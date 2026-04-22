Διαθέσιμα από σήμερα τα νέα παιχνίδια του PlayStation Plus

Οι νέες προσθήκες του μήνα στο PlayStation Plus είναι πλέον διαθέσιμες για τους συνδρομητές των βαθμίδων Extra και Premium.

Αυτόν τον μήνα, κάψτε λάστιχα στη Χαβάη στο The Crew Motorfest, μπείτε σε έναν μακρινό μελλοντικό κόσμο μηχανών και μυστηρίου στο Horizon Zero Dawn Remastered, οδηγήστε την ομάδα σας στη νίκη στο Football Manager 26 Console ή πολεμήστε μέσα από τις ανελέητες δοκιμασίες της κόλασης στο Warriors: Abyss. Όλοι αυτοί οι τίτλοι και άλλοι είναι διαθέσιμοι στη σειρά παιχνιδιών του PlayStation Plus για τον Απρίλιο*. Εν τω μεταξύ, τα μέλη του PlayStation Plus Premium μπορούν να απολαύσουν το PlayStation 2 JRPG Wild Arms 4. Η πλήρης σειρά θα είναι διαθέσιμη για παιχνίδι στις 21 Απριλίου.

*Τα ψηφιακά παιχνίδια PS5 που είναι διαθέσιμα για streaming από τη βιβλιοθήκη σας θα διαφέρουν με την πάροδο του χρόνου, την περιοχή και τη χώρα.

PlayStation Plus Extra και Premium | Κατάλογος Παιχνιδιών

The Crew Motorfest | PS5, PS4

Αγωνιστείτε με θρυλικά οχήματα σε ένα ατελείωτο φεστιβάλ αυτοκινητιστικής κουλτούρας. Εξερευνήστε το μαγευτικό αρχιπέλαγος της Χαβάης, που έχει μετατραπεί σε έναν κορυφαίο αγωνιστικό προορισμό. Από τους δρόμους της πόλης της Χονολουλού μέχρι τα μονοπάτια τροπικού δάσους, τους ορεινούς δρόμους και τις ηφαιστειακές πλαγιές, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία περιβαλλόντων. Ζήστε αυτόν τον παράδεισο αυτοκινήτων μόνοι σας ή με το πλήρωμά σας, καθώς παίρνετε το τιμόνι εκατοντάδων εμβληματικών οχημάτων και συμμετέχετε σε συναρπαστικούς αγώνες, θεματικές εκδηλώσεις και μοναδικές προκλήσεις. Όποια πτυχή της κουλτούρας του αυτοκινήτου κι αν απολαμβάνετε, υπάρχει κάτι εδώ για εσάς.

Horizon Zero Dawn Remastered | PS5, PS4*

Ζήστε την εμπειρία του κριτικά αναγνωρισμένου Horizon Zero Dawn με εκπληκτικά νέα γραφικά και αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά. Σε ένα μακρινό μέλλον όπου κολοσσιαίες μηχανές περιφέρονται και κυβερνούν τη Γη, ομάδες ανθρωπότητας επιβιώνουν σε μοναδικές φυλές ανάμεσα στα καταπράσινα, κατάφυτα ερείπια του χαμένου πολιτισμού μας. Πάρτε τόξο και δόρυ ως Aloy, μια νεαρή κυνηγός μηχανών και απόκληρη της φυλής της, καθώς ανακαλύπτει την προέλευσή της, την αλήθεια αυτού του μυστηριώδους κόσμου και το δικό της πεπρωμένο για να τον σώσει από την επικείμενη καταστροφή.

Football Manager 26 Console | PS5

Στην κονσόλα Football Manager 26, το ποδόσφαιρο ανήκει σε εσάς και το όραμά σας. Απολαύστε την πλουσιότερη εμπειρία Match Day στην ιστορία της σειράς με υπέροχα αναβαθμισμένα γραφικά και λεπτομέρειες στο γήπεδο, από τον φωτισμό μέχρι τις σκηνές και τα στάδια, που φέρνουν νέα επίπεδα βάθους και δράματος. Κάθε επίθεση έχει περισσότερη προσωπικότητα χάρη στην φρέσκια καταγραφή κίνησης και τα ογκομετρικά animations, ενώ οι νέες συντομεύσεις χειριστηρίου μεταξύ των highlights σας δίνουν τη δυνατότητα να πειραματίζεστε καλύτερα από την πλάγια γραμμή. Βυθιστείτε στο πιο δημοφιλές πρωτάθλημα ποδοσφαίρου με την Premier League πλήρως αδειοδοτημένη για πρώτη φορά. Ήρθε η ώρα να αλλάξετε το παιχνίδι.

Warriors: Abyss | PS5, PS4

Πάρτε τη διοίκηση ιστορικών και αριστοτεχνικών πολεμιστών στο action roguelite της Koei Tecmo, Warriors: Abyss. Προκαλέστε αμέτρητα σμήνη εχθρών και διασχίστε τις ανελέητες δοκιμασίες της κόλασης μέσα από τη νίκη και την ήττα. Με πάνω από 100 ήρωες για να διαλέξετε, καλέστε συμμάχους και συνδυάστε τα μοναδικά τους χαρακτηριστικά για να δημιουργήσετε τις δικές σας ισχυρές ομάδες. Πάρτε μέρος σε εντυπωσιακές μάχες, κατατροπώστε ατελείωτες ορδές εχθρών και πολεμήστε μέσα από τις νεκρές ψυχές της κόλασης.

Squirrel with a Gun | PS5

Ως το πιο ενοχλητικό τρωκτικό της γειτονιάς, αναπτύξτε μια κλίση (και μια αγάπη;) για το έγκλημα και το χάος κυνηγώντας χρυσά βελανίδια σε αυτό το τρελό sandbox shooter και puzzle platformer. Πολεμήστε με δόντια, νύχια και όπλα για να ξεφύγετε από μια μυστική υπόγεια εγκατάσταση και να νικήσετε τους Πράκτορες. Ανακαλύψτε τι είναι ικανός να κάνει ένας ασταθής σκίουρος με ένα όπλο στα πόδια του (ή μόνο στα πόδια του) και πόσο μακριά μπορεί να φτάσει αυτός ο χνουδωτός δαίμονας για να μαζέψει τα βελανίδια του.

The Casting of Frank Stone | PS5

Η αφηγηματική δεινότητα των Supermassive Games συναντά το σύμπαν του Dead by Daylight. Η σκιά του Φρανκ Στόουν δεσπόζει πάνω από το Cedar Hills, μια πόλη που έχει αλλοιωθεί για πάντα από το βίαιο παρελθόν του. Όπως πρόκειται να ανακαλύψει μια ομάδα νεαρών φίλων, η αιματοβαμμένη κληρονομιά του Stone αγγίζει βαθιά τα ίχνη της, αφήνοντας ουλές σε οικογένειες, γενιές και στην ίδια την πραγματικότητα. Κάθε απόφαση που παίρνετε διαμορφώνει την ιστορία και επηρεάζει τη μοίρα των χαρακτήρων που την περιβάλλουν. Γεμάτη συναισθηματικά σπαρακτικά γεγονότα και τρόμο υψηλού ρίσκου, ανακαλύψτε πώς μια απλή απόφαση μπορεί να γίνει ένα πραγματικά σπαρακτικό δίλημμα. Γεμάτη με ανατριχιαστικές ανατροπές, αυτή η σκοτεινή πρωτότυπη ιστορία είναι σίγουρο ότι θα σας στοιχειώνει πολύ καιρό μετά το τέλος της.

Monster Train | PS5

Το Monster Train φέρνει μια νέα στρατηγική στρώση στην κατασκευή καταστρωμάτων τύπου roguelike, με μια τακτική ανατροπή: υπερασπιστείτε όχι ένα, αλλά τρία κάθετα πεδία μάχης ταυτόχρονα καθώς πολεμάτε για να προστατεύσετε την τελική πυρά από τις δυνάμεις του ουρανού. Για να ανακτήσετε την κόλαση, θα πρέπει να ενισχύσετε την δύναμή σας. Αναβαθμίστε τον πρωταθλητή σας, αποκτήστε Θραύσματα Συμφωνίας, στρατολογήστε ισχυρές μονάδες, αναβαθμίστε κάρτες, αποκτήστε παθητικά μπόνους ή αντιγράψτε οποιαδήποτε κάρτα στην τράπουλά σας. Με έξι φυλές τεράτων (καθεμία με το δικό της ξεχωριστό gameplay και 10 επίπεδα για ξεκλείδωμα), 25 επίπεδα δυσκολίας διαθήκης και πάνω από 280 κάρτες, δεν θα φτιάξετε ποτέ την ίδια τράπουλα δύο φορές. Μόνο εσείς μπορείτε να προπονηθείτε.