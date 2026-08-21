Ολυμπιακός: Κατήγγειλε την Ντουμπάι BC στη Euroleague μέσω επιστολής για παράνομη προσέγγιση στον Τόμας Γουόκαπ
Μέσω γραπτής επιστολής, η ΚΑΕ Ολυμπιακός κατήγγειλε την Ντουμπάι στη EuroLeague, για παράνομη προσέγγισή της στον Τόμας Γουόκαπ.
Συγκεκριμένα οι «ερυθρόλευκοι», έστειλαν επιστολή στον σύλλογο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τους καταγγέλλουν διότι προσέγγισαν τον Τεξανό γκαρντ, παρότι δεσμευόταν με συμβόλαιο με τους Πειραιώτες.
Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί, πως ο Ολυμπιακός κοινοποίησε τη συγκεκριμένη επιστολή και στη EuroLeague, προκειμένου να λάβει γνώση για την υπόθεση και την παράνομη κίνηση της Ντουμπάι.
Θυμίζουμε ο Γουόκαπ έχει κοινοποιήσει στην «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ την μονομερή έγγραφη καταγγελία του συμβολαίου του, με τους «ερυθρόλευκους» να τον έχουν καλέσει σε άμεση απολογία, αφού δεν έδωσε το «παρών» στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις του συλλόγου που ήταν προγραμματισμένες στις 20 Αυγούστου.
Από τη στιγμή που η Ντουμπάι BC δεν είναι μέτοχος της EuroLeague δεν θέλει να πάει κόντρα στον Ολυμπιακό, διότι προσδοκά μόνιμη θέση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Ο Γουόκαπ επίσης στην καταγγελία του χρεώνει τους «ερυθρόλευκους» για τα 9.000 ευρώ που του κρατήθηκαν από ζημιές που βρέθηκαν στο εταιρικό του αυτοκίνητο του και ο ίδιος δεν τις αναγνωρίζει.
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