Μια... έκπληξη περιλάμβανε η προπόνηση της εθνικής ομάδας μπάσκετ, καθώς επισκέφθηκε τους Έλληνες διεθνείς ο Μάικ Μπατίστ!

Ο Μάικ Μπατίστ βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα στην Αθήνα προκειμένου να ενσωματωθεί και εκείνος στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού, αυτήν την φορά από ένα διαφορετικό μετερίζι, αυτό του βοηθού προπονητή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης του στο «T-Center» ενόψει της έναρξης της «πράσινης» προετοιμασίας στις 24 Αυγούστου, ο «μπουλντόζας» επισκέφθηκε την προπόνηση της Εθνικής Ομάδας και είχε την ευκαιρία να συναντήσει και να συνομιλήσει σε πολύ ευχάριστο κλίμα με πολλούς, παλιούς γνώριμους.

Ανάμεσά τους φυσικά και ο Βασίλης Σπανούλης, με τον οποίο υπήρξαν συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό με αποκορύφωμα την κατάκτηση της Euroleague στο Βερολίνο. Ο Μπατίστ αγκαλιάστηκε με όλους όπως επίσης και με τον Νικ Καλάθη, τον Δήμο Ντικούδη, τον Κώστα Τσαρτσαρή με τους οποίους ήταν επίσης συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό αλλά και μ' έναν... παλιό (αλλά και... επόμενο) αντίπαλό του, τον νυν αρχηγό της Εθνικής και του Ολυμπιακού, Κώστα Παπανικολάου.