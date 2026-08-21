Πανιώνιος: Έφτασε στην Ελλάδα ο Σακ Μπιουκάναν
Ο Σακ Μπιουκάναν προσγειώθηκε στην Ελλάδα, προκειμένου να ενταχθεί στο ρόστερ του Πανιωνίου ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Η ομάδα της Νέας Σμύρνης, ανακοίνωσε τον παίκτη για να βοηθήσει τον σύλλογο προς την υλοποίηση των στόχων του, που δεν είναι άλλος από την άνοδο ξανά στη Stoiximan GBL.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανιωνίου:
«ΑΦΙΞΗ
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Στην Ελλάδα βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής (21/8) ο Αμερικανός αθλητής, Shaq Buchanan.
Τον παίκτη υποδέχθηκε ο Team Manager/Head Of Basketball Operations της ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel, Άγγελος Κωνσταντόπουλος κι ακολούθως βρέθηκαν στο κλειστό της Γλυφάδας
Ο Γενικός Αρχηγός, Δημήτρης Βεργίνης, τον παρουσίασε στους συμπαίκτες του και στη συνέχεια ο Αμερικανός παρακολούθησε την προπόνηση».
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