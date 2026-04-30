Άφησε τις ΗΠΑ και ζει με 1.000€ τον μήνα στην Σενζέν: «Εδώ βρήκα το δικό μου αμερικανικό όνειρο»

Αμερικανός μετακόμισε στη Σενζέν με την οικογένειά του και ζει με περίπου 1.000€ τον μήνα. Πώς άλλαξε η ζωή του, το χαμηλότερο κόστος διαβίωσης και η καθημερινότητα σε μια από τις πιο σύγχρονες πόλεις του κόσμου.

Ένας Αμερικανός που εγκατέλειψε τις Ηνωμένες Πολιτείες για να ζήσει στην Κίνα με την οικογένειά του περιγράφει μια εντελώς διαφορετική καθημερινότητα και ένα κόστος ζωής που, όπως λέει, έχει μειωθεί στο ένα τέταρτο σε σχέση με την πατρίδα του.

Ο Bradley Krae έχει πλέον εγκατασταθεί μόνιμα στη Σενζέν, μια από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες μητροπόλεις της χώρας, την οποία θεωρεί «σπίτι» του. Η σχέση του με την πόλη ξεκίνησε το 2016, όταν ταξίδεψε για πρώτη φορά εκεί και εργάστηκε ως καθηγητής Αγγλικών. Όπως αναφέρει, η παραμονή του εξελίχθηκε σταδιακά σε μόνιμη εγκατάσταση, καθώς εκεί γνώρισε τη σύζυγό του και δημιούργησε τη δική του οικογένεια.

Ο ίδιος δηλώνει ότι, παρά τις μετακινήσεις του σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ κατά την παιδική του ηλικία, δεν είχε νιώσει ποτέ σταθερότητα μέχρι τη ζωή του στην κινεζική μεγαλούπολη. Η επιστροφή του στην Ασία μετά από ένα διάστημα διαμονής σε άλλες χώρες, όπως η Ταϊτή, αποτέλεσε -όπως λέει- συνειδητή επιλογή.

Κεντρικό στοιχείο της νέας του ζωής αποτελεί το οικονομικό σκέλος. Με μηνιαίο εισόδημα περίπου 4.000 δολαρίων, ο Krae αναφέρει ότι τα βασικά έξοδα διαβίωσης της οικογένειάς του παραμένουν σημαντικά χαμηλά. Το ενοίκιο για διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων ανέρχεται περίπου στα 1.000 δολάρια, ενώ οι λογαριασμοί ρεύματος και internet παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Παράλληλα, το κόστος για τρόφιμα και καθημερινές ανάγκες, όπως περιγράφει, δεν ξεπερνά τα 100 δολάρια τον μήνα για βασικές αγορές, ενώ η σίτιση εκτός σπιτιού παραμένει ιδιαίτερα οικονομική.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το συνολικό μηνιαίο κόστος διαβίωσης είναι αισθητά χαμηλότερο σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και όταν ζούσε μόνος του. Όπως σημειώνει, η διαφορά αυτή αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την επιλογή του να παραμείνει στην Σενζέν.

Πέρα από το οικονομικό σκέλος, ο Krae περιγράφει μια πόλη ιδιαίτερα ανεπτυγμένη τεχνολογικά, με εκτεταμένα δίκτυα μεταφορών, ψηφιακές πληρωμές και έντονη χρήση αυτοματισμών στην καθημερινότητα. Αναφέρει χαρακτηριστικά την ταχεία παράδοση φαγητού μέσω drones, καθώς και τη λειτουργία αυτόνομων οχημάτων σε αστικό περιβάλλον.

Καλύτερη οργάνωση

Παράλληλα, κάνει λόγο για ένα ιδιαίτερα οργανωμένο σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών, με εκτεταμένο δίκτυο μετρό που επιτρέπει γρήγορη μετακίνηση μέσα στην πόλη. Τονίζει επίσης την ευρεία χρήση ψηφιακών πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου, ακόμη και για τις πιο απλές συναλλαγές.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η Σενζέν προσφέρει υψηλό επίπεδο ασφάλειας και υποδομών, ενώ θεωρεί ότι πρόκειται για ένα περιβάλλον ιδιαίτερα φιλικό για οικογένειες, με δημόσιους χώρους και δραστηριότητες για παιδιά.

«Κανείς δεν εκπλήσσεται περισσότερο από εμένα που βρήκα εδώ τη δική μου εκδοχή του αμερικανικού ονείρου», αναφέρει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη ζωή του στη νέα του βάση.

