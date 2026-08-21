Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις προπονήθηκε στις 6 το πρωί στο βοηθητικό γήπεδο του «Telekom Center Athens», με τον ίδιο να ανεβάζει φωτογραφία μέσα από το παρέ.

Λίγο πριν την έναρξη της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έχει ήδη αρχίσει τις ατομικές του προπονήσεις, προκειμένου να είναι έτοιμος για τη νέα σεζόν.

Ο φόργουορντ των «πρασίνων», έχοντας υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ανέβασε φωτογραφία από το βοηθητικό γήπεδο του «Telekom Center Athens», όπου φαίνεται να προπονείται στις 5:48 το πρωί!

Συγκεκριμένα ανέβασε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram που φαίνεται το παρκέ και έχει βάλει την ώρα, που δείχνει 05:48 το πρωί. Ο Χέιζ-Ντέιβις τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε μ.ο 14.1 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ ανά αγώνα, σε 16 αναμετρήσεις στη EuroLeague με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.