Τα άλογα άρχισαν να καλπάζουν!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκει τον υπερηχητικό εαυτό του και είναι έτοιμος να γυρίσει... σπίτι του για το μεγάλο ραντεβού της Αθήνας. Γράφει ο Γιάννης Πάλλας.

Όταν ξεκίνησαν τα playoffs της Euroleague ο Παναθηναϊκός AKTOR είχε τη δυσκολότερη αποστολή απέναντι στη Βαλένθια, που έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ στη regular season, όμως φρόντισε με την απόδοση του στο παρκέ να κερδίσει το Game 1 με την άμυνα για σεμινάριο και στο Game 2 να «μιλήσει» η επίθεση και το ταλέντο των παικτών του Έργκιν Άταμαν.

Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις με το μεγάλο σουτ στη λήξη έδωσε τη νίκη στην παράταση (105-107, κ.α. 95-95) στους «πράσινους» που πλέον είναι έτοιμοι να γυρίσουν στο... σπίτι τους για το μεγάλο ραντεβού της Αθήνας! Το Final Four στο Telekom Center Athens... Ωστόσο, για να κάνει το sweep ο Παναθηναϊκός AKTOR απαιτείται άλλη μια νίκη και αυτό το γνωρίζουν καλά παίκτες και τεχνική ηγεσία και είναι αποφασισμένοι να τελειώσουν τη δουλειά το βράδυ της Τετάρτης (6/5, 21:15) με τον κόσμο στο πλευρό τους που θα δώσει την απαιτούμενη ώθηση για να φτάσει στο Final Four.

Η άμυνα ήταν το «κλειδί» στο πρώτο παιχνίδι με τη Βαλένθια, καθώς τότε με την άμυνα με αλλαγές αποδιοργάνωσε πλήρως το παιχνίδι της και την ανάγκασε να επιτίθεται μόνο με τρίποντα. Αυτή τη φορά στο Game 2 ο Παναθηναϊκός AKTOR έπαιξε στον ρυθμό της ισπανικής ομάδας και την «τιμώρησε» με τον τρόπο που η ίδια κέρδιζε στη regular season τους αντιπάλους της.

Οι τρεις πόλοι στην επίθεση

Η ομάδα του Έργκιν Άταμαν αυτή τη φορά είχε ξεκάθαρα τρεις πόλους στο παιχνίδι της. Ο Κέντρικ Ναν, ο Τσέντι Όσμαν και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αποτέλεσαν τις σταθερές της επίθεσης της ελληνικής ομάδας που προκαλούσε αμηχανία και αδιέξοδα στον αντίπαλο, που επιστράτευσε την πολύ σκληρή προσωπική άμυνα, αλλά και πάλι δεν κατάφερε τίποτε. Γιατί, από τη στιγμή που πήγε το ματς στο υψηλό σκορ οι «πράσινοι» είχαν τις απαντήσεις και δυσκόλεψαν τον Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος εμπιστεύτηκε αρκετά τον Ντε Λαρέα, αλλά όταν τα πράγματα ζορίζουν χρειάζονται προσωπικότητες και εκεί είναι που έκανε τη διαφορά ο Παναθηναϊκός.

Πίεσε πολύ με την άμυνα με αλλαγές του Έργκιν Άταμαν και το σχήμα που ήταν καταλύτης στο πρώτο ματς με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στο «5» και τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο «4» και με αυτό τον τρόπο στις καθοριστικές επιθέσεις στο τέλος της κανονικής διάρκειας, αλλά και στην παράταση χάλασε τις αποστάσεις του αντιπάλου στην κυκλοφορία της μπάλας και τους χρόνους επίθεσης των ισπανών. Το έλλειμμα προσωπικότητας της Βαλένθια ήταν εμφανές εκείνη τη στιγμή, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό AKTOR που είχε τις προσωπικότητες (Ναν, Οσμάν και Χέιζ-Ντέιβις στο τέλος) για να «καθαρίσει την μπουγάδα».

Όπως φάνηκε στα δυο πρώτα παιχνίδια των playoffs τα άλογα άρχισαν να καλπάζουν και ετοιμάζονται για το μεγάλο φίνις, γιατί στο τέλος της ημέρας δεν μετράει τι έκανες στην κανονική περίοδο, αλλά τι κάνεις στα μεγάλα ματς που οδηγούν στον στόχο που είναι η παρουσία στο Final Four.

Απέναντι σ’ ένα πολύ σκληρό σύνολο, όπως η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ η ελληνική ομάδα είχε και στις δυο πρώτες αναμετρήσεις εκτός έδρας το μέταλλο του νικητή και τον χαρακτήρα που δεν λυγίζει ακόμη και αν προσπαθούν να τον ωθήσουν ως εκεί.

Με τέτοιες νίκες οι «πράσινοι» βρίσκουν τον υπερηχητικό εαυτό τους και μπορούν να φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής.

ΥΓ: Οι δυο νίκες έχουν πολύ μεγάλη αξία για δυο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί αντιμετώπισαν την εξαιρετική Βαλένθια χωρίς τον ηγέτη τους, τον Κώστα Σλούκα, τον παίκτη που επηρεάζει με πολλούς τρόπους το παιχνίδι της ομάδας και ο δεύτερος γιατί μπόρεσαν να αντέξουν στην υπερβολική σκληράδα των Ισπανών.

