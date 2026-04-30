Η χαμηλή πτήση αεροσκαφών για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Πάρνηθα

Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη θέση Μαυροβούνι στην Πάρνηθα, με μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και εναέρια μέσα.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Πέμπτης σε δασική έκταση στη θέση Μαυροβούνι, στην Πάρνηθα, τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην άμεση και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με τη συμμετοχή 95 πυροσβεστών, 22 οχημάτων, πέντε ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και τεσσάρων αεροσκαφών και ενός drone για την επιτήρηση της εξέλιξης του μετώπου. Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης εθελοντές και υδροφόρες του δήμου.

Η φωτιά οριοθετήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, περιορίζοντας τον κίνδυνο επέκτασης σε μεγαλύτερη δασική έκταση. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης είχαν ληφθεί μέτρα ασφαλείας, με προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ, η οποία πλέον έχει αποκατασταθεί.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

