Ένταση στη Μεσόγειο: Καταγγελίες για αναχαίτιση του στόλου Global Sumud Flotilla και ζημιές σε σκάφη

Η Οργάνωση Global Sumud Flotilla καταγγέλλει αναχαίτιση σκαφών της από ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα, με ζημιές και κρατήσεις μελών πληρωμάτων. Ζητά διεθνή παρέμβαση και λογοδοσία.

Ανακοίνωση για την αναχαίτιση σκαφών του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla από ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις, εξέδωσε η οργάνωση, κάνοντας λόγο για βίαιη επέμβαση, ζημιές σε πλοία και κράτηση μελών πληρωμάτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, περισσότερα από 180 άτομα που συμμετείχαν στην αποστολή φέρονται να τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ ορισμένα σκάφη υπέστησαν ζημιές και όπως υποστηρίζεται, αφέθηκαν ακυβέρνητα στη θάλασσα, την ώρα που στην περιοχή επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Η οργάνωση κάνει λόγο για επιχείρηση σε διεθνή ύδατα, υποστηρίζοντας ότι ισραηλινές δυνάμεις επιβιβάστηκαν σε σκάφη, προκάλεσαν φθορές σε εξοπλισμό και παρεμπόδισαν τις επικοινωνίες πριν αποχωρήσουν, αφήνοντας μέλη του πληρώματος εκτεθειμένα.

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται εκτενής πολιτική αναφορά στις εξελίξεις στη Γάζα, με την οργάνωση να κατηγορεί το Ισραήλ για συστηματικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και να ζητά λογοδοσία.

Παράλληλα, διατυπώνεται έκκληση προς κράτη με σημαίες πλοίων που συμμετείχαν στην αποστολή, μεταξύ των οποίων η Πολωνία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Σλοβενία και η Γαλλία, να παρέμβουν άμεσα και να διασφαλίσουν την προστασία των πολιτών τους.

Η ανακοίνωση απευθύνει επίσης κάλεσμα σε ακτοφυλακές χωρών της Μεσογείου για επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ενώ ζητά από τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει πρωτοβουλίες για την απόδοση ευθυνών και την προστασία των συμμετεχόντων στην αποστολή.

Η Global Sumud Flotilla καταλήγει ζητώντας «άμεση λογοδοσία» για τα γεγονότα που περιγράφει.

