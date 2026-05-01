Ολυμπιακός - Μονακό 94-64: Τα highlights της νίκης των «ερυθρολεύκων»
Δείτε τα highlights της νίκης του Ολυμπιακού επί της Μονακό.
Ο Ολυμπιακός έκανε το 2-0, επικρατώντας της Μονακό με 94-64 στο κατάμεστο ΣΕΦ.
Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ως κορυφαίο τον Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους, ενώ 16 έβαλε ο Εβάν Φουρνιέ.
Δείτε τα highlights:
@Photo credits: eurokinissi, (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
