Βαλένθια - Παναθηναϊκός 105-107: Το ιστορικό buzzer-beater του παικταρά Χέιζ-Ντέιβις που έκανε το 2-0!
Στο απίστευτο φινάλε της αναμέτρηση μεταξύ της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, έβαλε το νικητήριο καλάθι.
Ο Αμερικανός φόργουορντ των «πρασίνων» έβαλε το σουτ νίκης για την ομάδα του στην εκπνοή, κάνοντας το 2-0 στη σειρά.
Η κατοχή ήταν για τον Παναθηναϊκό με 5.8 δευτερόλεπτα να απομένουν, η μπάλα πήγε στον Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος με απίστευτο δίποντο χάρισε τη νίκη στους «πράσινους», που απέχουν μία νίκη από το Final-Four της Αθήνας.
Δείτε το απίστευτο σουτ του Χέιζ-Ντέιβις:
ICE IN HIS VEINS, NHD FOR THE WIN! 🥶@NIGEL_HAYES wins it for @Paobcgr at the buzzer in Game 2! #MotorolaMagicMoment @Moto | @Paobcgr https://t.co/4I3LFBtD0y pic.twitter.com/cybkJdJZlM— EuroLeague (@EuroLeague) April 30, 2026
