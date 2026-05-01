Βαλένθια: «Θα καταγγείλουμε τον Γιαννακόπουλο που πλησίασε τη γραμματεία με απαράδεκτο τρόπο, προσπαθώντας να επηρεάσει και να επιπλήξει τους διαιτητές»

Η Βαλένθια μέσω ανακοίνωσή της, καταδίκασε τη συμπεριφορά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, λέγοντας πως ξεπέρασε κάθε όριο.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Βαλένθια με 107-105, κάνοντας το 2-0 στη σειρά, ωστόσο η ισπανική ομάδα, μέσω ανακοίνωσής της, κατέθεσε επίσημη καταγγελία στη EuroLeague.

Συγκεκιρμένα ο σύλλογος από την Ισπανία, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, παίρνοντας θέση για όσα έγιναν στην αναμέτρηση που αφορούν τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Η Βαλένθια αναφέρει πως ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ, ξεπέρασε κάθε όριο και αρνήθηκε να συμμορφωθεί, με τις οδηγίες του προσωπικού ασφαλείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Βαλένθια:

«Επίσημη ανακοίνωση

Η Βαλένθια καταδικάζει τη συμπεριφορά του προέδρου του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος ξεπέρασε κάθε όριο κατά τη διάρκεια του αγώνα, προσεγγίζοντας τη γραμματεία με απαράδεκτο τρόπο, επιχειρώντας να επηρεάσει και να επιπλήξει τους διαιτητές, όπως καταγράφεται και στο φύλλο αγώνα. Παράλληλα, αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις οδηγίες του προσωπικού ασφαλείας και προκάλεσε αδικαιολόγητη ένταση, με αποτέλεσμα η αστυνομία να του απευθύνει σύσταση, καθώς και σε αρκετά ακόμη μέλη της αποστολής του.

Ο σύλλογος θα καταθέσει επίσημη καταγγελία στη διοργάνωση και εκφράζει την ελπίδα ότι η EuroLeague θα τιμωρήσει αυστηρά αυτού του είδους τις συμπεριφορές, οι οποίες πλήττουν την εικόνα του αθλήματος, ιδιαίτερα όταν προέρχονται από άτομο που έχει επαναλάβει ανάλογες ενέργειες στο παρελθόν».