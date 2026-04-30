Έρευνα-μυστήριο: Γιατί τα πτηνά φοβούνται περισσότερο τις γυναίκες από τους άνδρες;

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι τα πουλιά της πόλης τρομάζουν πιο εύκολα από γυναίκες, παρά από άνδρες. Οι επιστήμονες καταγράφουν το φαινόμενο, αλλά δεν έχουν ακόμη εξήγηση για τη συμπεριφορά αυτή.

Τα πουλιά των πόλεων φαίνεται να αντιδρούν διαφορετικά απέναντι στους ανθρώπους, και μάλιστα με τρόπο που αιφνιδιάζει τους επιστήμονες. Δείχνουν μεγαλύτερο φόβο όταν τα πλησιάζουν γυναίκες παρά άνδρες, χωρίς να υπάρχει ακόμη σαφής εξήγηση για το φαινόμενο.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ευρωπαϊκή Παπαδίτσα (Καλόγερος) αλλά και δεκάδες ακόμη είδη, τα πτηνά τείνουν να απομακρύνονται νωρίτερα όταν ο «εισβολέας» στο πεδίο τους είναι γυναίκα. Οι άνδρες, αντίθετα, μπορούν να πλησιάσουν περίπου ένα μέτρο πιο κοντά πριν τα πουλιά πετάξουν μακριά.

Η διαφορά αυτή καταγράφηκε ανεξαρτήτως παραγόντων όπως το ντύσιμο, το ύψος ή ο τρόπος προσέγγισης, γεγονός που οδηγεί τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι τα πτηνά ενδέχεται να μπορούν να διακρίνουν το φύλο των ανθρώπων. Ωστόσο, ο μηχανισμός πίσω από αυτή την ικανότητα παραμένει άγνωστος.

Όπως δήλωσε ο Daniel Blumstein, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης, τα ευρήματα είναι αξιόπιστα, αλλά προς το παρόν δεν μπορούν να ερμηνευτούν. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε αστικά περιβάλλοντα πέντε ευρωπαϊκών χωρών και περιέλαβε είδη με διαφορετικά επίπεδα «ανεκτικότητας» στην ανθρώπινη παρουσία, από πιο επιφυλακτικά έως πιο εξοικειωμένα, όπως τα περιστέρια.

Οι επιστήμονες εξετάζουν διάφορα πιθανά σενάρια, όπως την ανίχνευση χημικών σημάτων (π.χ. φερομόνες), τη στάση του σώματος ή ακόμη και τον τρόπο βάδισης. Παρ’ όλα αυτά, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Ο Federico Morelli υπογράμμισε ότι, ανεξάρτητα από την αιτία, τα αποτελέσματα αναδεικνύουν την εντυπωσιακή ικανότητα των πτηνών να αξιολογούν το περιβάλλον τους και να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους.

Χωρίς να χάνουν το χιούμορ τους, οι ερευνητές δεν απέκλεισαν ακόμη και πιο... ευφάνταστες προσεγγίσεις για μελλοντικά πειράματα, κάνοντας αναφορά στο διάσημο σκετς «Monty Python’s Flying Circus», τονίζοντας πόσο δύσκολο είναι να απομονωθεί ο ακριβής παράγοντας που επηρεάζει τη συμπεριφορά των πουλιών.

