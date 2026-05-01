Ο Τσέντι Όσμαν που ήταν από τους πρωταγωνιστές της νίκης του Παναθηναϊκού AKTOR στο Game 2 με τη Βαλένθια κράτησε χαμηλούς τόνους.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε το 2-0 στη σειρά με τη Βαλένθια και ο Τσέντι Όσμαν ήταν από τους κορυφαίους της ελληνικής ομάδας που βρίσκεται πλέον ένα βήμα από το Final Four της Euroleague στο Telekom Center Athens.

Ο Τούρκος φόργουορντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους (3/6 τρίποντα), 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 33:39 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ, ενώ ισοφάρισε τον αγώνα στην κανονική περίοδο (95-95) μ’ ένα τρελό τρίποντο.

«Ήταν ένα εκπληκτικό παιχνίδι, είμαι χαρούμενος που έπαιξα εδώ. Ο Χέις - Ντέιβις ξέρουμε τι μπορεί να κάνει, έκανε τρομερό παιχνίδι, όπως τρομερό ήταν και το τελευταίο του σουτ» υποστήριξε αρχικά μιλώντας στην κάμερα της NOVA μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Για το δικό του απίστευτο τρίποντο που έκανε το 95-95 στην κανονική διάρκεια, υποστήριξε: «Μου αρέσει να παίρνω αυτά τα σουτ. Αυτό έκανα. Προσπάθησα να πάρω και το φάουλ, ίσως και να έγινε. Είμαι χαρούμενος που το έβαλα».

Για τη συνέχεια της σειράς, παρατήρησε: «Θα μείνουμε ταπεινοί. Παίξαμε δύο σπουδαία παιχνίδια, τα καταφέραμε. Έχουμε δύο ευκαιρίες να τελειώσουμε τη δουλειά. Έχουμε την ικανότητα να το κάνουμε. Δεν έχει σημασία που τερματίζεις στην κανονική περίοδο. Θα συγκεντρωθούμε και θα παίξουμε μπροστά στον κόσμο μας».

Και συμπλήρωσε: «Στο πρώτο παιχνίδι παίξαμε άμυνα. Τώρα περιμέναμε να βάλουν περισσότερα σουτ, όμως το ίδιο περιμέναμε και από τους εαυτούς μας. Βγήκαμε και εμείς επιθετικά και με ενέργεια και θέλουμε να τελειώσουμε τη σειρά».