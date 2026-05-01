Μάικ Τζέιμς: Τι έγραψαν οι διαιτητές στο ΦΑ του Game 2 για τον γκαρντ της Μονακό
Ο Μάικ Τζέιμς αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές στο Game 2 της Μονακό με τον Ολυμπιακό, με τον Αμερικανό να βγαίνει εκτός εαυτού και, όπως γράφτηκε στο φύλλο αγώνα, να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα κατά των διαιτητών.
Βέβαια, ο Μάικ Τζέιμς δεν έμεινε μόνο στα «γαλλικά», καθώς έκανε και κίνηση χρηματισμού προς τους διαιτητές, οι οποίοι τα κατέγραψαν όλα στο φύλλο αγώνα.
Αναλυτικά τα όσα αναγράφονται στο φύλλο αγώνα για τον Μάικ Τζέιμς:
«Φώναζε στο παρκέ “αυτό είναι γ@@@@νες μαλακίες" και καθώς περνούσε μπροστά από τον δεύτερο διαιτητή φώναξε “γ@@@@νοι κλέφτες". Ενώ έφευγε από την αρένα γύρισε προς τα πίσω και άρχισε να κάνει χειρονομίες για χρηματισμό με τα δάκτυλά του».
