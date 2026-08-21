Παίκτης του Αμαρουσίου για την επόμενη τριετία θα είναι ο Αντώνης Καλαβρός, όπως ανακοίνωσε η ομάδα των Βορείων Προαστίων.

Στο Μαρούσι θα συνεχίσει την καριέρα του ο Αντώνης Καλαβρός.

Ο 20χρονος γκαρντ συμφώνησε με την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου για τα επόμενα τρία χρόνια, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος των Βορείων Προαστίων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αμαρουσίου:

«Η ΚΑΕ Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ανακοινώνει την απόκτηση του Αντώνη Καλαβρού (20, 1,83). Ο νεαρός γκαρντ επέστρεψε, μετά από τρία χρόνια στην Αμερική όπου συνδύασε σπουδές και μπάσκετ. Ξεκίνησε από το New York Military Academy και συνέχισε για δυο χρόνια στο Bossier Community Parish, που βρίσκεται στην Λουιζιάνα. Συμμετείχε στις προπονήσεις της μεταβατικής περιόδου και η απόφαση του προπονητικού τιμ ήταν να παραμείνει στην ομάδα.

Γεννήθηκε στις 13 Μαϊου 2026 στην Αθήνα και αγωνίστηκε στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού (παιδικό) και της ΑΕΚ (εφηβικό). Προέρχεται από μπασκετική οικογένεια αφού ο πατέρας του, Μιχάλης είναι επι σειρά ετών προπονητής και τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει τις ατομικές προπονήσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο (Μπακς, Χιτ).

Αντώνη, καλωσόρισες στην οικογένεια του Αμαρουσίου».