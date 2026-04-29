Δημοσιογραφικές διαπιστεύσεις – ΔΕΗ Tour of Hellas 2026

Σας ενημερώνουμε ότι για την κάλυψη του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, οι δημοσιογραφικές διαπιστεύσεις για εκπροσώπους ΜΜΕ και φωτογράφους θα παραλαμβάνονται από το βαν της διοργάνωσης στον χώρο κάθε τερματισμού σε προκαθορισμένες ώρες, όπως αναφέρεται παρακάτω.

Τετάρτη 6 Μαΐου – 1ο Ετάπ: Ιωάννινα – Αγρίνιο

Τερματισμός: Αγρίνιο - Κεντρική Πλατεία

Σημείο παραλαβής: Βαν διοργάνωσης στον χώρο τερματισμού (14:00-15:00)

Πέμπτη 7 Μαΐου – 2ο Ετάπ: Καρπενήσι – Λάρισα

Τερματισμός: Λάρισα - Κεντρική Πλατεία Δημάρχου Σάπκα

Σημείο παραλαβής: Βαν διοργάνωσης στον χώρο τερματισμού (14:30-15:30)

Παρασκευή 8 Μαΐου – 3ο Ετάπ: Βόλος – Λαμία

Τερματισμός: Λαμία - Parking Εκθεσης

Σημείο παραλαβής: Βαν διοργάνωσης στον χώρο τερματισμού (14:30-15:30)

Σάββατο 9 Μαΐου – 4ο Ετάπ: Αταλάντη – Πάρνηθα

Τερματισμός: Πάρνηθα

Σημείο παραλαβής: Βαν διοργάνωσης στον χώρο τερματισμού - Regency (14:00-15:15)

Κυριακή 10 Μαΐου – 5ο Ετάπ: Πειραιάς – Πλατεία Συντάγματος

Τερματισμός: Πλατεία Συντάγματος

Σημείο παραλαβής: Βαν διοργάνωσης στον χώρο τερματισμού (11:30-12:30)

*Προσοχή οι αθλητές θα μπουν στο κέντρο στις 13:20 για σιρκουί τριών γύρων στο κέντρο της Αθήνας, οπότε θα έχουν κλείσει οι δρόμοι.

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να καλύψουν τον αγώνα, παρακαλούνται να αποστείλουν σχετικό αίτημα στο [email protected], αναφέροντας:

Ονοματεπώνυμο

Μέσο ενημέρωσης

Ιδιότητα: δημοσιογράφος / φωτογράφος / κάμερα / τεχνικός

Κινητό τηλέφωνο

Ημέρες και σημεία κάλυψης

Η πρόσβαση στους χώρους ΜΜΕ και στους ειδικά οριοθετημένους χώρους της διοργάνωσης θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της Οργανωτικής Επιτροπής και των υπευθύνων ασφαλείας.

