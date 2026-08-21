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WNBA: Τα ρεκόρ που έκανε η Κέλσεϊ Μίτσελ παρά την ήττα των Φίβερ
21/08/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

WNBA: Τα ρεκόρ που έκανε η Κέλσεϊ Μίτσελ παρά την ήττα των Φίβερ

Παναγιώτης Αρταβάνης

Η Κέλσεϊ Μίτσελ έγραψε... ιστορία το βράδυ της Πέμπτης (20/08), στην αναμέτρηση των Ουίνκγς με τις Φίβερς, με τους 37 πόντους που πέτυχε.

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Παρά την ήττα των Φίβερς, η Κέλσεϊ Μίτσελ θα θυμάται για πολύ καιρό την εμφάνισή της κόντρα στις Ουίνγκς, καθώς έγραψε... ιστορία.

Η Αμερικανίδα γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 37 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ, όμως δεν ήταν αρκετά έτσι ώστε να... οδηγήσει την ομάδα της προς τη νίκη.

Ωστόσο, παρόλο που ηττήθηκε ο σύλλογος της, η ίδια έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά της στην ιστορία του WNBA, καθώς με τους 37 πόντους που πέτυχε, έχει πλέον 21 συνεχόμενα παιχνίδια με 20+ πόντους και τα έχει όλα σε μία σεζόν!

Επίσης έγινε μόλις η 4η παίκτρια στην ιστορία του WNBA, που ξεπέρασε τους 900 πόντους σε μία σεζόν.

Πρόκειται για δύο σπουδαία επιτεύγματα για την ίδια που αποδεικνύουν τη σκληρή δουλειά που ρίχνει μέσα στο παρκέ.

Η Κέλσεϊ Μίτσελ μετράει μ.ο 24.3 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ ανά αγώνα.

Photo Credits_x_indiana_fever

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