Στην Ελλάδα βρίσκεται για λογαριασμό του Πανιωνίου ο Σακ Μπιουκάναν.

Ο Σακ Μπιουκάναν προσγειώθηκε στην Ελλάδα, προκειμένου να ενταχθεί στο ρόστερ του Πανιωνίου ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης, ανακοίνωσε τον παίκτη για να βοηθήσει τον σύλλογο προς την υλοποίηση των στόχων του, που δεν είναι άλλος από την άνοδο ξανά στη Stoiximan GBL.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανιωνίου:

«ΑΦΙΞΗ

Στην Ελλάδα βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής (21/8) ο Αμερικανός αθλητής, Shaq Buchanan.

Τον παίκτη υποδέχθηκε ο Team Manager/Head Of Basketball Operations της ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel, Άγγελος Κωνσταντόπουλος κι ακολούθως βρέθηκαν στο κλειστό της Γλυφάδας

Ο Γενικός Αρχηγός, Δημήτρης Βεργίνης, τον παρουσίασε στους συμπαίκτες του και στη συνέχεια ο Αμερικανός παρακολούθησε την προπόνηση».