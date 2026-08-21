Μήτρου-Λονγκ: «Κίνητρο και τα 6.000 διαρκείας των ΠΑΟΚτσήδων!»

Ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ δεν έκρυψε την ανυπομονησία του για τη νέα σεζόν που ξεκινάει στον ΠΑΟΚ, ενώ μίλησε και για την... κόντρα με τον αδελφό του, Ελάιζα.

Ο διεθνής γκαρντ, μίλησε για το κίνητρο που δίνει η δίψα του κόσμου του ΠΑΟΚ, που αποτυπώθηκε με το sold out των 6.000 εισιτηρίων διαρκείας, αναφέρθηκε στο ρόλο του, αλλά και στη σχέση με τον αδελφό του, Ελάιζα, που παίζει στον Άρη.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, έχω μεγάλο κίνητρο. Από την πρώτη μέρα ο κόουτς έθεσε τον τόνο και ακολουθούμε τις οδηγίες του. Εμείς πρέπει να φέρουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και καταλαβαίνουμε τι πρέπει να κάνουμε από τη στιγμή που οι φίλαθλοί μας έχουν αγοράσει 6 χιλιάδες διαρκείας για να δουν την ομάδα και αυτό μας δίνει μεγαλύτερο κίνητρο» ανέφερε αρχικά, ενώ για το δικό του ρόλο, είπε...

«Δε μετράει τόσο πολύ ο ρόλος που θα έχω στην ομάδα όσο το αποτέλεσμα στο τέλος της σεζόν. Γι’ αυτό το λόγο ήρθα, να συμμετέχω σε ένα γκρουπ ταλαντούχων παικτών. Θέλουμε να φέρουμε πολλές νίκες και αυτό είναι που μετράει. Η πόλη είναι φανταστική, η ομάδα εντυπωσιακή, ο κόσμος είναι παθιασμένος και αυτό μας κάνει να θέλουμε να φέρουμε νίκες».

Όσο για το γεγονός ότι ο αδελφός του βρίσκεται στον Άρη και ο ίδιος θα παίζει στο ΠΑΟΚ, σημείωσε... «Είναι ένα από τα πράγματα που είμαι ευγνώμων. Συνηθίζαμε να συζητάμε για τέτοια θέματα όταν ήμασταν μικροί, η μητέρα μας έλεγε για τέτοια πράγματα, την πιθανότητα να ζούμε στην ίδια πόλη και να παίζουμε σε αντίπαλες ομάδες. Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα».