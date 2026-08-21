Πέντε παίκτες του Ολυμπιακού ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις ιατρικές και εργομετρικές τους εξετάσεις.

Σε ρυθμό προετοιμασίας έχει μπει ο Ολυμπιακός, με τους πέντε πρώτους παίκτες να έχουν ολοκληρώσει με τις εργομετρικές τους εξετάσεις.

Συγκεκριμένα οι Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Τάισον Γουόρντ , Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Γιώργος Μπουρνελές ολοκλήρωσαν σήμερα (21/08) τις προγραμματισμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και είναι έτοιμοι ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.