Το No Limits γιορτάζει 20 χρόνια με επετειακό show στην Παιανία

Το No Limits γιορτάζει 20 χρόνια στις 30 Μαΐου 2026 στην Παιανία, με δυνατές μάχες, show και μήνυμα κατά της βίας ανηλίκων.

Είκοσι χρόνια, 35 διοργανώσεις σε κατάμεστα Ολυμπιακά στάδια, κάστρα, μνημεία, θέατρα ανάδειξη όλων των σπουδαίων πρωταθλητών μαχητικών τεχνών, ανάπτυξη αθλητικού τουρισμού και διάδοση σπουδαίων κοινωνικών μηνυμάτων, καθώς και όλα όσα πρωτοποριακά τότε και σήμερα συνθέτουν τον δημοφιλή θεσμό No Limits, συντελεστές και φιλοθεάμον κοινό θα τα γιορτάσει το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις της Παιανίας.

Το πρώτο και μακροβιότερο τηλεοπτικό show μαχητών, που δημιούργησαν το 2006 τα αδέρφια Μπιτάκου , Γεωργία(Νομικός/δημοσιογράφος) και Σταμάτης(παγκόσμιος πρωταθλητής Muay Thai), άλλαξε ουσιαστικά τον αθλητικό χάρτη της χώρας, τοποθετώντας τις πολεμικές τέχνες( Πυγμαχία, Kick Boxing, Muay Thai, MMA) στο βάθρο που τους αξίζει με σωστή προβολή, τηλεοπτικές μεταδόσεις (ΣΚΑΪ, Alpha , Nova , COSMOTE TV, Fox International, Show TV, περιφερειακούς σταθμούς), θεσμό χορηγίας μέσα από καταξιωμένες εταιρείες, επικοινωνιακή στρατηγική που έφερε τους μαχητές στις καρδιές των Ελλήνων μέσα από πλήθος δημοσιευμάτων, τηλεοπτικών εκπομπών, πρωτογενούς οπτικοακουστικού υλικού.



Παράλληλα οι συναρπαστικές μάχες πάντοτε πλαισιώνονται από φαντασμαγορικό show, ειδικά εφέ, μουσική , τραγούδια , χορευτικά και πολλές εκπλήξεις διαμορφώνοντας ένα πολυμορφικό, εντυπωσιακό οικογενειακό show που έχει κερδίσει είκοσι χρόνια τώρα τις καρδιές των Ελλήνων.

Και το επετειακό στις 30 Μαΐου έχει σχεδιαστεί για να κόψει κυριολεκτικά την ανάσα και σε αγωνιστικό επίπεδο και σε θέμα παραγωγής!

Ο παλαίμαχος πρωταθλητής Αλέξης «Stone Hammer” Σύρος από τα αστέρια της διοργάνωσης για πολλά χρόνια πρωταγωνιστής, μετά από αποχή δέκα ετών, επιστρέφει για να τιμήσει την ιστορία του θεσμού, αντιμετωπίζοντας τον Τούρκο πρωταθλητή με πολλούς παγκόσμιους τίτλους και διακρίσεις Sinan “Honeybadger” Cagala, σε μια πυγμαχική μάχη διεθνούς σημασίας !

Η μάχη που είχε ξεσηκώσει το στάδιο την τελευταία φορά που έγινε το No Limits στην Αθήνα, ανάμεσα στο Γιάννη «Brutal» Fejzullai και τον Νίκο «Grexican» Αβραμίδη, με αποτέλεσμα υπέρ του Μακεδόνα Αβραμίδη και πλέον No Limits Champion, επαναλαμβάνεται , μια μάχη revenge που ζήτησε και η ομάδα του Γιάννη και ο κόσμος !

Πρωταθλητής πολλές φορές και με πλήθος διακρίσεων ο Χρήστος Πλουμπής, o No Limits Kick Boxing Champion Χρήστος «Non stop» Αβραμίδης, ο σπουδαίος πυγμάχος Θοδωρής Ριτζάκης, ο ανερχόμενος Τρύφωνας Παπαδόπουλος και πολλοί ακόμα μαχητές από τις πιο καταξιωμένες σχολές της Αθήνας, Θεσσαλονίκης και πολλών άλλων πόλεων προετοιμάζονται για να χαρίσουν πρωτόγνωρες εμπειρίες στον κόσμο που αναμένεται να κατακλύσει τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις Παιανίας .

Η καμπάνια που θα στηρίξουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην πολυαναμενόμενη επετειακή διοργάνωση, έχει να κάνει με το σημαντικό μήνυμα Κατά της Βίας Ανηλίκων, καλώντας τα παιδιά να έρθουν κοντά στις σχολές εκμάθησης πολεμικών τεχνών εκεί όπου διδάσκεται ή πειθαρχία, ο σεβασμός, ο αυτοέλεγχος.

Η διοργάνωση έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης.

Θα παρουσιάσει όπως πάντα η δημιουργός του θεσμού Γωγώ Μπιτάκου.

Το μαχητικό πνεύμα το χρειαζόμαστε σήμερα όσο ποτέ επομένως να είμαστε όλοι εκεί !