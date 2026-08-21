Κάναντι: «Έχω αναπτύξει πολύ δυνατές σχέσεις με τον κόσμο της Μυκόνου, έχουν γίνει οικογένεια»

Ο Ντέβιν Κάναντι μίλησε στο site της Μυκόνου και αναφέρθηκε στη νέα σεζόν και τους στόχους της ομάδας.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Ντέβιν Κάναντι στο επίσημο site της Μυκόνου, μίλησε για τους στόχους της ομάδας, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Επίσης, αποκάλυψε πως έχει ήδη αρχίσει μαθήματα ελληνικών, ενώ τοποθετήθηκε και για τη συμμετοχή του συλλόγου στο FIBA Europe Cup.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντέβιν Κάναντι:

Μετά από μια τόσο επιτυχημένη πρώτη σεζόν στη Μύκονο, τι ήταν αυτό που σε έκανε να θέλεις να παραμείνεις στην ομάδα και να συνεχίσεις να αποτελείς μέρος της πορείας της;

«Νομίζω ότι ο σημαντικότερος λόγος ήταν η συζήτηση που είχα με τον κόουτς Ζιάγκο προς το τέλος της περσινής σεζόν, πριν από τα playoffs. Μου μίλησε για το όραμά του για την ομάδα, για το πού θέλει να την οδηγήσει και, παράλληλα, για το πώς βλέπει τη δική μου εξέλιξη ως παίκτη και τον ρόλο που μπορώ να έχω μέσα σε αυτή την προσπάθεια.

Αυτό ήταν κάτι που εκτίμησα ιδιαίτερα, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό να αισθάνομαι ότι υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλάνο και ότι η προσωπική μου εξέλιξη μπορεί να συμβαδίζει με την εξέλιξη της ομάδας.

Η συμμετοχή στην Ευρώπη έπαιξε επίσης πολύ σημαντικό ρόλο στην απόφασή μου. Ήξερα ότι αυτό είναι το επόμενο βήμα που θέλω να κάνω στην καριέρα μου. Το γεγονός ότι η Μύκονος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε ένα ακόμη βήμα.

Για μένα, λοιπόν, ήταν μια ιδανική συγκυρία. Η Μύκονος συνεχίζει να μεγαλώνει και να εξελίσσεται, ενώ παράλληλα έχω την ευκαιρία να κάνω κι εγώ το επόμενο βήμα στην καριέρα μου. Ήταν, ουσιαστικά, το τέλειο ταίριασμα για να συνεχίσουμε μαζί αυτή την πορεία».

Έχεις αναπτύξει μια πολύ δυνατή σχέση τόσο με την ομάδα όσο και με το νησί, σε σημείο που πλέον η Μύκονος μοιάζει να έχει γίνει ένα δεύτερο σπίτι για σένα. Σε αυτό το σημείο, είσαι σίγουρος ότι στο διαβατήριό σου γράφει «USA» και όχι «Mykonos»;

«Το διαβατήριό μου σίγουρα γράφει “USA” αυτή τη στιγμή (γέλια)! Αλλά συνεχίζω να μαθαίνω ελληνικά και ποιος ξέρει πού θα μας οδηγήσει η ζωή.

Έχω δεθεί πραγματικά με τη Μύκονο και με τους ανθρώπους της. Είναι ένα μέρος στο οποίο έχω περάσει πολύ όμορφες στιγμές και, όσο περισσότερο χρόνο περνάω εδώ, τόσο περισσότερο αισθάνομαι ότι αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου».

Η Μύκονος συνεχίζει να μεγαλώνει και ετοιμάζεται πλέον για το πρώτο ευρωπαϊκό ταξίδι στην ιστορία της. Πόσο ξεχωριστό είναι για σένα να αποτελείς μέρος αυτού του νέου κεφαλαίου και να ζήσεις μαζί με την ομάδα και τους ανθρώπους της αυτή την πρωτόγνωρη ευρωπαϊκή εμπειρία;

«Είναι πραγματικά καταπληκτικό. Έχω αναπτύξει πολύ δυνατές σχέσεις με τον κόσμο της ομάδας και, πλέον, θα έλεγα ότι δεν τους βλέπω απλώς ως φιλάθλους. Έχουν γίνει οικογένεια για μένα και νιώθω ότι έχω δημιουργήσει μια πραγματική σύνδεση με τους ανθρώπους του νησιού.

Γι’ αυτό και γνωρίζω πόσο σημαντική και ξεχωριστή είναι αυτή η στιγμή για όλους. Η πρώτη συμμετοχή της Μυκόνου στην Ευρώπη είναι κάτι πολύ μεγάλο για τον σύλλογο, για τον κόσμο του, αλλά και για το ίδιο το νησί. Είναι ένα ακόμη βήμα στην πορεία που έχει ξεκινήσει η ομάδα και είμαι πολύ χαρούμενος που θα είμαι μέρος του.

Για μένα, αυτή η ευρωπαϊκή συμμετοχή αποτελεί παράλληλα και ένα σημαντικό βήμα στην προσωπική μου καριέρα. Το γεγονός ότι η δική μου εξέλιξη συμβαδίζει με την εξέλιξη της ομάδας κάνει όλη αυτή την εμπειρία ακόμη πιο ξεχωριστή.

Θέλω να το ζήσουμε όλοι μαζί και να κάνουμε αυτή την πρώτη ευρωπαϊκή μας παρουσία όσο πιο ξεχωριστή γίνεται».

Η περσινή σεζόν έθεσε πολύ ψηλά τον πήχη, με τη Μύκονο να εξασφαλίζει την παρουσία της στα playoffs. Με δεδομένο ότι φέτος οι απαιτήσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες, ποιος θεωρείς ότι είναι ένας ρεαλιστικός στόχος για την ομάδα;

«Νομίζω ότι μεγάλο μέρος της περσινής επιτυχίας προήλθε από την προετοιμασία που είχε προηγηθεί και από τη δουλειά που κάναμε πριν ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις. Το ίδιο ισχύει και τώρα. Η περίοδος της προετοιμασίας στην οποία μπαίνουμε είναι πολύ σημαντική για όσα θέλουμε να πετύχουμε μέσα στη σεζόν.

Δεν πρέπει να κοιτάμε από τώρα πού θέλουμε να βρισκόμαστε τον Απρίλιο ή τον Μάιο. Πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στο παρόν, σε κάθε ημέρα της προετοιμασίας. Είτε είμαστε εδώ στην Αθήνα είτε όταν πάμε σύντομα στο Καρπενήσι, το σημαντικό είναι να δουλεύουμε σωστά και να χτίζουμε τις βάσεις για τη συνέχεια.

Πρέπει να δημιουργήσουμε ξανά αυτή τη σύνδεση μεταξύ μας, με τους συμπαίκτες, τους προπονητές και όλο το staff. Να γνωριστούμε καλύτερα, να αποκτήσουμε εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον και να γίνουμε πραγματικά ομάδα.

Η περσινή επιτυχία δεν είναι κάτι που πρέπει να αφήσουμε πίσω μας. Είναι πλέον μέρος της ιστορίας της Μυκόνου. Αν θέλουμε, όμως, να γράψουμε το επόμενο επιτυχημένο κεφάλαιο, πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι σε αυτό που έχουμε μπροστά μας. Να ζούμε και να δουλεύουμε στο παρόν. Αυτό είναι το σημαντικότερο για εμάς αυτή τη στιγμή».

Έχεις πλέον ζήσει τη Μύκονο εκ των έσω και έχεις δει από κοντά την πορεία και την εξέλιξη του οργανισμού. Τι είναι αυτό που σε κάνει να πιστεύεις ότι το καλύτερο βρίσκεται ακόμη μπροστά για την ομάδα;

«Νομίζω ότι έχει δημιουργηθεί εδώ μια πολύ σημαντική βάση, ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο μπορούμε να συνεχίσουμε να χτίζουμε. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους παίκτες ή το αγωνιστικό κομμάτι. Περιλαμβάνει τους προπονητές, το staff, τους ανθρώπους της ομάδας, τη διοίκηση και όλους όσοι δουλεύουν πίσω από τα φώτα. Όλοι έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά για να φτάσει η Μύκονος μέχρι εδώ.

Αυτός είναι, άλλωστε, ένας από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους επέστρεψα. Βλέπω ότι υπάρχει ένα υγιές περιβάλλον και μια οργάνωση που μπορεί να υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη της ομάδας.

Από εκεί και πέρα, είναι δική μας ευθύνη, ως παίκτες, να αξιοποιήσουμε αυτή τη βάση. Προσωπικά, θεωρώ ότι έχω και έναν ηγετικό ρόλο μέσα στην ομάδα και θέλω να βοηθήσω ώστε όλοι να έχουμε την ίδια κατεύθυνση, να γνωρίζουμε τι θέλουμε να πετύχουμε και να δουλεύουμε ο ένας για τον άλλον. Αν παραμείνουμε ενωμένοι και όλοι είμαστε στην ίδια σελίδα, πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε ακόμη μία πολύ επιτυχημένη χρονιά. Οι βάσεις υπάρχουν. Τώρα είναι στο χέρι μας να χτίσουμε πάνω σε αυτές και να δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε».