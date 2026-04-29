Δημοσιογραφικές διαπιστεύσεις – ΔΕΗ Tour of Hellas 2026
Τετάρτη 6 Μαΐου – 1ο Ετάπ: Ιωάννινα – Αγρίνιο
Τερματισμός: Αγρίνιο - Κεντρική Πλατεία
Σημείο παραλαβής: Βαν διοργάνωσης στον χώρο τερματισμού (14:00-15:00)
Πέμπτη 7 Μαΐου – 2ο Ετάπ: Καρπενήσι – Λάρισα
Τερματισμός: Λάρισα - Κεντρική Πλατεία Δημάρχου Σάπκα
Σημείο παραλαβής: Βαν διοργάνωσης στον χώρο τερματισμού (14:30-15:30)
Παρασκευή 8 Μαΐου – 3ο Ετάπ: Βόλος – Λαμία
Τερματισμός: Λαμία - Parking Εκθεσης
Σημείο παραλαβής: Βαν διοργάνωσης στον χώρο τερματισμού (14:30-15:30)
Σάββατο 9 Μαΐου – 4ο Ετάπ: Αταλάντη – Πάρνηθα
Τερματισμός: Πάρνηθα
Σημείο παραλαβής: Βαν διοργάνωσης στον χώρο τερματισμού - Regency (14:00-15:15)
Κυριακή 10 Μαΐου – 5ο Ετάπ: Πειραιάς – Πλατεία Συντάγματος
Τερματισμός: Πλατεία Συντάγματος
Σημείο παραλαβής: Βαν διοργάνωσης στον χώρο τερματισμού (11:30-12:30)
*Προσοχή οι αθλητές θα μπουν στο κέντρο στις 13:20 για σιρκουί τριών γύρων στο κέντρο της Αθήνας, οπότε θα έχουν κλείσει οι δρόμοι.
Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να καλύψουν τον αγώνα, παρακαλούνται να αποστείλουν σχετικό αίτημα στο [email protected], αναφέροντας:
Ονοματεπώνυμο
Μέσο ενημέρωσης
Ιδιότητα: δημοσιογράφος / φωτογράφος / κάμερα / τεχνικός
Κινητό τηλέφωνο
Ημέρες και σημεία κάλυψης
Η πρόσβαση στους χώρους ΜΜΕ και στους ειδικά οριοθετημένους χώρους της διοργάνωσης θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της Οργανωτικής Επιτροπής και των υπευθύνων ασφαλείας.