.

Kelsey Mitchell now has 21 straight games with 20+ PTS, and she has done it all in one season! 🤩



Tonight marks Kelsey Mitchell's 21st consecutive game with 20+ points, passing A'ja Wilson for the longest such streak in WNBA history! pic.twitter.com/y7vgi2m1Yq August 21, 2026

watch Kelsey Mitchell's best plays from her record setting night 🤩 https://t.co/GaHjWCb4an pic.twitter.com/eGPLh6NS33 — Indiana Fever (@IndianaFever) August 21, 2026

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