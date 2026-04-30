Megaproject-μαμούθ στον Ατλαντικό: Σχέδιο για υποθαλάσσια σήραγγα που θα ενώσει Ευρώπη και Αφρική

Μαρόκο και Πορτογαλία εξετάζουν σχέδιο για υποθαλάσσια σήραγγα που θα συνδέει την Ταγγέρη με το Αλγκάρβε. Το φιλόδοξο έργο παραμένει σε προκαταρκτικό στάδιο, με τεχνικές και γεωλογικές προκλήσεις να καθορίζουν την υλοποίησή του.

Το Μαρόκο και η Πορτογαλία εξετάζουν ένα φιλόδοξο σχέδιο υποθαλάσσιας σύνδεσης μέσω του Ατλαντικού, το οποίο, αν προχωρήσει, θα αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής στην περιοχή.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το σχέδιο βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο και προβλέπει τη δημιουργία υποθαλάσσιας σήραγγας που θα συνδέει την περιοχή της Ταγγέρης με το Αλγκάρβε, στη νότια Πορτογαλία. Η εκτιμώμενη έναρξη των εργασιών τοποθετείται, υπό προϋποθέσεις, γύρω στις 30 Απριλίου 2030, ενώ ο αρχικός προϋπολογισμός υπολογίζεται σε περίπου 800 εκατ. ευρώ.

Η προτεινόμενη υποδομή θα περιλαμβάνει διπλή σήραγγα, με ξεχωριστές λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και ειδικό διάδρομο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, σχεδιάζεται η σύνδεσή της με το οδικό δίκτυο της Πορτογαλίας μέσω του αυτοκινητόδρομου A22.

Ωστόσο, το έργο βρίσκεται ακόμη σε θεωρητικό επίπεδο, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες γεωλογικές και σεισμικές μελέτες. Οι τεχνικές δυσκολίες θεωρούνται σημαντικές, με βασικά ζητήματα την υδροστατική πίεση σε μεγάλα βάθη, τον σεισμικό κίνδυνο, τα συστήματα εξαερισμού και ασφάλειας, αλλά και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις κυβερνήσεις των δύο χωρών ούτε οριστική μελέτη βιωσιμότητας, γεγονός που καθιστά το έργο ακόμη αβέβαιο ως προς την υλοποίησή του.

Εφόσον προχωρήσει, η σήραγγα θα μπορούσε να δημιουργήσει για πρώτη φορά μια σταθερή χερσαία σύνδεση μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής, με σημαντικές προοπτικές για το εμπόριο, τις μεταφορές και τη διμερή συνεργασία.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ