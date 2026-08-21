Περιστέρι: Ανακοίνωσε τον Χριστόφορο Γκόλαντα και τον στέλνει δανεικό στη Δάφνη Δαφνίου
Συνεχίζει να επενδύει στο μέλλον το Περιστέρι, με την ομάδα των Δυτικών Προαστίων να ανακοινώνει την απόκτηση του Χριστόφορου Γκόλαντα.
Ο 20χρονος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον σύλλογο και την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα παραχωρηθεί δανεικός στη Δάφνη Δαφνίου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Περιστερίου:
«Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον αθλητή Χριστόφορο Γκόλαντα (20χρ., 1.96), ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο.
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Ο 20χρονος γκαρντ θα παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού στη Δάφνη Δαφνίου για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
Την περσινή σεζόν (2025-2026) αγωνίστηκε με το Ψυχικό στην Elite League, όπου σε 22 αγώνες είχε 4.2 πόντους μέσο όρο, 2.2 ριμπάουντ, 0.8 ασίστ και 0.8 κλεψίματα σε 13:51 λεπτά συμμετοχής».
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