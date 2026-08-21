Καλαϊτζάκης: «Μπορεί να μην είναι μαζί μας ο Γιάννης και ο Σλούκας, όμως είμαστε εμείς εδώ και θα δώσουμε τα πάντα»

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης πραγματοποίησε δηλώσεις ενόψει των δύο κρίσιμων αγώνων της Εθνικής με Ουκρανία (28/08) και Ισπανία (31/08).

Η Εθνική Ανδρών συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει των δύο κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία (28/08) και Ισπανία (31/08) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης πραγματοποίησε δηλώσεις και αναφέρθηκε στα δύο ματς, τονίζοντας πως τα φιλικά που θα παίξουν με Πολωνία (22/08) και Κύπρο (24/08) θα τους βοηθήσουν, ενόψει των επίσημων αγώνων.

Αναλυτικά όσα είπε ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης:

«Κάθε αρχή είναι και δύσκολη, πρέπει να πάρουμε και τα δύο παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας. Τα φιλικά θα μας βοηθήσουν, καθώς προηγουμένως δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα πριν από τα επίσημα, ενώ είναι σημαντικό και το ότι ξεκινήσαμε λίγο νωρίτερα την προετοιμασία. Έχουμε κι ένα πιο γεμάτο ρόστερ σε σύγκριση με τα προηγούμενα ματς, επομένως όλοι αυτοί οι παράγοντες θα μας βοηθήσουν για δύο ματς, που πρέπει να πάρουμε πάση θυσία.

Κάθε παίκτης χτίζει από μόνος του, την αυτοπεποίθησή του, μέσα από την καθημερινότητα και τις προπονήσεις. Έχουμε όλοι έναν κοινό στόχο, να κερδίζουμε τα δύο παιχνίδια, πρώτα με την Ουκρανία, μια πολύ καλή ομάδα, ταλαντούχα και σκληρή στις δύο πλευρές του παρκέ. Πρέπει να ματσάρουμε το ρυθμό τους, να παίξουμε πιο σκληρά, κάτι που πέρυσι στο Ευρωμπάσκετ μας ξεχώρισε και μας έφερε το μετάλλιο. Μπορεί να μην είναι μαζί μας ο Γιάννης και ο Σλούκας, όμως είμαστε εμείς εδώ και θα δώσουμε τα πάντα, η δύναμή μας είναι το πόσο σκληρά θα παίξουμε και το πόσο συμπαγείς θα είμαστε στην άμυνα, για να πάρουμε δύο ματς, που είναι τα μέτρα μας.

Είμαστε με τον κόουτς μαζί εδώ και τρία χρόνια, γνωρίζω προσωπικά, όπως και ο κάθε παίκτης, το τι ζητά από εμάς. Το να είμαστε συμπαγείς στην άμυνα είναι αυτό, που μας προστάζει η περίσταση, στην επίθεση θεωρώ ότι θα βρούμε τρόπο μέσα από την χημεία μας και θεωρώ, ότι με σκληράδα στην άμυνα και τρέχοντας στην επίθεση, θα τα καταφέρουμε».