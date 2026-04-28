Adriatique: Το “X” επιστρέφει στην Αθήνα για ένα καθηλωτικό show στο Θέατρο Πέτρας

Από το λευκό μάρμαρο του Διονύσου στην ακατέργαστη πέτρα της Πετρούπολης, το “X” των Adriatique επιστρέφει ανανεωμένο, φέρνοντας μαζί του μια από τις πιο εντυπωσιακές audiovisual εμπειρίες της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής.

Μετά την περσινή τους εμφάνιση στο Λατομείο Διονύσου, ένα event που ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας και καθιερώθηκε ως διεθνές σημείο αναφοράς, το ελβετικό δίδυμο των Adriatique, επιστρέφει στην Αθήνα με το signature concept project του.

Αυτή τη φορά, το σκηνικό μεταφέρεται στο εμβληματικό Θέατρο Πέτρας, έναν χώρο που αναμένεται να απογειώσει τη συνολική εμπειρία, σε συνδιοργάνωση από τους FOR303 και Charlie.

Ένα concept πέρα από τα συνηθισμένα

Το “X” δεν είναι απλώς ένα DJ set, αλλά ένα ολοκληρωμένο καλλιτεχνικό πρότζεκτ που εστιάζει στη σύνδεση ήχου, εικόνας και χώρου. Πρόκειται για μια εμπειρία που εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο, μετατρέποντας τη μουσική σε αφήγηση.

Το πλήρες line-up αποκαλύφθηκε: Οι Fideles, Alex Wann και Korilla θα πλαισιώσουν τους Adriatique σε αυτό το οπτικοακουστικό υπερθέαμα, καθιστώντας την επιστροφή τους στην Αθήνα ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα μουσικά γεγονότα της χρονιάς.

Η ταυτότητά του βασίζεται σε τρεις άξονες. Το Signature Soundscapes, με τον χαρακτηριστικό ήχο των Adriatique, που ισορροπεί ανάμεσα στη δυναμική techno και τη μελωδική house και δημιουργεί την ιδανική ατμόσφαιρα για ένα έντονα συναισθηματικό sunset set. Το Immersive Production, ένα σύγχρονο stage design και lighting concept που «αγκαλιάζει» τη φυσική γεωμετρία του Θεάτρου Πέτρας και The Transition, η μετάβαση από το φως της ημέρας στο σκοτάδι, που λειτουργεί ως βασικό στοιχείο της εμπειρίας, ενισχύοντας τη μυσταγωγική διάσταση του show.

Η συνέχεια ενός μεγάλου success story

Η μετάβαση σε έναν νέο χώρο δεν είναι απλώς αλλαγή τοποθεσίας, αλλά μέρος της εξέλιξης του project. Το “X” προσαρμόζεται σε κάθε venue, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του για να δημιουργήσει μια διαφορετική κάθε φορά εμπειρία.

Οι Adriatique έχουν καταφέρει να εδραιωθούν ως ένα από τα πιο επιδραστικά ονόματα της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής, με εμφανίσεις σε κορυφαία φεστιβάλ όπως το Tomorrowland, το Coachella και το Awakenings. Το “X” αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη έκφραση της φιλοσοφίας τους, όπου η μουσική συναντά την αρχιτεκτονική και το συναίσθημα.

Η ουσία παραμένει μία: μουσική, ενέργεια και κοινότητα σε έναν χώρο που μεταμορφώνεται σε εμπειρία.

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας cometogether.gr.