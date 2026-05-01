Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Το μήνυμα του Γιαννακόπουλου μετά το 2-0 στη σειρά
Ο Παναθηναϊκός θριάμβευσε και στο game 2 των Play Offs επικρατώντας με 105-107 της Βαλένθια με ένα μαγικό buzzer beater του Χέις-Ντέιβις.
Το τριφύλλι προηγείται με 2-0 πλέον στη σειρά και τη φέρνει στο... σπίτι του στο Telekom Center Athens με στόχο να κάνει το 3-0 και να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας. Μάλιστα στο πλευρό της ομάδας και στις δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις βρέθηκε ισχυρός άντρας της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος ήθελε να στηρίξει την ομάδα.
Μετά το φινάλε του ματς, μέσω ανάρτησής του σε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram όπου έγραψε χαρακτηριστικά: «0-2, ένα ακόμη και μετά... εδώ είναι ΟΑΚΑ».
