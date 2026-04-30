Κένυα: Μυστήριο με σημείωμα θανάτου – Οικογένεια σε πανικό μετά από ανατριχιαστικό μήνυμα

Αναστάτωση σε οικογένεια στην Κένυα προκάλεσε μυστηριώδες σημείωμα με «προβλέψεις θανάτου». Το παράξενο περιστατικό και τα σενάρια που εξετάζονται.

Αναστάτωση έχει προκαλέσει σε τοπική κοινότητα της Κένυας ένα «σκοτεινό» περιστατικό, με μια οικογένεια να ζει υπό καθεστώς φόβου μετά την ανεύρεση ενός ανατριχιαστικού σημειώματος που φέρεται να «προβλέπει» ημερομηνίες θανάτου για μέλη της.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, το συμβάν εκτυλίχθηκε νωρίτερα μέσα στον μήνα, όταν ένα κοτόπουλο εμφανίστηκε έξω από την κατοικία της οικογένειας, σε χωριό της περιοχής. Η εικόνα του ζώου προκάλεσε αμέσως ανησυχία, καθώς έφερε εμφανή σημάδια κακοποίησης. Ωστόσο, η πραγματικά δυσάρεστη έκπληξη ήρθε λίγο αργότερα, όταν εντοπίστηκε ένα σημείωμα κρυμμένο κάτω από το φτερό του.

Το περιεχόμενο του μηνύματος, γραμμένο με διαφορετικά χρώματα μελανιού, περιλάμβανε ονόματα μελών της οικογένειας, συνοδευόμενα -σύμφωνα με την καταγγελία- από συγκεκριμένες ημερομηνίες θανάτου. Ανάμεσά τους και το όνομα του εκλιπόντος συζύγου της γυναίκας που βρήκε το σημείωμα, γεγονός που ενίσχυσε το αίσθημα φόβου.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, με κατοίκους να κάνουν λόγο για ένα περιστατικό που ξεπερνά τα συνηθισμένα. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι αρκετοί συγκεντρώθηκαν στο σημείο για να δουν από κοντά τι συνέβη, ενώ δεν λείπουν και οι εικασίες περί εμπλοκής πρακτικών μαγείας ή τελετουργιών.

Η οικογένεια δηλώνει άγνοια για το ποιος θα μπορούσε να βρίσκεται πίσω από το περιστατικό, εκφράζοντας ταυτόχρονα φόβο αλλά και προβληματισμό για τα κίνητρα. «Όποιος έγραψε αυτά δεν είναι Θεός, αλλά άνθρωπος», φέρεται να δήλωσε η γυναίκα, υπογραμμίζοντας ότι αντιμετωπίζει το γεγονός με σοβαρότητα αλλά και με διάθεση να συνεχίσει τη ζωή της.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από τις αρχές για την υπόθεση, ενώ παραμένει ασαφές αν πρόκειται για κακόγουστη φάρσα ή για κάτι πιο ανησυχητικό. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το περιστατικό έχει αφήσει πίσω του ένα έντονο αίσθημα ανασφάλειας στην περιοχή.

