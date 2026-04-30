«Βόμβα» στη μουσική σκηνή: 14 χρόνια φυλακή σε γνωστό τραγουδιστή για σεξουαλικά εγκλήματα

Πρώην τραγουδιστής γνωστού συγκροτήματος καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος έξι γυναικών. Οι αποκαλύψεις που οδήγησαν στην ετυμηγορία και οι μαρτυρίες των θυμάτων.

Ο Ρος Ντέιβιντσον, γνωστός και με το καλλιτεχνικό όνομα Ross Wild και πρώην συνεργάτης των Spandau Ballet, καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 14 ετών για σειρά βιασμών και σεξουαλικών επιθέσεων εις βάρος έξι γυναικών, όπως αποφάσισε δικαστήριο στο Λονδίνο.

Ο 38χρονος κρίθηκε ένοχος για δύο βιασμούς, μία απόπειρα βιασμού, τρεις σεξουαλικές επιθέσεις και δύο περιπτώσεις ηδονοβλεψίας, για πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν την περίοδο 2013-2019. Οι καταδίκες προέκυψαν μέσα από δύο ξεχωριστές δίκες, με τα αποδεικτικά στοιχεία να περιλαμβάνουν και βιντεοληπτικό υλικό που εντοπίστηκε στο κινητό του τηλέφωνο.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, η εισαγγελική αρχή υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος εκμεταλλευόταν την φήμη του στον καλλιτεχνικό χώρο, προσεγγίζοντας γυναίκες και προχωρώντας σε κακοποιητικές συμπεριφορές, ακόμη και όταν εκείνες βρίσκονταν σε κατάσταση ύπνου. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι όλες οι επαφές ήταν συναινετικές.

Τα θύματα

Το δικαστήριο, ωστόσο, υιοθέτησε την εκδοχή των θυμάτων, τα οποία περιέγραψαν σοβαρές ψυχολογικές συνέπειες από τις επιθέσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι γυναίκες πληροφορήθηκαν τι είχε συμβεί εις βάρος τους μόνο μετά την ενημέρωση από τις αρχές.

Ο δικαστής χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του κατηγορουμένου «σοκαριστική και επαίσχυντη», επισημαίνοντας ότι επρόκειτο για συστηματική δράση με επαναλαμβανόμενα μοτίβα κακοποίησης. Τόνισε, επίσης, το αίσθημα προδοσίας που εξέφρασαν τα θύματα, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις υπήρχε σχέση εμπιστοσύνης.

Ο Ντέιβιντσον συνελήφθη το 2021 και παρέμεινε προφυλακισμένος για μεγάλο διάστημα. Σύμφωνα με την απόφαση, θα έχει δικαίωμα αποφυλάκισης αφού εκτίσει τα δύο τρίτα της ποινής του.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονο αντίκτυπο στη βρετανική κοινή γνώμη, αναδεικνύοντας εκ νέου ζητήματα γύρω από τη σεξουαλική κακοποίηση και τη δυσκολία καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, ιδίως όταν εμπλέκονται πρόσωπα με δημόσια παρουσία.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ