Όταν η Μαγειρική γίνεται Εμπειρία – Ένα Cooking Class με τους Ακόλουθους του Ήλιου

Μια ηλιόλουστη συνάντηση έφερε κοντά ανθρώπους, γεύσεις και καλοκαιρινή διάθεση.

Ένα μοναδικό Cooking Class, όπου η έννοια της κοινότητας ζωντάνεψε μέσα από μια αυθεντική γαστρονομική εμπειρία, έζησαν οι «Ακόλουθοι του Ήλιου». Οι τυχεροί νικητές του διαγωνισμού συμμετείχαν σε μια ξεχωριστή εμπειρία, γεμάτη καλοκαιρινή διάθεση, δημιουργικότητα και αυθεντικές στιγμές παρέας.

Οι 5 νικητές συναντήθηκαν σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο και συμμετείχαν σε ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων και δημιουργίας. Μαζί με καταξιωμένους chefs, μαγείρεψαν, δοκίμασαν νέες τεχνικές, δημιούργησαν ξεχωριστά πιάτα και μοιράστηκαν αυθεντικές στιγμές σύνδεσης γύρω από τη γαστρονομία και τη χαρά της παρέας. Η εμπειρία εξελίχθηκε σε μια ουσιαστική συνάντηση δημιουργικότητας και απόλαυσης, όπου το φαγητό έγινε αφορμή για σύνδεση και έμπνευση.

Οι «Ακόλουθοι του Ήλιου» είναι η κοινότητα του Ούζου Πλωμαρίου – μια παρέα για όλους εμάς που ζούμε για τις ηλιόλουστες αποδράσεις, την αυθεντικότητα και τη χαρά της παρέας.

Εδώ, το μοίρασμα είναι κάτι παραπάνω από μια συνήθεια· είναι ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος γεύσεις, αληθινές εμπειρίες και ξεχωριστά δώρα. Μαζί, ανακαλύπτουμε την ομορφιά στις απλές απολαύσεις και δημιουργούμε αναμνήσεις που έχουν τη ζεστασιά του ήλιου.

Και το ταξίδι συνεχίζεται…

Στο μεγάλο διαγωνισμό του Ούζου Πλωμαρίου για τους «Ακόλουθους του ήλιου», ακόμη περισσότερα καλοκαιρινά δώρα και εμπειρίες έρχονται να γεμίσουν τις επόμενες στιγμές με ήλιο: ένα ταξίδι στο Πλωμάρι, μια κρουαζιέρα στον Αργοσαρωνικό και πολλές ακόμα μοναδικές εκπλήξεις.

Θες και εσύ να κερδίσεις ; Η συμμετοχή είναι απλή:

1. Επισκέψου το site του διαγωνισμού: akolouthitouiliou.gr/diagonismos

2. Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου στη φόρμα συμμετοχής.

3. Αγόρασε μια φιάλη 200ml Ούζου Πλωμαρίου και ανέβασε μια φωτογραφία του μοναδικού αριθμού που θα βρεις στον λαιμό της φιάλης.

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://akolouthitouiliou.gr/

Ίσως η επόμενη εμπειρία να σε περιμένει.