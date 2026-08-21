Το Περιστέρι ανακοίνωσε την απόκτηση του Χριστόφορου Γκόλαντα για την επόμενη διετία. Τη σεζόν 2026-27 θα είναι δανεικός στη Δάφνη Δαφνίου.

Συνεχίζει να επενδύει στο μέλλον το Περιστέρι, με την ομάδα των Δυτικών Προαστίων να ανακοινώνει την απόκτηση του Χριστόφορου Γκόλαντα.

Ο 20χρονος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον σύλλογο και την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα παραχωρηθεί δανεικός στη Δάφνη Δαφνίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Περιστερίου:

«Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον αθλητή Χριστόφορο Γκόλαντα (20χρ., 1.96), ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο.

Ο 20χρονος γκαρντ θα παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού στη Δάφνη Δαφνίου για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Την περσινή σεζόν (2025-2026) αγωνίστηκε με το Ψυχικό στην Elite League, όπου σε 22 αγώνες είχε 4.2 πόντους μέσο όρο, 2.2 ριμπάουντ, 0.8 ασίστ και 0.8 κλεψίματα σε 13:51 λεπτά συμμετοχής».