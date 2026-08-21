Η Φενέρμπαχτσε επιφύλαξε ξεχωριστή υποδοχή στους καινούργιος παίκτες της ομάδας στην πρώτη προπόνηση ενόψει της νέας σεζόν.

Την πρώτη προπόνηση της σεζόν πραγματοποίησε σήμερα (21/08) η Φενέρμπαχτσε.

Υπό τις οδηγίες του Σάρας Γιασικεβίτσιους η τούρκικη ομάδα στοχεύει να ξανά φτάσει στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, έχοντας κάνει πολύ εύστοχες μεταγραφικές κινήσεις.

Αν μη τι άλλο, μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στη EuroLeague, ήταν αυτή του Σέιν Λάρκιν που άφησε την Αναντολού Εφές για τη Φενέρμπαχτσε. Ο Αμερικανός γκαρντ φόρεσε για πρώτη φορά τα ρούχα της Φενέρ και γνώρισε τους νέους του συμπαίκτες.

Μάλιστα στην πρώτη προπόνηση του συλλόγου ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, οι παλιοί παίκτες της Φενέρμπαχτσε, υποδέχτηκαν τα νέα μεταγραφικτ αποκτήματα με... φατοούρο.

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