Τσιάρας: «Ξέρω ότι πουλάνε οι «βόμβες» για τον ΠΑΟΚ, αλλά...»

Ο GM του ΠΑΟΚ, Γιώργος Τσιάρας, μίλησε στη media day της ομάδας, για πρώτη φορά και δε θα μπορούσε να μην αναφερθεί στη μεταγραφική φημολογία.

Ο Τσιάρας μίλησε για τη δημιουργία του ΠΑΟΚ, για την προσπάθεια να δημιουργηθεί νοοτροπία νικητή, τον Τέλη Μυστακίδη, ενώ απάντησε και για το θέμα κάποιες επιπλέον μεταγραφές.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να εκπροσωπούμε αυτό το ιστορικό κλαμπ. Οι προσδοκίες είναι μεγάλες, το μόνο που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό, θα δουλέψουμε πολύ σκληρά. Δουλεύουμε εδώ και πολύ καιρό, για να μεγαλώσουμε τον οργανισμό, να βάλουμε μια κουλτούρα, μια νοοτροπία, ότι μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα» ανέφερε αρχικά, ενώ για τη συνεργασία του με τον Τέλη Μυστακίδη, σημείωσε...

«Είναι ευλογία να έχουμε μια επικοινωνία με τον κ. Μυστακίδη. Παίρνω πράγματα από αυτόν. Προσπαθούμε να βάλουμε την κουλτούρα του νικητή. Θα χρειαστούμε χρόνο, αν και δεν είναι δικαιολογία αυτό. Με σοβαρά και σταθερά βήματα, θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Κανείς δεν ξέρει που μπορούμε να φτάσουμε».

Όσο για το αν το ρόστερ του ΠΑΟΚ θεωρείται πλέον έκλεισε, είπε... «Φυσικά! Είμαστε 16 παίκτες εδώ στην προετοιμασία, έχουμε τις απουσίες των διεθνών. Καταλαβαίνω ότι... πουλάει, κάτι μεγάλο, μια «βόμβα». Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και χαρούμενοι με τους παίκτες που έχουμε. Είναι δική μου δουλειά, να είμαστε στην αγορά, φυσικά και παρακολουθούμε, βλέπουμε ποιος και τι υπάρχει. Αυτήν τη στιγμή είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για το ρόστερ που έχουμε, πιστεύω ότι θα κάνουμε μια πολύ καλή προετοιμασία και έχουμε τις βάσεις για μια πολύ καλή χρονιά».

Τέλος, για την πιθανότητα να προκύψουν αλλαγές με παίκτες που είναι τώρα στην ομάδα, είπε...

«Οι αποφάσεις θα παρθούν όταν επιστρέψουν τα παιδιά που είναι στις εθνικές ομάδες. Έχουμε 16 παίκτες. Θέλουμε να έχουμε ένα ρόστερ που όλοι θα είναι ευχαριστημένοι με το ρόλο τους. Για δανεισμούς, δεν είμαι σε θέση να απαντήσω τώρα. Θέλουμε όλα τα παιδιά να είναι ευχαριστημένα, γιατί έτσι θα πετύχουμε».