Ένοπλη επίθεση στο κέντρο της Αθήνας: Προσωρινά κρατούμενος ο 89χρονος δράστης

Στη φυλακή οδηγείται ο 89χρονος που άνοιξε πυρ στο κέντρο της Αθήνας, τραυματίζοντας πέντε άτομα, έπειτα από την απολογία του ενώπιον ανακρίτριας.

Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελικής και ανακριτικής αρχής, ο 89χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, αντιμετωπίζοντας βαρύ κατηγορητήριο που περιλαμβάνει κακουργήματα και πλημμελήματα.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο ηλικιωμένος υποστήριξε πως δεν είχε πρόθεση να αφαιρέσει ζωές, αλλά να προκαλέσει αίσθηση και να αναδείξει -όπως είπε- τα προβλήματα στη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, με αιχμή τον ΕΦΚΑ. Κατά την ίδια εκδοχή, περιέγραψε τη μακροχρόνια διαμάχη του με το Δημόσιο για τη μη αναγνώριση ασφαλιστικών ετών από τη δεκαετία του ’50, κάνοντας λόγο για έντονη ψυχική επιβάρυνση.

Ο κατηγορούμενος έφτασε νωρίς το μεσημέρι στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για να απολογηθεί, ενώ την ίδια ώρα οι αντιδράσεις στον χώρο της Δικαιοσύνης κλιμακώνονται. Οι δικαστικοί υπάλληλοι ανακοίνωσαν νέες κινητοποιήσεις για τις 4 και 5 Μαΐου, με αποχές και στάσεις εργασίας, ζητώντας ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας.

Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 89χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε προμηθευτεί τα όπλα πριν από περίπου πέντε χρόνια από την περιοχή της Καλαμάτας. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είχε προχωρήσει σε μετατροπές της καραμπίνας ώστε να μπορεί να τη μεταφέρει κρυμμένη κάτω από την καμπαρντίνα του.

Ελλιπής έλεγχος ασφαλείας

Όπως φέρεται να δήλωσε, είχε σχεδιάσει τις ενέργειές του εδώ και μήνες, επιλέγοντας τη χειμερινή περίοδο για να μην κινεί υποψίες. Περιέγραψε, επίσης, πως επισκέφθηκε επανειλημμένα τους χώρους πριν την επίθεση, διαπιστώνοντας -κατά τα λεγόμενά του- ελλιπή έλεγχο ασφαλείας.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά του ότι εξέταζε ακόμη και το ενδεχόμενο μετάβασης στο εξωτερικό για αντίστοιχη ενέργεια. Οι αρχές εντόπισαν στην κατοχή του ακτοπλοϊκό εισιτήριο με προορισμό την Ιταλία, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση πως είχε σχεδιάσει τη διαφυγή του.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης είχε και οδηγός ταξί, ο οποίος παρέδωσε στις αρχές αντικείμενα που είχε μαζί του ο δράστης, μεταξύ των οποίων βαλίτσα και σακίδιο.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για σειρά αδικημάτων, με βασικότερο αυτό της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσιών και απειλές. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα, με την υπόθεση να αναδεικνύει εκ νέου ζητήματα ασφάλειας σε δημόσιες υπηρεσίες και δικαστικά κτήρια.

