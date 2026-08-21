Τρινκιέρι: «Αυτά που έχει κάνει ο κύριος Μυστακίδης μέχρι τώρα, αλλάζουν την ιστορία της ομάδας», τι είπε για τη νέα σεζόν και για Όσμαν

Δείτε όλα όσα είπε ο Αντρέα Τρινκιέρι στη media Day του ΠΑΟΚ, ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι πραγματοποίησε δηλώσεις στη Media Day του ΠΑΟΚ και μίλησε για τη φιλοσοφία της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Αναφέρθηκε επίσης για τις προσδοκίες που υπάρχουν, το προπονητικό κέντρο που φτιάχνει ο κύριος Μυστακίδης, καθώς και στη μεταγραφή του Τσέντι Όσμαν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αντρέα Τρινκιέρι:

Είμαστε 21 Αυγούστου είναι πολύ νωρίς για τη σεζόν δεν έχω να σας πω πολλά πράγματα. Δεν θέλω να χαραμίσω τον χρόνο σας. Θα μπορούσα να σας πω όλα είναι ωραία, όλα κυλούν ομαλά αλλά αυτό που έχει σημασία αν πάτε λίγο πιο μακριά από ξενοδοχείο λίγα μέτρα πιο πέρα θα δείτε κάτι πέρα για πέρα αληθινό. Είναι το προπονητικό κέντρο που δημιουργεί και χτίζει η ομάδα και είναι κάτι που θα μείνει για πάντα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι πως με βεβαιότητα είναι πως ο Κύριος Μυστακίδης είναι ένας άνθρωπος που οτιδήποτε έχουμε ζητήσει το έχει κάνει. Κατά τη διάρκεια της σεζόν θα υπάρξουν νίκες ελπίζω πολλές, θα υπάρχουν ήττες, ελπίζω λιγότερες.

Θα πρέπει να σας πω πως υπάρχουν προσδοκίες. Είναι σημαντικό το γεγονός η αγάπη των φιλάθλων αυτό είναι που μετράει. Είναι η ενέργεια που μας γεμίζει καθημερινά. Αν δεν έχεις πίεση σημαίνει ότι δεν μετράς. Παρατηρώ ότι έχει αλλάξει η κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ. Οι δύο ομάδες της Αθήνας που είναι πολύ δυνατές, δύο γίγαντες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αισθάνονται λίγο διαφορετικά. Η κατάσταση αλλάζει το μπάσκετ δυναμώνει αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η δουλειά μου είναι να κάνω όλα τα παιδιά να πιστέψουν σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Το πιο σημαντικό είναι να τα δίνουν όλα σε κάθε παιχνίδι. Θα παίξεις ένα ματς και θα πρέπει να είσαι ικανοποιημένος για αυτό που έχεις κάνει, αν κερδίσεις θα είσαι ικανοποιημένος, αν χάσεις και έχεις δώσει το καλύτερο, θα πρέπει να δώσεις το χέρι στον αντίπαλο και να πας παρακάτω.

Υπάρχει πολύ μεγάλη προσδοκία. Όλοι ζητάνε χρόνο. Είναι φυσιολογικό για μας το 85% των ανθρώπων έχει αλλάξει. Τον Δεκέμβρη θα μπορέσω να σας δώσω μια ξεκάθαρη εικόνα για το πού βρισκόμαστε. Αυτό που μπορώ να σας πω τώρα είναι δουλεύουμε, έχουμε ενθουσιασμό και κάθε μέρα που θα φεύγουμε από το γήπεδο να είμαστε ευχαριστημένοι για αυτό που έχουμε κάνει.

Μιλώντας για τη φιλοσοφία της ομάδας, θα ξεκινήσω λέγοντας πως υπάρχουν δύο συγκεκριμένες λέξεις, ο πόνος και το πάθος που χαρακτηρίζουν την ιστορία του συλλόγου και είναι αυτά που θα χαρακτηρίσουν και τη δική μας προσπάθεια. Από κει και πέραν είμαστε μια ομάδα που θα προσπαθήσουμε να δώσουμε έμφαση στην άμυνα και σε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί να κάνουμε στους άλλους τομείς του παιχνιδιού. Και φυσικά είμαι ένας άνθρωπος που μαθαίνει κάθε μέρα. Γιατί θα πρέπει να κάνεις σκάουτ και πολύ για να καταλήξεις στην επιλογή ενός παίκτη, αλλά είναι τελείως διαφορετική η κατάσταση όταν ο παίκτης θα έρθει και θα δουλέψει για σένα μέσα στο γήπεδο. Εκεί πρέπει να δεις τις συνήθειες του και να δεις πώς θα τα κάνεις με κάθε τρόπο έτσι ώστε να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην πορεία.

Για το αν θα υπάρξει κάποιο… κερασάκι στο τέλος: «Για τι φήμες, είναι κάτι που υπάρχει πάντα στο μπάσκετ και στον αθλητισμό και δε χρειάζεται να το υπογράψω με το… αίμα μου ότι η ομάδα έχει ό,τι χρειάζεται και με αυτό ακριβώς θα δουλέψει. Έχουμε ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Έχουμε έναν ιδιοκτήτη που έδωσε τον τόνο για το πώς ακριβώς πρέπει να διαχειριστούμε την κατάσταση. Σαφέστατα, στο τέλος της σεζόν θα πρέπει να δούμε αν όλοι αυτοί οι παίκτες θα ανταποκριθούν σε όλα αυτά που πιστεύουμε, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δημιουργήσαμε μία ομάδα με πολύ έξυπνο τρόπο κα προσθέσαμε τον Τσέντι, που ήταν μία πολύ σημαντική προσθήκη. Ο Γιώργος και ο κ. Μυστακίδης μου είπαν τότε ότι έπρεπε να περιμένουμε και νομίζω ότι κινηθήκαμε πολύ έξυπνα».