Παναθηναϊκός: Ο Χέιζ-Ντέιβις προπονήθηκε στις 6 το πρωί στο OAKA
Λίγο πριν την έναρξη της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έχει ήδη αρχίσει τις ατομικές του προπονήσεις, προκειμένου να είναι έτοιμος για τη νέα σεζόν.
Ο φόργουορντ των «πρασίνων», έχοντας υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ανέβασε φωτογραφία από το βοηθητικό γήπεδο του «Telekom Center Athens», όπου φαίνεται να προπονείται στις 5:48 το πρωί!
Συγκεκριμένα ανέβασε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram που φαίνεται το παρκέ και έχει βάλει την ώρα, που δείχνει 05:48 το πρωί. Ο Χέιζ-Ντέιβις τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε μ.ο 14.1 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ ανά αγώνα, σε 16 αναμετρήσεις στη EuroLeague με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
Δείτε το story του Χέιζ-Ντέιβις:
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